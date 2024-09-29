Украинский воин Остап Смолинец родом из Львовщины погиб в бою с врагом у Покровска. ФОТО
Защищая Украину, погиб украинский воин Остап Смолинец 1993 г.р., родом из Львовской области.
Об этом сообщил городской голова Николаева Львовской области Андрей Щебель, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, воин погиб в результате нанесения огневого поражения при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Балаган Покровского района Донецкой области.
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та щирі співчуття родині Остапа Смолинця
Герою Слава !
співчуття рідним....
Хай здохне проклята русня.