В бою за Украину погиб преподаватель Ирпенского профессионального колледжа экономики и права Михаил Мацелик

На фронте погиб выпускник учебно-научного института права ГПУ Михаил Мацелик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице учебного заведения в Facebook.

"Неописуемая боль всколыхнула сегодня утром весь коллектив Университета ... На щите с Востока возвращается в Ирпень Михаил Мацелик - выпускник учебно-научного института права, сын преподавателей Татьяны и Михаила Мацеликов, преподаватель Ирпенского профессионального колледжа экономики и права. В феврале этого года Михаил получил диплом магистра и торжественно выносил флаг института, как один из лучших выпускников. Вскоре героически стал на защиту Родины. Разделяем боль этой потери всей университетской семьей. Герои не умирают...", - говорится в сообщении.

"Трагическая новость с фронта: во время выполнения боевого задания погиб командир взвода Мацелик Михаил Михайлович. Очень большая потеря для подразделения, Михаил был образцом для своих подчиненных и одним из лучших командиров", - говорится в заметке на Facebook-странице танкового батальона бригады оперативного назначения РУБЕЖ НГУ.

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