Україна повернула з російського полону 115 захисників. ФОТОрепортаж (оновлено)

24 серпня, у День Незалежності, відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. 115 українських військових повернулися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх", - зазначив він.

Глава держави подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд.

"Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", - додав президент.

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За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, усі врятовані з полону — військовослужбовці-строковики, зокрема ті, що потрапили в неволю ще в перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Кого повернули?

Крім того, вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених українських військових, а також моряків, трьох прикордонників та 82 оборонці Маріуполя, із яких пів сотні боронили "Азовсталь".

Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.

Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з неволі ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а на Херсонщині – за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

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У Коордштабі зауважили, що чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні. Усі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримають психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство та дістануть належні виплати.

Зазначимо, що цей обмін став першим від початку наступу українських військових на територію Курської області РФ.



















