У війні за Україну загинув ексгравець юнацької збірної України з футболу, бойовий медик Дмитро Богачов. ФОТО

32-річний ексфутболіст, вихованець сумського футболу, Дмитро Богачов загинув у боях з окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Telegram-каналі Української асоціації футболу.

Дмитро Богачов після початку повномасштабного вторгнення пішов до війська, воював у районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Воїн раніше воював у районі Авдіївського коксохімічного заводу. Він був бойовим медиком, рятував своїх побратимів.

За свою футбольну кар'єру 32-річний українець виступав за "Суми", "Вікторію", "Тростянець" та "Орлету" із четвертого дивізіону Польщі. На його рахунку 162 матчі, 26 забитих голів та сім гольових передач. Був наймолодшим капітаном команди ПФК "Суми". Також працював у спортивному ліцеї "Барса" у Сумах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув випускник ФК "Кремінь" Вадим Папірович. ФОТО



