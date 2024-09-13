49 воїнів та цивільних визволено з полону РФ, зокрема захисників "Азовсталі", - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо. 49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - йдеться в повідомленні.
"Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Наче сам визволяв!
Я показала допис координаційного штабу з переліком звільнених. Саме азовців немає.
Про це https://t.me/olenatolkachova/189 повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова, передає . Джерело:
Вочевидь, не тільки кацапи ненавидять Азовців, але й боневтік, який сам їх і здав в полон.
Думаю, має місце баланс між "нічого" і "хоч щось для позитиву". Ніхто там своїх умов не висуває та не відстоює.
Бери, що дають, сказали Козирю.
А може, Козир сказав, дайте хоч кого-небудь.
Я вище показала допис Редіса.
Так скільки чоловіків-азовців звільнили цього разу?
Дуже дивна ситуація з цими обмінами. Тобто є надійна комунікація з Ордою. А хто комунікує и чого це Орда порціями віддає полонених ? Може віддає для того , щоб підтримати у громадянина Зеленського , бувшого президента ( до 21 травня 2024 року ), імідж Пророка Єрмака як людини , що все може вирішити?
Якщо так , то в мене логічне запитання - а чого не домовилися с Ордою про безпеку української енергетики і щоб ординці КАБи не пускали по цивільним об'єктам?
Щось тут каламутне з цими обмінами и ЗЕперемовниками.
"Теза з кацапських темників..."? Ага , якщо Гебельс скаже , що 2 х 2 = 4 , 5 х 5 = 25 , то я маю з цим не погоджуватися, тому що це сказав брехун Гебельс ?
Навіть зламаний годинник двічі за добу показує правильний час!