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Новини Фото Війна
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Воїни 93 ОМБр Максим Кузів (Залізняк) та Андрій Степанець (Сябр) загинули у запеклих боях поблизу Кліщіївки. ФОТО

У запеклих боях поблизу Кліщіївки на Донеччині, 07 липня 2024 року героїчно загинули активісти Тернопільського осередку ВГО "Сокіл", добровольці російсько-української війни, бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Максим Кузів з позивним Залізняк та Андрій Степанець (Сябр).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВГО "Сокіл"

Як зазначається, вони обидва брали участь у Київській кампанії в сокільській роті в складі Карпатської Січі. Згодом приєдналися до лав 93 ОМБр, що стало певною традицією, серед сокільців.

"До повномасштабного вторгнення ці юні хлопці активно займалися національно-патріотичним вихованням, вишколювали молодь та самі готувалися йти на фронт. Ці юні хлопці є прикладом для багатьох, вони жили Ідеєю та поширювали її", - йдеться у повідомленні.

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Максим Кузів та Андрій Степанець

Автор: 

військовослужбовці (4812) втрати (4455)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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10.07.2024 09:34 Відповісти
Щирі співчуття рідним і нам, всім ураїнцям, адже загинули такі красені, наша гордість і наша надія. Нажаль гинуть найкращі. Смерть кацапським виродкам! Не їм, не їх дітям нема прощення.
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10.07.2024 10:06 Відповісти
Вічна пам'ять Героям....
Співчуття рідним....
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10.07.2024 09:35 Відповісти
Вічна пам'ять...
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10.07.2024 09:49 Відповісти
Героям Слава !!! 🙏
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10.07.2024 09:57 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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10.07.2024 09:58 Відповісти
Навіки в Строю. Навіки в Пам'яті! Навіки в Серцях України.
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10.07.2024 10:00 Відповісти
 
 