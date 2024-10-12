Із загиблими українськими військовими Василем Особою та Михайлом Єзерським попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 12 жовтня, Львів прощається з двома Героями, які віддали своє життя за Україну - Василем Особою та Михайлом Єзерським.
Про це повідомив у фейсбуку мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про загиблих?
Василь Особа (24.05.1989 – 06.10.2024) став на захист Батьківщини у лавах Національної гвардії України. Загинув бою з окупантом. У нього залишилась дружина Софія, яка є працівницею міської ради, та двоє маленьких діток.
Михайло Єзерський (15.05.1978 – 06.10.2024) з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він боронив нашу землю в складі 67-ї окремої механізованої бригади, виконуючи завдання на Харківщині та Донеччині. У Михайла залишилась дружина та син.
Топ коментарі
+22 Sergej #591263
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+18 леся лесик
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+7 володимир омельянов
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Нарід Львова теж любить збочення, звідтам же був Мазох(той хто дав світу поняття "мазохізм"), от і Андрюха старається "лембергнути" ОП-ку дляпіддержки підтримання мужньо-потужної фінансифікації бюджету.
Треба ж укріплення будувати, причому якось не туди розвернуті. А потім кричати - ми все знали, просто сніг випав ну і ..... бабло в кармани по офшорам.
це ж весь нарід такий, ну реально - за ту Андрюшу ж весело там голосують. Лембергівець блін. Як вони все це бабло відмивають? ясно шо на пару з руснею, тобто в тому ж Омані десь.
А на вигляд - супермер в вишиваночці. правда сук.. в ********, домотканій, бідний він, все ж своє, навіть креветки і ікра - все ж сам вирощує, бізнесмен, як і всі його кумо-свати і так далі, тьху.
ну реально гидко.
наріт вибрав смерть, їж.те
порийся на інших сайтах, може там удовлетворишся
Героям Слава !
співчуття рідним...