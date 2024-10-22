Визволені з полону військовослужбовці зможуть пройти реабілітацію в Литві, - Коордштаб

Під час ІІ сесії Асамблеї Верховної Ради України та Сейму Литовської Республіки українські та литовські депутати домовилися про співпрацю щодо реабілітації українських захисників, які були визволені з полону.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Українська делегація обговорила питання реабілітації військовополонених із Міністром національної оборони Литовської Республіки Лаурінасом Кащюнасом та Головою Комітету національної безпеки та оборони Сейму Арвідасом Поцюсом.

Українські та литовські депутати домовилися про співпрацю у реабілітації першої групи українських військовослужбовців з досвідом полону", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, Координаційний штаб продовжує міжнародну діяльність для того, щоби забезпечити реабілітацію військовослужбовців та цивільних після російської неволі, оздоровлення за кордоном дітей з родин, постраждалих від російської агресії, а також дипломатичний, медійний та економічний тиск та російську федерацію як агресора і порушника міжнародного гуманітарного права.

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