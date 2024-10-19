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Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинув оператор БпЛА 68 бригади Віктор Стельмах (Саба). ФОТО

18 жовтня, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віктор Стельмах з позивним Саба, 1995 року народження, який стояв біля витоків створення підрозділу "Шершні Довбуша".

Про це повідомила 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, передає Цензор.НЕТ.

Віктор Стельмах (Саба)

"Він пішов захищати країну з перших днів великої війни. Спочатку в піхоті, згодом почав літати на дронах. Стояв біля витоків створення підрозділу "Шершні Довбуша". Став кращим у своїй справі, навчав інших", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Стельмах звільнився з війська, але довго не зміг без своїх і повернувся.

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"Вважав, що мусить боротися з несправедливістю та жорстокістю, яку Росія принесла на нашу землю. Знищив не одну сотню окупантів.

А вчора його не стало..." - додали в бригаді.

Віктор Стельмах (Саба)

Своєю чергою командир роти ударних БпЛА Андрій Оністрат зазначив, що Стельмах навчив величезну кількість пілотів, мав справжню спрагу до війни і особисто знищив більше 500 рашистів.

стельмах,віктор,(саба)

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Автор: 

втрати (4445) 68 окрема єгерська бригада (81)


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Топ коментарі
+31
Спочивай з миром, воїн! R.I.P.
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19.10.2024 13:15 Відповісти
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Герою Слава !!! Він зберіг багато жит'я ...віддавші Своє !!!🙏😥
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19.10.2024 13:29 Відповісти
+18
Вічна пам'ять Герою!
Співчуття рідним.
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19.10.2024 13:26 Відповісти
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Спочивай з миром, воїн! R.I.P.
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19.10.2024 13:15 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
Співчуття рідним.
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19.10.2024 13:26 Відповісти
Героям Слава.
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19.10.2024 13:27 Відповісти
Герою Слава !!! Він зберіг багато жит'я ...віддавші Своє !!!🙏😥
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19.10.2024 13:29 Відповісти
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19.10.2024 14:42 Відповісти
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19.10.2024 14:44 Відповісти
https://www.facebook.com/vsevolod.chebodaiev?__cft__[0]=AZUk6aG5786Bu1k_PLbxSaWZZ2t4F1ohBR_xAW4CJNnH3FHiU5KNuMTg4NwBrtEjmFukxdhlSNQBNosp5ZcEnz-4GldZXk7qPxGNU-8zzFIsn_Qv4sXRl4da-IeXg4rzBKOh2WtQUV80Nt1633IXgvdKKaq6SbEFtzl6QGX1LnKwxg&__tn__=-UC*F Всеволод Харківський

https://www.facebook.com/vsevolod.chebodaiev/posts/pfbid0vhnopFPqoMk64cCmWxkwuPVnWYUN3PzRXk1sdmbHV3VKVMgmmFeB8Q5F6gLbN8CTl?__cft__[0]=AZUk6aG5786Bu1k_PLbxSaWZZ2t4F1ohBR_xAW4CJNnH3FHiU5KNuMTg4NwBrtEjmFukxdhlSNQBNosp5ZcEnz-4GldZXk7qPxGNU-8zzFIsn_Qv4sXRl4da-IeXg4rzBKOh2WtQUV80Nt1633IXgvdKKaq6SbEFtzl6QGX1LnKwxg&__tn__=%2CO*F 2 ч.

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19.10.2024 14:45 Відповісти
Вічна память герою ,на жал гинуть кращі.
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19.10.2024 14:54 Відповісти
Царства Божого Твоїй душі, і вічної пам'яті про Тебе в серцях живих.
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19.10.2024 14:54 Відповісти
Пам'ять про мужність та відвагу таких Героїв назавжди зостанеться в серцях майбутніх поколінь українців!
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19.10.2024 19:59 Відповісти
 
 