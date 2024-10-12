Із загиблими українськими військовими Василем Особою та Михайлом Єзерським попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 жовтня, Львів прощається з двома Героями, які віддали своє життя за Україну - Василем Особою та Михайлом Єзерським.

Про це повідомив у фейсбуку мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про загиблих?

Василь Особа (24.05.1989 – 06.10.2024) став на захист Батьківщини у лавах Національної гвардії України. Загинув бою з окупантом. У нього залишилась дружина Софія, яка є працівницею міської ради, та двоє маленьких діток.

Михайло Єзерський (15.05.1978 – 06.10.2024) з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він боронив нашу землю в складі 67-ї окремої механізованої бригади, виконуючи завдання на Харківщині та Донеччині. У Михайла залишилась дружина та син.

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