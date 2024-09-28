На фронте погиб артист балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве Артем Колбасинский. ФОТО
Уроженец Украины Артем Колбасинский защищал Украину практически с первых дней полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Клайпедского государственного музыкального театра.
"К сожалению, не все возвращаются с войны..." - говорится в заметке.
В театре рассказали, что весной 2022 года, как только в Украине началась война, Артем Колбасинский отправился на защиту своей родины и своих близких. Танцор заявил тогда, что потерял бы свою честь, если бы остался спокойно жить в Клайпеде со своей любимой девушкой.
"Я должен вернуться в свою страну и защищать ее от захватчиков. Это мой долг и перед Родиной, и перед родственниками, которые остались там. Но это решение было тяжелым, не скрываю", - сказал тогда Артем Колбасинский.
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Чисті, сміливі, талановиті гинуть за країну. Підлі, дволикі, ціничні, зрадливі лишаються та ще й керують країною. Ми є свідками негативної селекції в Україні, після якої чесні, талановиті, патріотичні громадяни будуть замінені тупим примітивним бидлом, для якого "цінністю" було та лишається "паржать" та "пажрать"... На все інше їм було, є і буде "какаяразніца". І у цього бидла є свій "найвеличніший лідОр", який цілеспрямовано, впевнено та фахово веде Україну до катастрофи, вміло граючи "дурня".
а хлопець сам для себе все вирішив - або я, або ніхто...
а як же **** болить!
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