Освобожденные из плена военнослужащие смогут пройти реабилитацию в Литве, - Коордштаб

Во время ІІ сессии Ассамблеи Верховной Рады Украины и Сейма Литовской Республики украинские и литовские депутаты договорились о сотрудничестве по реабилитации украинских защитников, которые были освобождены из плена.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация обсудила вопросы реабилитации военнопленных с министром национальной обороны Литовской Республики Лауринасом Кащюнасом и главой Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Арвидасом Поцюсом.

Украинские и литовские депутаты договорились о сотрудничестве в реабилитации первой группы украинских военнослужащих с опытом плена", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Координационный штаб продолжает международную деятельность для того, чтобы обеспечить реабилитацию военнослужащих и гражданских после российской неволи, оздоровление за рубежом детей из семей, пострадавших от российской агрессии, а также дипломатическое, медийное и экономическое давление на Российскую Федерацию как агрессора и нарушителя международного гуманитарного права.

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