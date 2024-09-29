Украинский воин Остап Смолинец родом из Львовщины погиб в бою с врагом у Покровска. ФОТО

Защищая Украину, погиб украинский воин Остап Смолинец 1993 г.р., родом из Львовской области.

Об этом сообщил городской голова Николаева Львовской области Андрей Щебель, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, воин погиб в результате нанесения огневого поражения при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Балаган Покровского района Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На фронте погиб артист балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве Артем Колбасинский. ФОТО





