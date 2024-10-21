РФ удерживает еще тысячи украинцев, рассчитываем на помощь Ватикана в их освобождении, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь Ватикана и всех партнеров в вопросе освобождения пленных, находящихся в России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось вернуть домой 3767 украинцев и украинок. Почти все нуждались в долгом лечении и реабилитации. Россия незаконно удерживает еще тысячи наших людей и продолжает принудительное переселение детей", - говорится в сообщении.

По словам президента, Украина рассчитывает на помощь Ватикана и всех партнеров в вопросе возвращения украинских военнопленных.

Накануне Украина вернула из российского плена 95 защитников. По данным Координационного штаба, особенность этого обмена - возвращение защитников, которые получили "приговоры" в РФ.

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