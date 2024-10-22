УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12982 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 746 10

У війні за Україну загинув ексгравець юнацької збірної України з футболу, бойовий медик Дмитро Богачов. ФОТО

Загинув ексфутболіст Дмитро Богачов

32-річний ексфутболіст, вихованець сумського футболу, Дмитро Богачов загинув у боях з окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Telegram-каналі Української асоціації футболу.

Дмитро Богачов після початку повномасштабного вторгнення пішов до війська, воював у районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Воїн раніше воював у районі Авдіївського коксохімічного заводу. Він був бойовим медиком, рятував своїх побратимів.

Загинув Андрій Богачов

За свою футбольну кар'єру 32-річний українець виступав за "Суми", "Вікторію", "Тростянець" та "Орлету" із четвертого дивізіону Польщі. На його рахунку 162 матчі, 26 забитих голів та сім гольових передач. Був наймолодшим капітаном команди ПФК "Суми". Також працював у спортивному ліцеї "Барса" у Сумах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув випускник ФК "Кремінь" Вадим Папірович. ФОТО

Андрій Богачов
Андрій Богачов

Автор: 

футбол (1586) втрати (4449) ЗСУ (7669)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Вічна пам'ять Герою!!!
показати весь коментар
22.10.2024 12:59 Відповісти
+12
Якщо чесно, вже неможливо бачити такі повідомлення.
Знищують найкращих.
показати весь коментар
22.10.2024 12:53 Відповісти
+8
Героям Слава.
показати весь коментар
22.10.2024 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо чесно, вже неможливо бачити такі повідомлення.
Знищують найкращих.
показати весь коментар
22.10.2024 12:53 Відповісти
такі хлопці...
показати весь коментар
22.10.2024 13:03 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!!!
показати весь коментар
22.10.2024 12:59 Відповісти
Героям Слава.
показати весь коментар
22.10.2024 13:10 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2024 13:24 Відповісти
Гинуть кращі з кращих. Гинуть хлопці та дівчата, старі та малі. Немає ні кінця, ні краю... Вічна пам'ять Герою! Вічна пам'ять усім хто загинув за Україну!
показати весь коментар
22.10.2024 13:30 Відповісти
Vi4na Pam'yat'🙏...
показати весь коментар
22.10.2024 13:32 Відповісти
Царство Небесне.
показати весь коментар
22.10.2024 14:05 Відповісти
Боляе((. Спочивай у мирі, Воїне! Уклін до землі за врятовані життя, але своє не зберіг.. Співчуття побратимам та родині. Сльози.
показати весь коментар
22.10.2024 14:07 Відповісти
Гинуть найкращі ,а всяка мерзота "какая разница" бикує.
показати весь коментар
22.10.2024 14:53 Відповісти
 
 