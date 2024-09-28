На фронте погиб артист балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве Артем Колбасинский. ФОТО

Уроженец Украины Артем Колбасинский защищал Украину практически с первых дней полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Клайпедского государственного музыкального театра.

"К сожалению, не все возвращаются с войны..." - говорится в заметке.

В театре рассказали, что весной 2022 года, как только в Украине началась война, Артем Колбасинский отправился на защиту своей родины и своих близких. Танцор заявил тогда, что потерял бы свою честь, если бы остался спокойно жить в Клайпеде со своей любимой девушкой.

"Я должен вернуться в свою страну и защищать ее от захватчиков. Это мой долг и перед Родиной, и перед родственниками, которые остались там. Но это решение было тяжелым, не скрываю", - сказал тогда Артем Колбасинский.

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