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Новости Обмен пленными
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Украина вернула из российского плена 95 защитников, - Зеленский. ВИДЕО

Украина провернула из российского плена 95 военных, в том числе защитников "Азовстали".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области.

Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе", - отметил Зеленский.

Автор: 

военнопленные (1115) Зеленский Владимир (20835) обмен (1420) пленные (2172)


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Топ комментарии
+16
Радію разом з родинами та Україною,Слава Богу,Героям Слава!
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19.10.2024 01:50 Ответить
+10
Гарна новин!!! Слава ЗСУ!!! Підпис зЄлєпукіна мені не довподоби!!!
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19.10.2024 01:02 Ответить
+7
Хотілось би знати, скільки серед них бійців бригади "Азов"
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19.10.2024 01:11 Ответить
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Гарна новин!!! Слава ЗСУ!!! Підпис зЄлєпукіна мені не довподоби!!!
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19.10.2024 01:02 Ответить
Хотілось би знати, скільки серед них бійців бригади "Азов"
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19.10.2024 01:11 Ответить
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19.10.2024 01:24 Ответить
Є бійці і з Азову
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19.10.2024 01:40 Ответить
Віддають козирі ні за що(
Треба в придачу до кожного срочника давати пропорційно тих кого РФ не хоче забирати, і тоді ми могли б позбавитись тих тисяч полонених яких годуємо вже два роки і повернути ВСІХ захисників Азовсталі
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19.10.2024 01:42 Ответить
Ми, нажаль, не знаємо як РФ формує списки на обмін, тож кого вони там хочуть чи навпаки то "воєнная тайна". І, доречі, кого ти мав на увазі під "ні за що - хлопців, що щойно повернулися з полону?
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19.10.2024 02:00 Ответить
а могли повернутись вдесятеро більше!

списки хай як хочуть формують, але якщо срочника віддавати тільки в придачу с іншим балластом то витягли б всіх. а не 95.
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19.10.2024 07:01 Ответить
ультиматуми тут не працюють

обмінів зовсім не буде
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19.10.2024 08:01 Ответить
ще як працюють. коли рашкі потрібен хтось. Забули вже скільки за Мертвичука виміняли?) до того ж обмін всеодно 1 на 1 був би, так шо нікуди не ділись би - погодились би, або отримали в себе мітинги матерів и т.д.
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19.10.2024 08:39 Ответить
ну якщо подивитися на Золкіна, то є такі, за яких ніхто не хлопоче на родінє. бо тупі то зробити мамки і жонки, бухаріки.
ось останній ролік у Золкіна - таких треба садити і нікому не віддавати - його лише могила виправить як і його ******** ещенарожательньіх прєдков. https://www.youtube.com/watch?v=9WVNC3Yw2uM
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19.10.2024 10:59 Ответить
Не садити а в трудові табори - хай завали розбирають та зруйноване відбудовують. Це дозволено женевською конвенцією, до реч
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19.10.2024 12:10 Ответить
головне не віддавати, бо такі батьки і він не заслужили. це повний треш у голові. тільки могила. убить не можемо, то нехай не зустірнуться, ніколи!
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20.10.2024 11:44 Ответить
у нього немає тих слів які ти написав.
він має на увазі під "баластом в придачу" російске мясо, яке вже роками ніхто не забирає, вони жруть і використовують комуналку, медицину України вже багато років. ось їх скидувати.
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19.10.2024 07:31 Ответить
Радію разом з родинами та Україною,Слава Богу,Героям Слава!
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19.10.2024 01:50 Ответить
Навiки Слава Господу! 🙏🙏🙏 Слава
ЗСУ!🤗❤️
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19.10.2024 10:12 Ответить
Нарешті.Дай Боже їм здоров,я. В пеклі вони вже були. Вдома будуть в Раю.
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19.10.2024 05:49 Ответить
провернула
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19.10.2024 07:13 Ответить
Наші хлопчанята - найкращі! 💛💙
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19.10.2024 12:38 Ответить
 
 