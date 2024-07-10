Воїни 93 ОМБр Максим Кузів (Залізняк) та Андрій Степанець (Сябр) загинули у запеклих боях поблизу Кліщіївки. ФОТО
У запеклих боях поблизу Кліщіївки на Донеччині, 07 липня 2024 року героїчно загинули активісти Тернопільського осередку ВГО "Сокіл", добровольці російсько-української війни, бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Максим Кузів з позивним Залізняк та Андрій Степанець (Сябр).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВГО "Сокіл"
Як зазначається, вони обидва брали участь у Київській кампанії в сокільській роті в складі Карпатської Січі. Згодом приєдналися до лав 93 ОМБр, що стало певною традицією, серед сокільців.
"До повномасштабного вторгнення ці юні хлопці активно займалися національно-патріотичним вихованням, вишколювали молодь та самі готувалися йти на фронт. Ці юні хлопці є прикладом для багатьох, вони жили Ідеєю та поширювали її", - йдеться у повідомленні.
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