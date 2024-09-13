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Новини Обмін полоненими
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Зеленський (22411) обмін (1123)

49 воїнів та цивільних визволено з полону РФ, зокрема захисників "Азовсталі", - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо. 49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - йдеться в повідомленні.

"Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", - додав президент.

Також читайте: У Пекіні відповіли на критику "мирного плану" КНР та Бразилії від Зеленського: Обговорюємо його із Києвом

Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України

Автор: 
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Топ коментарі
+34
Він сам їх туди здавав.
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13.09.2024 14:04
+12
Президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.

Наче сам визволяв!
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13.09.2024 13:58
+9
А як щодо азовців? Військові з "Азову" і захисники Азовсталі не завжди одні і ті ж люди. Прокопенко (Редіс) вже робив заяву.
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13.09.2024 14:06
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Президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.

Наче сам визволяв!
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13.09.2024 13:58 Відповісти
Він сам їх туди здавав.
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13.09.2024 14:04 Відповісти
Но сначала сдал.
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13.09.2024 16:06 Відповісти
Курські строковики почали працювати? Чи ахматівці?
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13.09.2024 13:58 Відповісти
Азовсталь захищали не тільки воїни "Азову". Саме азовці поміж звільнених є?
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13.09.2024 14:04 Відповісти
Сегодня прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть 49 военных, среди которых и 6 защитников "Азовстали".(c) О. Пономарь.
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13.09.2024 14:35 Відповісти
Захисник Азовсталі не дорівнює боєць Азову. Там були і прикордонники, і морпіхи.
Я показала допис координаційного штабу з переліком звільнених. Саме азовців немає.

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13.09.2024 14:39 Відповісти
В рамках обміну полоненими між Україною та РФ вдалося визволити 15 військовослужбовців полку НГУ "Азов"

Про це https://t.me/olenatolkachova/189 повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова, передає . Джерело:
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13.09.2024 14:45 Відповісти
Скільки поміж них саме чоловіків?
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13.09.2024 14:47 Відповісти
Схоже, в ЗМІ та повідомленнях офіційних органів відбувається жонглювання словами...
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13.09.2024 14:49 Відповісти
15 Азовців за весь час, чи не так?
Вочевидь, не тільки кацапи ненавидять Азовців, але й боневтік, який сам їх і здав в полон.
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13.09.2024 19:15 Відповісти
Схоже, скоро ми почуємо від Буби про "визначну роль", яку зіграв в цих обмінах Єрмак.
Думаю, має місце баланс між "нічого" і "хоч щось для позитиву". Ніхто там своїх умов не висуває та не відстоює.
Бери, що дають, сказали Козирю.
А може, Козир сказав, дайте хоч кого-небудь.
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13.09.2024 15:01 Відповісти
А як щодо азовців? Військові з "Азову" і захисники Азовсталі не завжди одні і ті ж люди. Прокопенко (Редіс) вже робив заяву.
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13.09.2024 14:06 Відповісти
На своєму каналі в Телеграмі, Бутусов написав ось так:
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13.09.2024 14:41 Відповісти
Редіс-Прокопенко написав, що бійців-чоловіків з Азову не звільнили.
Я вище показала допис Редіса.
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13.09.2024 14:46 Відповісти
Не уважно подивилась. Видалила свої коментарі.
Так скільки чоловіків-азовців звільнили цього разу?
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13.09.2024 15:08 Відповісти
Наші люди в невеличкій кількості повернулись і це добре , але ...

Дуже дивна ситуація з цими обмінами. Тобто є надійна комунікація з Ордою. А хто комунікує и чого це Орда порціями віддає полонених ? Може віддає для того , щоб підтримати у громадянина Зеленського , бувшого президента ( до 21 травня 2024 року ), імідж Пророка Єрмака як людини , що все може вирішити?

Якщо так , то в мене логічне запитання - а чого не домовилися с Ордою про безпеку української енергетики і щоб ординці КАБи не пускали по цивільним об'єктам?

Щось тут каламутне з цими обмінами и ЗЕперемовниками.
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13.09.2024 14:47 Відповісти
не несіть ахінеї. Орки не хочуть забирати своїх, по перше тому, що шансів їх закинути воювати мало, бо вони вже відчули всі жахіття війни, а так вони на утриманні в України, і на них доводиться витрачати купу грошей Уккраїні, а це також болючий удар по економіці. А на ці гроші ми могли б не годувати їх та табори для полонених будувать
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13.09.2024 15:04 Відповісти
про "бувшого президента" то взагалі - ідіотизм. Теза з кацапських темників. Повірити не можу, що деякі українці ще ведуться на всю кацапську х-ню, яку вони нам закидають...
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13.09.2024 15:06 Відповісти
Читай уважно розділ 5 звалтованої ( Зеленським на інаугурації - антиконституційний розпуск Верховної Ради) Конституції України , а потім прочитай уважно статтю 5 Конституції !

"Теза з кацапських темників..."? Ага , якщо Гебельс скаже , що 2 х 2 = 4 , 5 х 5 = 25 , то я маю з цим не погоджуватися, тому що це сказав брехун Гебельс ?

Навіть зламаний годинник двічі за добу показує правильний час!
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13.09.2024 16:00 Відповісти
заїбали ви ідіоти. Обмін полоненими не залежить від однієї сторони чи її бажань. Забули хто така рашка Як вже заїбали своїми вкидами сраними. Вона своїх громадян ********* сотнями... Дістали, *****.
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14.09.2024 22:56 Відповісти
З поверненням, Сонечкі наші !!!
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13.09.2024 14:52 Відповісти
Нарешті вдома.
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13.09.2024 16:21 Відповісти
Хоч одного АЗОВЦЯ звільнили?????
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13.09.2024 17:19 Відповісти
Азовців всіх видадуть за Козиря
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13.09.2024 17:58 Відповісти
 
 