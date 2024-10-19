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Новини Обмін полоненими
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Україна повернула з російського полону 95 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна провернула з російського полону 95 військових, у тому числі захисників "Азовсталі".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.

Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі", - зазначив Зеленський.

Україна обміняла 95 військовополонених

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 49 воїнів та цивільних визволено з полону РФ, зокрема захисників "Азовсталі", - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Україна обміняла 95 військовополонених
Україна обміняла 95 військовополонених
Україна обміняла 95 військовополонених
Україна обміняла 95 військовополонених
Україна обміняла 95 військовополонених
Україна обміняла 95 військовополонених
Україна обміняла 95 військовополонених

Також читайте: Україна повернула з російського полону 115 захисників. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

військовополонені (983) Зеленський Володимир (24332) обмін (1203) полонені (2296)


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Топ коментарі
+16
Радію разом з родинами та Україною,Слава Богу,Героям Слава!
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19.10.2024 01:50 Відповісти
+10
Гарна новин!!! Слава ЗСУ!!! Підпис зЄлєпукіна мені не довподоби!!!
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19.10.2024 01:02 Відповісти
+7
Хотілось би знати, скільки серед них бійців бригади "Азов"
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19.10.2024 01:11 Відповісти
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Гарна новин!!! Слава ЗСУ!!! Підпис зЄлєпукіна мені не довподоби!!!
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19.10.2024 01:02 Відповісти
Хотілось би знати, скільки серед них бійців бригади "Азов"
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19.10.2024 01:11 Відповісти
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19.10.2024 01:24 Відповісти
Є бійці і з Азову
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19.10.2024 01:40 Відповісти
Віддають козирі ні за що(
Треба в придачу до кожного срочника давати пропорційно тих кого РФ не хоче забирати, і тоді ми могли б позбавитись тих тисяч полонених яких годуємо вже два роки і повернути ВСІХ захисників Азовсталі
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19.10.2024 01:42 Відповісти
Ми, нажаль, не знаємо як РФ формує списки на обмін, тож кого вони там хочуть чи навпаки то "воєнная тайна". І, доречі, кого ти мав на увазі під "ні за що - хлопців, що щойно повернулися з полону?
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19.10.2024 02:00 Відповісти
а могли повернутись вдесятеро більше!

списки хай як хочуть формують, але якщо срочника віддавати тільки в придачу с іншим балластом то витягли б всіх. а не 95.
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19.10.2024 07:01 Відповісти
ультиматуми тут не працюють

обмінів зовсім не буде
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19.10.2024 08:01 Відповісти
ще як працюють. коли рашкі потрібен хтось. Забули вже скільки за Мертвичука виміняли?) до того ж обмін всеодно 1 на 1 був би, так шо нікуди не ділись би - погодились би, або отримали в себе мітинги матерів и т.д.
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19.10.2024 08:39 Відповісти
ну якщо подивитися на Золкіна, то є такі, за яких ніхто не хлопоче на родінє. бо тупі то зробити мамки і жонки, бухаріки.
ось останній ролік у Золкіна - таких треба садити і нікому не віддавати - його лише могила виправить як і його ******** ещенарожательньіх прєдков. https://www.youtube.com/watch?v=9WVNC3Yw2uM
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19.10.2024 10:59 Відповісти
Не садити а в трудові табори - хай завали розбирають та зруйноване відбудовують. Це дозволено женевською конвенцією, до реч
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19.10.2024 12:10 Відповісти
головне не віддавати, бо такі батьки і він не заслужили. це повний треш у голові. тільки могила. убить не можемо, то нехай не зустірнуться, ніколи!
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20.10.2024 11:44 Відповісти
у нього немає тих слів які ти написав.
він має на увазі під "баластом в придачу" російске мясо, яке вже роками ніхто не забирає, вони жруть і використовують комуналку, медицину України вже багато років. ось їх скидувати.
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19.10.2024 07:31 Відповісти
Радію разом з родинами та Україною,Слава Богу,Героям Слава!
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19.10.2024 01:50 Відповісти
Навiки Слава Господу! 🙏🙏🙏 Слава
ЗСУ!🤗❤️
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19.10.2024 10:12 Відповісти
Нарешті.Дай Боже їм здоров,я. В пеклі вони вже були. Вдома будуть в Раю.
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19.10.2024 05:49 Відповісти
провернула
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19.10.2024 07:13 Відповісти
Наші хлопчанята - найкращі! 💛💙
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19.10.2024 12:38 Відповісти
 
 