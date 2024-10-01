В бою за Украину погиб ультрас донецкого Шахтера Роман Турист Витранюк. ФОТО
На войне погиб фанат "Шахтера" Роман Турист Витранюк.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
Роман был представителем ультрас дончан и бойцом взвода разведки 44-й ОМБр.
30 сентября "Турист" погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины. Герой погиб 30 сентября во время выполнения боевого задания на Востоке Украины.
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