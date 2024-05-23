В Киеве простились с 21-летним боевым медиком Александром Кучерявенко (Кузьмой). ВИДЕО+ФОТО
С боевым медиком Александром Кучерявенко, который погиб, оказывая помощь раненым, попрощались в Киеве.
Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.
Основательница Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич рассказала: "Юный, зажигательный, он был одним из тех, кто рано нашел свое призвание. И шел за ним до конца, несмотря на усталость, боль, потери. Свой героический путь друг Кузьма продолжил в составе Сил обороны Украины. Погиб, оказывая помощь раненым 14 мая 2024 года.
С начала полномасштабного вторжения Александр оказывал домедицинскую помощь, а в течение последнего года - в составе добробата "Госпитальеры".
17 августа ему должно было исполниться 22 года.
Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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