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Украина вернула из российского плена 95 защитников, - Зеленский. ВИДЕО
Украина провернула из российского плена 95 военных, в том числе защитников "Азовстали".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области.
Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе", - отметил Зеленский.
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+16 Yarosh #589707
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+10 alex orly
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+7 Ан Мур
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Треба в придачу до кожного срочника давати пропорційно тих кого РФ не хоче забирати, і тоді ми могли б позбавитись тих тисяч полонених яких годуємо вже два роки і повернути ВСІХ захисників Азовсталі
списки хай як хочуть формують, але якщо срочника віддавати тільки в придачу с іншим балластом то витягли б всіх. а не 95.
обмінів зовсім не буде
ось останній ролік у Золкіна - таких треба садити і нікому не віддавати - його лише могила виправить як і його ******** ещенарожательньіх прєдков. https://www.youtube.com/watch?v=9WVNC3Yw2uM
він має на увазі під "баластом в придачу" російске мясо, яке вже роками ніхто не забирає, вони жруть і використовують комуналку, медицину України вже багато років. ось їх скидувати.
ЗСУ!🤗❤️