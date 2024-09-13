49 воинов и гражданских освобождены из плена РФ, в том числе - защитники "Азовстали", - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский заявил об освобождении 49 граждан Украины из российского плена.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем. 49 украинцев и украинок - дома. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала ухаживать за больным отцом. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - говорится в сообщении.
"Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. И отдельно хочу отметить каждое наше, украинское, подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборационистов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших - и воинов, и гражданских", - написал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Наче сам визволяв!
Я показала допис координаційного штабу з переліком звільнених. Саме азовців немає.
Про це https://t.me/olenatolkachova/189 повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова, передає . Джерело:
Вочевидь, не тільки кацапи ненавидять Азовців, але й боневтік, який сам їх і здав в полон.
Думаю, має місце баланс між "нічого" і "хоч щось для позитиву". Ніхто там своїх умов не висуває та не відстоює.
Бери, що дають, сказали Козирю.
А може, Козир сказав, дайте хоч кого-небудь.
Я вище показала допис Редіса.
Так скільки чоловіків-азовців звільнили цього разу?
Дуже дивна ситуація з цими обмінами. Тобто є надійна комунікація з Ордою. А хто комунікує и чого це Орда порціями віддає полонених ? Може віддає для того , щоб підтримати у громадянина Зеленського , бувшого президента ( до 21 травня 2024 року ), імідж Пророка Єрмака як людини , що все може вирішити?
Якщо так , то в мене логічне запитання - а чого не домовилися с Ордою про безпеку української енергетики і щоб ординці КАБи не пускали по цивільним об'єктам?
Щось тут каламутне з цими обмінами и ЗЕперемовниками.
"Теза з кацапських темників..."? Ага , якщо Гебельс скаже , що 2 х 2 = 4 , 5 х 5 = 25 , то я маю з цим не погоджуватися, тому що це сказав брехун Гебельс ?
Навіть зламаний годинник двічі за добу показує правильний час!