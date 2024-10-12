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Із загиблими українськими військовими Василем Особою та Михайлом Єзерським попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 жовтня, Львів прощається з двома Героями, які віддали своє життя за Україну - Василем Особою та Михайлом Єзерським.

Про це повідомив у фейсбуку мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про загиблих?

Василь Особа (24.05.1989 – 06.10.2024) став на захист Батьківщини у лавах Національної гвардії України. Загинув бою з окупантом. У нього залишилась дружина Софія, яка є працівницею міської ради, та двоє маленьких діток.

Михайло Єзерський (15.05.1978 – 06.10.2024) з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він боронив нашу землю в складі 67-ї окремої механізованої бригади, виконуючи завдання на Харківщині та Донеччині. У Михайла залишилась дружина та син.

Також читайте: У боях за Україну загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко

у Львові хоронять загиблих військових
у Львові хоронять загиблих військових
у Львові хоронять загиблих військових
у Львові хоронять загиблих військових
у Львові хоронять загиблих військових
у Львові хоронять загиблих військових

Автор: 

Львів (3087) військовослужбовці (4798) втрати (4433)


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Топ коментарі
+22
Вічна пам,ять Героям і царства небеснрго співчуття родинам
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12.10.2024 14:14
+18
Вічна пам ять загиблим героям.
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12.10.2024 14:15
+7
Вічна пам'ять захиникам України які загинули захищаючи нашу країну !
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12.10.2024 14:52
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Вічна пам,ять Героям і царства небеснрго співчуття родинам
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12.10.2024 14:14 Відповісти
Вічна пам ять загиблим героям.
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12.10.2024 14:15 Відповісти
Цікаво як Андрій Доля коментував свій перегляд про чиновників з диваном бабла, певно - А чо ці лохи в крипту не перевели ці бабки, ну і лохи, чо ж ми не в НАТО, певно Байден бабла недососав.
Нарід Львова теж любить збочення, звідтам же був Мазох(той хто дав світу поняття "мазохізм"), от і Андрюха старається "лембергнути" ОП-ку дляпіддержки підтримання мужньо-потужної фінансифікації бюджету.
Треба ж укріплення будувати, причому якось не туди розвернуті. А потім кричати - ми все знали, просто сніг випав ну і ..... бабло в кармани по офшорам.
це ж весь нарід такий, ну реально - за ту Андрюшу ж весело там голосують. Лембергівець блін. Як вони все це бабло відмивають? ясно шо на пару з руснею, тобто в тому ж Омані десь.
А на вигляд - супермер в вишиваночці. правда сук.. в ********, домотканій, бідний він, все ж своє, навіть креветки і ікра - все ж сам вирощує, бізнесмен, як і всі його кумо-свати і так далі, тьху.
ну реально гидко.
наріт вибрав смерть, їж.те
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12.10.2024 14:30 Відповісти
всі версії підходять..всі вони на руку оркам...бо породжують невпевненість
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12.10.2024 17:18 Відповісти
так тут і версій не треба - Андрій Доля - це кличка бо вимагає "свою долю" він інвесторів. та історія зі сміттям - якраз завдяки ненажерливості цього пана. а муд.рий львівський нарід любить жерти лайно, як бачимо.
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26.10.2024 10:53 Відповісти
Мда, судячи коли нам розповідали про загибель зятя (чи хто він їй бо три людини і три різних прізвища) Фаріон з ним загинув ще один воїн. А про нього ні слова. І зараз фото майже всі зятя, і Садовий тільки з донькою ФІаріон. Що ви робите - ви навіть мертвих розділили на своїх і чужих.
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12.10.2024 14:31 Відповісти
а може та сім"я не захотіла "багато фото",
порийся на інших сайтах, може там удовлетворишся
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12.10.2024 15:41 Відповісти
А чому замість апострофа кавички?- а немає українського алфавіту. А знаєшь, як українською буде удовлетворишся? - задовільнишся. А, то ти кацапка (кацап)
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12.10.2024 15:52 Відповісти
тю, ти само написало кавички, а мені ставиш, що у мене немає укр.клави. ти хоть бачило коли якіті кавички у руссо.розкладці?
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12.10.2024 19:22 Відповісти
тупий бидлячий коментар
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12.10.2024 21:21 Відповісти
Вічна пам'ять захиникам України які загинули захищаючи нашу країну !
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12.10.2024 14:52 Відповісти
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12.10.2024 14:59 Відповісти
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

співчуття рідним...
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12.10.2024 15:17 Відповісти
Упокій Боже їхні душі в мирі і вчини свій справедливий суд над вбивцями українського народу, російськими людоненависниками , які є слугами антихриста на землі...
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12.10.2024 15:32 Відповісти
Вічна пам'ять Героям! Співчуття родинам.
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12.10.2024 19:30 Відповісти
 
 