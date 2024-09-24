В бою за Украину погиб участник Пласта Андрей Горохолинский. ФОТО
На войне погиб один из лучших пластунов-разведчиков в Силах спецопераций - 42-летний Андрей Горохолинский, пластовый псевдоним "Че Гевара". С начала АТО участвовал в силах обороны. С декабря 2014 по май 2016 доброволец батальона "Гарпун".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице Пласта.
С начала полномасштабного вторжения мобилизовался снова. Участвовал в боях на разных фронтовых направлениях. Несколько раз получал ранения и травмы. Награжден военными наградами и медалями.
Служил оператором в 8 полку специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславовича.
Погиб в ночь с 22 на 23 сентября во время выполнения боевого задания на фронте.
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