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В бою за Украину погиб участник Пласта Андрей Горохолинский. ФОТО

На войне погиб один из лучших пластунов-разведчиков в Силах спецопераций - 42-летний Андрей Горохолинский, пластовый псевдоним "Че Гевара". С начала АТО участвовал в силах обороны. С декабря 2014 по май 2016 доброволец батальона "Гарпун".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице Пласта.

С начала полномасштабного вторжения мобилизовался снова. Участвовал в боях на разных фронтовых направлениях. Несколько раз получал ранения и травмы. Награжден военными наградами и медалями.

Служил оператором в 8 полку специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславовича.

Погиб в ночь с 22 на 23 сентября во время выполнения боевого задания на фронте.

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Загинув Андрій Горохолінський
Загинув Андрій Горохолінський

Автор: 

Пласт (52) потери (4398)


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Вічна слава Героям, яких вбила кривава людожерська недокраїна.. Схиляю голову. Співчуття рідним та побратимам Воїна світла.
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24.09.2024 12:10 Ответить
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24.09.2024 12:41 Ответить
Вічна Пам'ять.
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24.09.2024 13:42 Ответить
R.I.P warrior. Your death will be avenged.
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24.09.2024 14:17 Ответить
Нехай Твоя відважна Душа лине легко і високо у небо...Україна пам"ятатиме своїх Героїв вічно .
Слава Українській Нації !🇺🇦
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24.09.2024 16:02 Ответить
 
 