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В бою за Украину погиб преподаватель Ирпенского профессионального колледжа экономики и права Михаил Мацелик

Михайло Мацелик

На фронте погиб выпускник учебно-научного института права ГПУ Михаил Мацелик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице учебного заведения в Facebook.

"Неописуемая боль всколыхнула сегодня утром весь коллектив Университета ... На щите с Востока возвращается в Ирпень Михаил Мацелик - выпускник учебно-научного института права, сын преподавателей Татьяны и Михаила Мацеликов, преподаватель Ирпенского профессионального колледжа экономики и права. В феврале этого года Михаил получил диплом магистра и торжественно выносил флаг института, как один из лучших выпускников. Вскоре героически стал на защиту Родины. Разделяем боль этой потери всей университетской семьей. Герои не умирают...", - говорится в сообщении.

"Трагическая новость с фронта: во время выполнения боевого задания погиб командир взвода Мацелик Михаил Михайлович. Очень большая потеря для подразделения, Михаил был образцом для своих подчиненных и одним из лучших командиров", - говорится в заметке на Facebook-странице танкового батальона бригады оперативного назначения РУБЕЖ НГУ.

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образование (2271) Национальная гвардия (2134) потери (4398)


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Честь!! Вічна слава і вічний наш біль, Герою! Співчуття побратимам та родині..
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30.09.2024 13:32 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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30.09.2024 13:39 Ответить
Вічна пам'ять Герою!

а квартальна чепухня і далі плюндрує Україну зі сцени....
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30.09.2024 13:44 Ответить
"Мудрому наріду" подобаєтся, коли їм зі сцени плюють прямо в морду.
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30.09.2024 13:55 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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30.09.2024 14:32 Ответить
Вічна пам'ять воїну світла .
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30.09.2024 14:45 Ответить
Мусорная Україні більш потрібна ніж викладачі.
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30.09.2024 16:28 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним...
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30.09.2024 16:38 Ответить
Світла памʼять Герою
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30.09.2024 17:02 Ответить
 
 