РФ удерживает еще тысячи украинцев, рассчитываем на помощь Ватикана в их освобождении, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь Ватикана и всех партнеров в вопросе освобождения пленных, находящихся в России.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Нам удалось вернуть домой 3767 украинцев и украинок. Почти все нуждались в долгом лечении и реабилитации. Россия незаконно удерживает еще тысячи наших людей и продолжает принудительное переселение детей", - говорится в сообщении.
По словам президента, Украина рассчитывает на помощь Ватикана и всех партнеров в вопросе возвращения украинских военнопленных.
Накануне Украина вернула из российского плена 95 защитников. По данным Координационного штаба, особенность этого обмена - возвращение защитников, которые получили "приговоры" в РФ.
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Місяць на лікування і додому їдь сам доліковуйся.....
А знаєте українці,чому так бистро "лікують",тому що не хочуть робити виплати військовим!
Поки Воїни на лікуванні - виплати йдуть,тільки закінчили лікувати - виплати закінчуються!
І потім сам на сам зі своїми проблемами......!
НАТО повинно те, се, п'яте, десяте... Ватикан - ось це і оте...
РПЦ та кремлівські щури мають таке ж відношення до Папи, як морська свинка до моря. До того ж РПЦ розірвало стосунки зі Вселенським Патріархом і тепер, де-факто, є просто сектою. При цьому, останнім часом, на московії переважає Іслам. Та й сам Папа промосковитський якийсь...
До того ж в Банку Ватикану стільки кремлівських грошей, що питання лояльності навіть не ставиться...
Ну почуємо ще кілька загальних закликів, в яких, як і раніше, московія не буде визнана агресором, зате буде звернення до "обох сторін". На виході така ж потужність, як і з Банкової...
https://uk.tgstat.com/fa/channel/@dmitriy_chekalkyn