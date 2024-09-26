В бою за Украину погиб линейный продюсер телеканалов СТБ и Новый канал Станислав Житницкий
Во время выполнения боевого задания погиб старший администратор и линейный продюсер телепроектов СТБ и Нового канала Станислав Житницкий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает компания Starlight Media.
Станислав Житницкий работал в проектах телеканала СТБ и Новый канал с 2017 года в должности старшего администратора и линейного продюсера. Он работал над такими проектами как "Ревізор", "Супермама", "Супербабця" и "Детектор брехні".
С началом полномасштабной войны Станислав Житницкий присоединился к рядам Сил Обороны. Он служил младшим сержантом Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
"Наше сердце сегодня - с семьей, всеми близкими и друзьями Станислава. Всегда будем помнить нашего воина, коллегу и друга", - говорится в сообщении компании.
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