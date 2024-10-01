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В бою за Украину погиб ультрас донецкого Шахтера Роман Турист Витранюк. ФОТО

На войне погиб фанат "Шахтера" Роман Турист Витранюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Роман был представителем ультрас дончан и бойцом взвода разведки 44-й ОМБр.

30 сентября "Турист" погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины. Герой погиб 30 сентября во время выполнения боевого задания на Востоке Украины.

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Загинув Роман Вітранюк

Автор: 

футбол (3586) Шахтер (610) потери (4400)


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Герою слава.
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01.10.2024 12:44 Ответить
Світла Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Романа 😪😪😪
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01.10.2024 12:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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01.10.2024 12:54 Ответить
Знову біль.. Спочивай з миром, Герой! Шляхетний Син України! Співчуття рідним та побратимам Романа.
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01.10.2024 12:54 Ответить
Плачу…,плачу за кожным захисником.
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01.10.2024 13:22 Ответить
R.I.P.
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01.10.2024 16:54 Ответить
 
 