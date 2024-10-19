Украина вернула из российского плена 95 защитников, - Зеленский. ВИДЕО

Украина провернула из российского плена 95 военных, в том числе защитников "Азовстали".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области.

Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе", - отметил Зеленский.