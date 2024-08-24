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Новини Обмін полоненими Війна
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Україна повернула з російського полону 115 захисників. ФОТОрепортаж (оновлено)

24 серпня, у День Незалежності, відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. 115 українських військових повернулися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх", - зазначив він.

Глава держави подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд.

"Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Україна та РФ проведуть великий обмін полоненими, планується звільнити 115 військових, - Reuters 

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, усі врятовані з полону — військовослужбовці-строковики, зокрема ті, що потрапили в неволю ще в перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Кого повернули?

Крім того, вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених українських військових, а також моряків, трьох прикордонників та 82 оборонці Маріуполя, із яких пів сотні боронили "Азовсталь".

Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.

Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з неволі ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а на Херсонщині – за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Читайте також: Операція у Курській області: ЗСУ поповнюють обмінний фонд полоненими росіянами, - Павлюк

У Коордштабі зауважили, що чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні. Усі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримають психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство та дістануть належні виплати.

Зазначимо, що цей обмін став першим від початку наступу українських військових на територію Курської області РФ.

Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) обмін (1149) повернення (230) полонені (2251)


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Топ коментарі
+71
Хлопці, з поверненням!...
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24.08.2024 14:10
+48
Ми були,ми є, ми будемо. Слава Україні!Героям Слава!.
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24.08.2024 14:11
+43
З поверненням!
Слава Богу, що живі.
Всі морені голодом,боляче на це дивитись.
З Днем Незалежності Воїни!!!
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24.08.2024 14:13
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Хлопці, з поверненням!...
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24.08.2024 14:10 Відповісти
Слава Господу! 🙏🙏🙏
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24.08.2024 17:50 Відповісти
Ми були,ми є, ми будемо. Слава Україні!Героям Слава!.
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24.08.2024 14:11 Відповісти
З поверненням!
Слава Богу, що живі.
Всі морені голодом,боляче на це дивитись.
З Днем Незалежності Воїни!!!
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24.08.2024 14:13 Відповісти
Представляю их радость. Для них война закончилась. Более того, теперь они могут уехать куда захотят.
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24.08.2024 14:18 Відповісти
Повтори їх шлях, гнидо, і теж будеш радіти.
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24.08.2024 15:37 Відповісти
🙏🙏🙏🤗
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24.08.2024 17:51 Відповісти
Уявляю твою, коли ти ********
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25.08.2024 07:36 Відповісти
Путін віддав полонених і до свята? Вангую, що Зе нам щось не договорює, чим насправді заплатив
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24.08.2024 14:18 Відповісти
Це що ?! "Вам не вгодиш !"

"Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому" Джерело:
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24.08.2024 14:29 Відповісти
Чим? мальчиками в трусиках заплатил теми из под Курска ))))
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24.08.2024 14:33 Відповісти
до 7 вересня (день визволення Донбасу від німців) клоун здасть Донецьку обл. Це і буде плата
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24.08.2024 15:46 Відповісти
Втік до польщі? То й сиди там тихо, не патякай, есперт spierdolony
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25.08.2024 11:57 Відповісти
Не зовсім зрозумів. Поясніть, будь ласка
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24.08.2024 14:22 Відповісти
Це хто чекає кацапського дрону? - Оборонці Маріуполя і Азовсталі? Бот, що у тебе у головешці, крім московської методички?
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24.08.2024 14:52 Відповісти
Ну, є таке. І що поробиш. І нікуди від цього не подінешся...
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24.08.2024 15:13 Відповісти
та зебііла взагалі важко зрозуміти... І вродь правильні тези - а все-одно про "баригу"...
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24.08.2024 14:35 Відповісти
І таке було, є і мабуть ще буде. Людей багато, чимало і боягузів.

