РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4707 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
10 348 31
Зеленский (19024) обмен (1343)

49 воинов и гражданских освобождены из плена РФ, в том числе - защитники "Азовстали", - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заявил об освобождении 49 граждан Украины из российского плена.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем. 49 украинцев и украинок - дома. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала ухаживать за больным отцом. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - говорится в сообщении.

"Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. И отдельно хочу отметить каждое наше, украинское, подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборационистов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших - и воинов, и гражданских", - написал Зеленский. 

Смотрите: Украина вернула из российского плена 115 защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Він сам їх туди здавав.
показать весь комментарий
13.09.2024 14:04
+12
Президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.

Наче сам визволяв!
показать весь комментарий
13.09.2024 13:58
+9
А як щодо азовців? Військові з "Азову" і захисники Азовсталі не завжди одні і ті ж люди. Прокопенко (Редіс) вже робив заяву.
показать весь комментарий
13.09.2024 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.

Наче сам визволяв!
показать весь комментарий
13.09.2024 13:58 Ответить
Він сам їх туди здавав.
показать весь комментарий
13.09.2024 14:04 Ответить
Но сначала сдал.
показать весь комментарий
13.09.2024 16:06 Ответить
Курські строковики почали працювати? Чи ахматівці?
показать весь комментарий
13.09.2024 13:58 Ответить
Азовсталь захищали не тільки воїни "Азову". Саме азовці поміж звільнених є?
показать весь комментарий
13.09.2024 14:04 Ответить
Сегодня прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть 49 военных, среди которых и 6 защитников "Азовстали".(c) О. Пономарь.
показать весь комментарий
13.09.2024 14:35 Ответить
Захисник Азовсталі не дорівнює боєць Азову. Там були і прикордонники, і морпіхи.
Я показала допис координаційного штабу з переліком звільнених. Саме азовців немає.

показать весь комментарий
13.09.2024 14:39 Ответить
В рамках обміну полоненими між Україною та РФ вдалося визволити 15 військовослужбовців полку НГУ "Азов"

Про це https://t.me/olenatolkachova/189 повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова, передає . Джерело:
показать весь комментарий
13.09.2024 14:45 Ответить
Скільки поміж них саме чоловіків?
показать весь комментарий
13.09.2024 14:47 Ответить
Схоже, в ЗМІ та повідомленнях офіційних органів відбувається жонглювання словами...
показать весь комментарий
13.09.2024 14:49 Ответить
15 Азовців за весь час, чи не так?
Вочевидь, не тільки кацапи ненавидять Азовців, але й боневтік, який сам їх і здав в полон.
показать весь комментарий
13.09.2024 19:15 Ответить
Схоже, скоро ми почуємо від Буби про "визначну роль", яку зіграв в цих обмінах Єрмак.
Думаю, має місце баланс між "нічого" і "хоч щось для позитиву". Ніхто там своїх умов не висуває та не відстоює.
Бери, що дають, сказали Козирю.
А може, Козир сказав, дайте хоч кого-небудь.
показать весь комментарий
13.09.2024 15:01 Ответить
А як щодо азовців? Військові з "Азову" і захисники Азовсталі не завжди одні і ті ж люди. Прокопенко (Редіс) вже робив заяву.
показать весь комментарий
13.09.2024 14:06 Ответить
На своєму каналі в Телеграмі, Бутусов написав ось так:
показать весь комментарий
13.09.2024 14:41 Ответить
Редіс-Прокопенко написав, що бійців-чоловіків з Азову не звільнили.
Я вище показала допис Редіса.
показать весь комментарий
13.09.2024 14:46 Ответить
Не уважно подивилась. Видалила свої коментарі.
Так скільки чоловіків-азовців звільнили цього разу?
показать весь комментарий
13.09.2024 15:08 Ответить
Наші люди в невеличкій кількості повернулись і це добре , але ...

Дуже дивна ситуація з цими обмінами. Тобто є надійна комунікація з Ордою. А хто комунікує и чого це Орда порціями віддає полонених ? Може віддає для того , щоб підтримати у громадянина Зеленського , бувшого президента ( до 21 травня 2024 року ), імідж Пророка Єрмака як людини , що все може вирішити?

Якщо так , то в мене логічне запитання - а чого не домовилися с Ордою про безпеку української енергетики і щоб ординці КАБи не пускали по цивільним об'єктам?

Щось тут каламутне з цими обмінами и ЗЕперемовниками.
показать весь комментарий
13.09.2024 14:47 Ответить
не несіть ахінеї. Орки не хочуть забирати своїх, по перше тому, що шансів їх закинути воювати мало, бо вони вже відчули всі жахіття війни, а так вони на утриманні в України, і на них доводиться витрачати купу грошей Уккраїні, а це також болючий удар по економіці. А на ці гроші ми могли б не годувати їх та табори для полонених будувать
показать весь комментарий
13.09.2024 15:04 Ответить
про "бувшого президента" то взагалі - ідіотизм. Теза з кацапських темників. Повірити не можу, що деякі українці ще ведуться на всю кацапську х-ню, яку вони нам закидають...
показать весь комментарий
13.09.2024 15:06 Ответить
Читай уважно розділ 5 звалтованої ( Зеленським на інаугурації - антиконституційний розпуск Верховної Ради) Конституції України , а потім прочитай уважно статтю 5 Конституції !

"Теза з кацапських темників..."? Ага , якщо Гебельс скаже , що 2 х 2 = 4 , 5 х 5 = 25 , то я маю з цим не погоджуватися, тому що це сказав брехун Гебельс ?

Навіть зламаний годинник двічі за добу показує правильний час!
показать весь комментарий
13.09.2024 16:00 Ответить
заїбали ви ідіоти. Обмін полоненими не залежить від однієї сторони чи її бажань. Забули хто така рашка Як вже заїбали своїми вкидами сраними. Вона своїх громадян ********* сотнями... Дістали, *****.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:56 Ответить
З поверненням, Сонечкі наші !!!
показать весь комментарий
13.09.2024 14:52 Ответить
Нарешті вдома.
показать весь комментарий
13.09.2024 16:21 Ответить
Хоч одного АЗОВЦЯ звільнили?????
показать весь комментарий
13.09.2024 17:19 Ответить
Азовців всіх видадуть за Козиря
показать весь комментарий
13.09.2024 17:58 Ответить
 
 