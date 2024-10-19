Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинув оператор БпЛА 68 бригади Віктор Стельмах (Саба). ФОТО
18 жовтня, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віктор Стельмах з позивним Саба, 1995 року народження, який стояв біля витоків створення підрозділу "Шершні Довбуша".
Про це повідомила 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, передає Цензор.НЕТ.
"Він пішов захищати країну з перших днів великої війни. Спочатку в піхоті, згодом почав літати на дронах. Стояв біля витоків створення підрозділу "Шершні Довбуша". Став кращим у своїй справі, навчав інших", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Стельмах звільнився з війська, але довго не зміг без своїх і повернувся.
"Вважав, що мусить боротися з несправедливістю та жорстокістю, яку Росія принесла на нашу землю. Знищив не одну сотню окупантів.
А вчора його не стало..." - додали в бригаді.
Своєю чергою командир роти ударних БпЛА Андрій Оністрат зазначив, що Стельмах навчив величезну кількість пілотів, мав справжню спрагу до війни і особисто знищив більше 500 рашистів.
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