УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12982 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 094 5

Загинув воїн загону спецпризначення "Дніпровські Штурмгевери" УДА Георгій Рудаков. ФОТО

19 жовтня 2024 року загинув боєць загону спеціального призначення "Дніпровські Штурмгевери" УДА Георгій Рудаков (Принтер).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УДА.

Що про полеглого Героя відомо?

"Гідний воїн, вірний побратим, Георгій назавжди залишиться у наших серцях. Його життя обірвалося на 22-му році, занадто рано, через цю війну, що забирає найкращих з-поміж нас. Принтер боровся за Україну у найгарячіших точках: на Запорізькому напрямку, Кінбурзькій косі та у Вовчанську. Він відзначався силою духу, непохитною відданістю своїм побратимам і бездоганною відвагою", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що прощання з Георгієм Рудаковим відбудеться 23 жовтня у місті Миколаїв. Поховають героя на Новоматвіївському цвинтарі.

Також читайте: У війні за Україну загинув ексгравець юнацької збірної України з футболу, бойовий медик Дмитро Богачов. ФОТО

загиблий воїн Георгій Рудаков

Автор: 

втрати (4449) УДА (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям Слава.
показати весь коментар
22.10.2024 14:23 Відповісти
Вічна память Захиснику України .
показати весь коментар
22.10.2024 14:29 Відповісти
Героям слава! Схиляю голову. Дякую Братику Прінтер. Не вберегли тебе! Співчуття рідним та побратимам Георгія..
показати весь коментар
22.10.2024 14:38 Відповісти
Vi4na Pam'yat'...
показати весь коментар
22.10.2024 14:40 Відповісти
От це вони, вихідці з ПС, УДА, ОУН роблять Буданову рейтинг. Націоналісти. Безбашенні, але високовмотивовані. Хоча вмирають вони за Україну, а не за рейтинги. І лише одиниці стають відомими.
показати весь коментар
22.10.2024 15:01 Відповісти
 
 