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На фронте погиб артист балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве Артем Колбасинский. ФОТО

Уроженец Украины Артем Колбасинский защищал Украину практически с первых дней полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Клайпедского государственного музыкального театра.

"К сожалению, не все возвращаются с войны..." - говорится в заметке.

В театре рассказали, что весной 2022 года, как только в Украине началась война, Артем Колбасинский отправился на защиту своей родины и своих близких. Танцор заявил тогда, что потерял бы свою честь, если бы остался спокойно жить в Клайпеде со своей любимой девушкой.

"Я должен вернуться в свою страну и защищать ее от захватчиков. Это мой долг и перед Родиной, и перед родственниками, которые остались там. Но это решение было тяжелым, не скрываю", - сказал тогда Артем Колбасинский.

Смотрите также: В бою за Украину погиб участник Пласта Андрей Горохолинский. ФОТО

Загинув Артем Колбасинський
Загинув Артем Колбасинський
Загинув Артем Колбасинський

Автор: 

театр (230) потери (4398) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+37
Вічні сум..та шана..

Щира дяка..
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28.09.2024 16:16
+29
Вічна пам'ять гинуть кращі на жаль.
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28.09.2024 16:19
+27
цвіт уходить - квартальня зелена чомусь ні...
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28.09.2024 16:23
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Вічні сум..та шана..

Щира дяка..
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28.09.2024 16:16 Ответить
Вічна пам'ять гинуть кращі на жаль.
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28.09.2024 16:19 Ответить
цвіт уходить - квартальня зелена чомусь ні...
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28.09.2024 16:23 Ответить
Це дійсно Чоловік честі, а не якісь потапи, вінники, ями, бабкіни та інші шльондри, которі зразу ж дриснули за кордон після перших пострілів, я вже не говорю про таку мерзоту, як кошові-лисі, пікалови та друга гидота.
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28.09.2024 16:26 Ответить
Треба вбити ще 1000 кацапів. Помста.
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28.09.2024 16:30 Ответить
Дякую тобі, друже, за твою сміливість, і честь!
Дякую тобі за службу, Воїне!
Хай Українська земля буде тобі пухом!
Спочивай з миром.
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28.09.2024 16:31 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.09.2024 16:38 Ответить
Світла пам"ять Герою ..............

Чисті, сміливі, талановиті гинуть за країну. Підлі, дволикі, ціничні, зрадливі лишаються та ще й керують країною. Ми є свідками негативної селекції в Україні, після якої чесні, талановиті, патріотичні громадяни будуть замінені тупим примітивним бидлом, для якого "цінністю" було та лишається "паржать" та "пажрать"... На все інше їм було, є і буде "какаяразніца". І у цього бидла є свій "найвеличніший лідОр", який цілеспрямовано, впевнено та фахово веде Україну до катастрофи, вміло граючи "дурня".
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28.09.2024 16:48 Ответить
Царство небесне і вічная пам'ять .
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28.09.2024 16:55 Ответить
зелені сукі самі себе забронювали....
а хлопець сам для себе все вирішив - або я, або ніхто...
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28.09.2024 16:56 Ответить
ти, саме ти все вирішав...
а як же **** болить!
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28.09.2024 17:11 Ответить
Вічна пам*ять загиблим героям.
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28.09.2024 18:21 Ответить
Творчі люди занадто впєчатлітєльні, зате силовики, у відставці, кого знаю або чув, настільки товстошкірі, що або чухнули з країни, або забезпечили собі бронь
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28.09.2024 22:09 Ответить
Це все мистецтво обману. Як відправити на війну когось іншого, щоб загинув за твоє майно, так працює держава. В живих лишаться лише скептики і подонки після війни.
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28.09.2024 22:12 Ответить
Вічна, світла пам'ять тобі синку. Слава Герою!
Співчуття рідним. Простіть нас...
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29.09.2024 00:39 Ответить
 
 