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Новости Война
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Украинский воин Остап Смолинец родом из Львовщины погиб в бою с врагом у Покровска. ФОТО

Втрати України у війні

Защищая Украину, погиб украинский воин Остап Смолинец 1993 г.р., родом из Львовской области.

Об этом сообщил городской голова Николаева Львовской области Андрей Щебель, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, воин погиб в результате нанесения огневого поражения при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Балаган Покровского района Донецкой области.

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Загиблий воїн Остап Смолинець

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потери (4398)


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Честь воїну...
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29.09.2024 14:03 Ответить
Героям слава.
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29.09.2024 14:04 Ответить
Вічна Памʼять Герою України 😪😪😪
та щирі співчуття родині Остапа Смолинця
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29.09.2024 14:07 Ответить
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29.09.2024 14:09 Ответить
Козак!!! Героям слава!!! Герої не вмирають!!!
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29.09.2024 14:17 Ответить
R.I.P. Воїну ?
Герою Слава !

співчуття рідним....
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29.09.2024 15:48 Ответить
Трагедія для родини ( Низький уклін герою.
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29.09.2024 16:03 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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30.09.2024 01:22 Ответить
Такі хлопці красиві, розумні((. Як же ж боляче втрачати таких! Кожного Українського Воїна - боляче втрачати.
Хай здохне проклята русня.
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30.09.2024 13:36 Ответить
 
 