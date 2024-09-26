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В бою за Украину погиб линейный продюсер телеканалов СТБ и Новый канал Станислав Житницкий

Загинув  Станіслав Житницький

Во время выполнения боевого задания погиб старший администратор и линейный продюсер телепроектов СТБ и Нового канала Станислав Житницкий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает компания Starlight Media.

Станислав Житницкий работал в проектах телеканала СТБ и Новый канал с 2017 года в должности старшего администратора и линейного продюсера. Он работал над такими проектами как "Ревізор", "Супермама", "Супербабця" и "Детектор брехні".

С началом полномасштабной войны Станислав Житницкий присоединился к рядам Сил Обороны. Он служил младшим сержантом Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Наше сердце сегодня - с семьей, всеми близкими и друзьями Станислава. Всегда будем помнить нашего воина, коллегу и друга", - говорится в сообщении компании.

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Автор: 

Новый канал (7) СТБ (38) потери (4397)


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Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
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26.09.2024 13:37 Ответить
Царство Небесне... ВІчна Пам'ять і Слава Воїнові України!
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26.09.2024 13:42 Ответить
Вічна пам'ять герою!

в пам'ять прло свого колегу-героя, журнашлюхи з ес-те-бе-е-е, могли б перестати лити лайно у вуха вкраїнчиків на лайномарафоні імені узілєнскава...
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26.09.2024 13:50 Ответить
Вічна пам"ять і слава Герою України!
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26.09.2024 14:03 Ответить
 
 