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Україна повернула з російського полону 95 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Україна провернула з російського полону 95 військових, у тому числі захисників "Азовсталі".
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.
Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+16 Yarosh #589707
показати весь коментар19.10.2024 01:50 Відповісти Посилання
+10 alex orly
показати весь коментар19.10.2024 01:02 Відповісти Посилання
+7 Ан Мур
показати весь коментар19.10.2024 01:11 Відповісти Посилання
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Треба в придачу до кожного срочника давати пропорційно тих кого РФ не хоче забирати, і тоді ми могли б позбавитись тих тисяч полонених яких годуємо вже два роки і повернути ВСІХ захисників Азовсталі
списки хай як хочуть формують, але якщо срочника віддавати тільки в придачу с іншим балластом то витягли б всіх. а не 95.
обмінів зовсім не буде
ось останній ролік у Золкіна - таких треба садити і нікому не віддавати - його лише могила виправить як і його ******** ещенарожательньіх прєдков. https://www.youtube.com/watch?v=9WVNC3Yw2uM
він має на увазі під "баластом в придачу" російске мясо, яке вже роками ніхто не забирає, вони жруть і використовують комуналку, медицину України вже багато років. ось їх скидувати.
ЗСУ!🤗❤️