Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинув оператор БпЛА 68 бригади Віктор Стельмах (Саба). ФОТО

18 жовтня, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віктор Стельмах з позивним Саба, 1995 року народження, який стояв біля витоків створення підрозділу "Шершні Довбуша".

Про це повідомила 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, передає Цензор.НЕТ.

"Він пішов захищати країну з перших днів великої війни. Спочатку в піхоті, згодом почав літати на дронах. Стояв біля витоків створення підрозділу "Шершні Довбуша". Став кращим у своїй справі, навчав інших", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Стельмах звільнився з війська, але довго не зміг без своїх і повернувся.

Також дивіться: На фронті загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко. ФОТО

"Вважав, що мусить боротися з несправедливістю та жорстокістю, яку Росія принесла на нашу землю. Знищив не одну сотню окупантів.

А вчора його не стало..." - додали в бригаді.

Своєю чергою командир роти ударних БпЛА Андрій Оністрат зазначив, що Стельмах навчив величезну кількість пілотів, мав справжню спрагу до війни і особисто знищив більше 500 рашистів.

Читайте: У боях за Україну загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко