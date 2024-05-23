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Новости Фото Война
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В Киеве простились с 21-летним боевым медиком Александром Кучерявенко (Кузьмой). ВИДЕО+ФОТО

С боевым медиком Александром Кучерявенко, который погиб, оказывая помощь раненым, попрощались в Киеве.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

Основательница Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич рассказала: "Юный, зажигательный, он был одним из тех, кто рано нашел свое призвание. И шел за ним до конца, несмотря на усталость, боль, потери. Свой героический путь друг Кузьма продолжил в составе Сил обороны Украины. Погиб, оказывая помощь раненым 14 мая 2024 года.

У Києві попрощалися із Олександром Кучерявенком

С начала полномасштабного вторжения Александр оказывал домедицинскую помощь, а в течение последнего года - в составе добробата "Госпитальеры".

17 августа ему должно было исполниться 22 года.

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Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

захоронения (219) Богачук Олег (1462)


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Вічна пам'ять тобі, дитино....
💛💔🩵
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23.05.2024 13:50 Ответить
🙏
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23.05.2024 14:31 Ответить
Сонечко(((. Яке світле всміхнене обличчя.. Дуже боляче, нестерпно.. ГЕРОЮ СЛАВА !
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23.05.2024 13:54 Ответить
R.I.P
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23.05.2024 14:01 Ответить
😪
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23.05.2024 14:02 Ответить
Гинуть молоді хлопці ,а всяка мерзота "уставшая от войни" продовжує бикувати.
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23.05.2024 14:53 Ответить
Вічна тобі слава герою! Вічне пекло кожному лаптеногому від малого до старого!
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23.05.2024 14:57 Ответить
Наші діти, майбутнє нашої України... ****** кацапи, здохніть усі 140 млн., очистіть нашу землю
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24.05.2024 09:39 Ответить
 
 