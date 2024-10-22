Загинув воїн загону спецпризначення "Дніпровські Штурмгевери" УДА Георгій Рудаков. ФОТО

19 жовтня 2024 року загинув боєць загону спеціального призначення "Дніпровські Штурмгевери" УДА Георгій Рудаков (Принтер).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УДА.

Що про полеглого Героя відомо?

"Гідний воїн, вірний побратим, Георгій назавжди залишиться у наших серцях. Його життя обірвалося на 22-му році, занадто рано, через цю війну, що забирає найкращих з-поміж нас. Принтер боровся за Україну у найгарячіших точках: на Запорізькому напрямку, Кінбурзькій косі та у Вовчанську. Він відзначався силою духу, непохитною відданістю своїм побратимам і бездоганною відвагою", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що прощання з Георгієм Рудаковим відбудеться 23 жовтня у місті Миколаїв. Поховають героя на Новоматвіївському цвинтарі.

Також читайте: У війні за Україну загинув ексгравець юнацької збірної України з футболу, бойовий медик Дмитро Богачов. ФОТО