Україна повернула з російського полону 95 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна провернула з російського полону 95 військових, у тому числі захисників "Азовсталі".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.

Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі", - зазначив Зеленський.

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