В бою за Украину погиб ультрас донецкого Шахтера Роман Турист Витранюк. ФОТО

На войне погиб фанат "Шахтера" Роман Турист Витранюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Роман был представителем ультрас дончан и бойцом взвода разведки 44-й ОМБр.

30 сентября "Турист" погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины. Герой погиб 30 сентября во время выполнения боевого задания на Востоке Украины.

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