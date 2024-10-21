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Новости Обмен пленными
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РФ удерживает еще тысячи украинцев, рассчитываем на помощь Ватикана в их освобождении, - Зеленский

Зеленський про обмін полоненими

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь Ватикана и всех партнеров в вопросе освобождения пленных, находящихся в России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось вернуть домой 3767 украинцев и украинок. Почти все нуждались в долгом лечении и реабилитации. Россия незаконно удерживает еще тысячи наших людей и продолжает принудительное переселение детей", - говорится в сообщении.

По словам президента, Украина рассчитывает на помощь Ватикана и всех партнеров в вопросе возвращения украинских военнопленных.

Накануне Украина вернула из российского плена 95 защитников. По данным Координационного штаба, особенность этого обмена - возвращение защитников, которые получили "приговоры" в РФ.

Читайте: РФ не вернула Украине тело журналистки Рощиной. В Координационном штабе подозревают сокрытие преступления

Автор: 

военнопленные (1116) Зеленский Владимир (20867) плен (2633)


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Топ комментарии
+4
Нехай Ватикан ще поверне тіло Рощіной . І нехай папа особисто побачить Що з тією дівчинкою зробили россіяне, яких він захищає .
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21.10.2024 10:35 Ответить
+4
русня утримає ...тому шо ти падло 🤡, їх здав ! ти зрадив українців ,і здаєш нашу землю ...тому шо , це не твоя земля !малорос х* їв !!! зеленський , ти історичний сором , українськоот вибору !!!
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21.10.2024 11:09 Ответить
+3
вова,а ти поцікався як лікують наших визволених Воїнів...на от'*****!
Місяць на лікування і додому їдь сам доліковуйся.....
А знаєте українці,чому так бистро "лікують",тому що не хочуть робити виплати військовим!
Поки Воїни на лікуванні - виплати йдуть,тільки закінчили лікувати - виплати закінчуються!
І потім сам на сам зі своїми проблемами......!
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21.10.2024 10:53 Ответить
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Нехай Ватикан ще поверне тіло Рощіной . І нехай папа особисто побачить Що з тією дівчинкою зробили россіяне, яких він захищає .
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21.10.2024 10:35 Ответить
Ой, та Ви шо. Мамі римській не можна на таке дивитися... то ж страшно.
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21.10.2024 11:04 Ответить
розраховувати на допомогу Ватикану і папи -касіра грошей куйла , все одно .що співати оду прослави "русляндії"
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21.10.2024 10:38 Ответить
Тут мають вмішатися люди з яйцями, а не холостота ватноканська.
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21.10.2024 10:44 Ответить
м-да... розраховувати на допомогу Ватикану це потужно))))
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21.10.2024 10:48 Ответить
вова,а ти поцікався як лікують наших визволених Воїнів...на от'*****!
Місяць на лікування і додому їдь сам доліковуйся.....
А знаєте українці,чому так бистро "лікують",тому що не хочуть робити виплати військовим!
Поки Воїни на лікуванні - виплати йдуть,тільки закінчили лікувати - виплати закінчуються!
І потім сам на сам зі своїми проблемами......!
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21.10.2024 10:53 Ответить
Жаль, що немає матері Терези, залишився один папа. Що ваві вже повідомили про мітинги матерів і дружин полонених і безвісті пропавших ?
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21.10.2024 11:03 Ответить
русня утримає ...тому шо ти падло 🤡, їх здав ! ти зрадив українців ,і здаєш нашу землю ...тому шо , це не твоя земля !малорос х* їв !!! зеленський , ти історичний сором , українськоот вибору !!!
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21.10.2024 11:09 Ответить
Якась дивна ситуація виходить: всі повинні щось робити, а найвеличніший - пабєдун!
НАТО повинно те, се, п'яте, десяте... Ватикан - ось це і оте...

РПЦ та кремлівські щури мають таке ж відношення до Папи, як морська свинка до моря. До того ж РПЦ розірвало стосунки зі Вселенським Патріархом і тепер, де-факто, є просто сектою. При цьому, останнім часом, на московії переважає Іслам. Та й сам Папа промосковитський якийсь...
До того ж в Банку Ватикану стільки кремлівських грошей, що питання лояльності навіть не ставиться...
Ну почуємо ще кілька загальних закликів, в яких, як і раніше, московія не буде визнана агресором, зате буде звернення до "обох сторін". На виході така ж потужність, як і з Банкової...
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21.10.2024 11:12 Ответить
Гундосого виродка мають судити за геноцид українського народу. Але тупорилий охлос вже забув, як його здавали кацапам, і хаває потужну сцянину Лідора. Як шашлики, з присмаком крові українських дітей? Проковтнуло стадо?
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21.10.2024 11:27 Ответить
https://uk.tgstat.com/fa/channel/@dmitriy_chekalkyn/20127 Дмитро Чекалкин , 21 Oct, 09:31:

https://uk.tgstat.com/fa/channel/@dmitriy_chekalkyn
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21.10.2024 11:57 Ответить
папулік має спитати дозволу у свого господина -у *****!
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21.10.2024 13:17 Ответить
 
 