Порахуйте скільки з 2014 р. військових і силовиків перейшло на бік РФ.
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24.08.2024 14:31 Відповісти
Не зовсім згоден! Треба перевряти кого дають на обмін! Треба розбиратись в кожному випадку окремо! Не виключено, що можуть нам дати ще й засланих козачків (перевербованих)... Думаю СБУ це знає краще нас і працює з кожним... Не розганяйте зраду! Маю надію, хто свідомо здав позиції буде покараний! Треба робити це показово! Закувалдити не вийде - ми не вони...
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24.08.2024 14:45 Відповісти
Це менi нагадуе трiйкi КГБ-був в полонi-на Соловкi....😏😠
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24.08.2024 17:57 Відповісти
при чому тут кгб. ось написано в статті - тих хто геороїчно боронили Чонгар. Я чогось про ту героїчну оборону не читав
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25.08.2024 16:00 Відповісти
Из того *********** ахмата вернули двух наших, которых в Курсе задержали? Если нет, то нахер было срочников отдавать?
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24.08.2024 14:19 Відповісти
Змучені, але не скорені. Героям слава!
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24.08.2024 14:23 Відповісти
Найкраща новина за сьогодні!!!❤️
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24.08.2024 14:25 Відповісти
а кого з азовців?
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24.08.2024 14:29 Відповісти
саме з "Азова" мабуть нікого. А усі інші, що, не комільфо ??
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24.08.2024 14:33 Відповісти
Цей символізм насторожує,у піаніста з єрмаком якийсь договір с карліком з крімля
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24.08.2024 14:35 Відповісти
Кадирівців скоро міняють!
Де Азов?!
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24.08.2024 14:39 Відповісти
"пів сотні боронили "Азовсталь""

У вас є якась інфа, що серед ціх пів-сотні немає Азовців?
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24.08.2024 16:04 Відповісти
Чого це Пу такий добрий щоб Зеполеону на день незалежності такі обміни допустити?
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24.08.2024 14:39 Відповісти
Поменяли на срочников.Испугался похода мамок на моцкву
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24.08.2024 14:51 Відповісти
Та да, ці знамениті мамки, які свергали режими...
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24.08.2024 14:54 Відповісти
То буде попезже
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24.08.2024 15:05 Відповісти
Там еще наловили много кадыровцев,чекистов и росгвардейцев.
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24.08.2024 17:26 Відповісти
Подвійне св'ято в 115 родинах. Вітання.
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24.08.2024 14:43 Відповісти
чому Блазень не обмінює азовців?
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24.08.2024 14:45 Відповісти
Ну звичайно ж це він вирішує! Чи може кацапи віддавати не хочуть, хоч деколи мізки включайте...
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24.08.2024 17:31 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
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24.08.2024 14:50 Відповісти
худенькие ,больные !!!(((( а мы им возвращаем ОТКОРМЛЕНЫХ бычков ,которые завтра снова на нас попрут !!!((!
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24.08.2024 14:58 Відповісти
а їх хтось перевіря, за яких обставин вони попали до полону? є просто зрадники, які перебігли на ту сторону, кинувши на смерть інших військових. Одного разу через обмін пройшов лугандонець, який воював проти нас!
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24.08.2024 15:00 Відповісти
Це добре! А що там з ''азовцями''? Де обмін! Якась зараза їх швидко обміняти обіцяла!
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24.08.2024 15:01 Відповісти
Читати вмієш? - "вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених українських військових, а також моряків, трьох прикордонників та 82 оборонці Маріуполя, із яких пів сотні боронили "Азовсталь" Джерело:
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24.08.2024 15:08 Відповісти
Читати вмію. Багато хто сидів в бункері азовсталі. Але слово азовсталь не є слово азов. І вам його сюди навмисно вписали. Питання просте, де бійці Азову? Чому їх не визволяють? Чому петляють? Український дух їм не потрібен?
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24.08.2024 15:41 Відповісти
Ну ти взагалі шось не те верзеш! )(уйловці віддають тих кого скаже )(уйло! Як ми можемо на це вплинути і хто сказав що у тих кого обміняли не було саме Азовців??? А якщо і так, то це від нас незалежить! Нахіба ти зраду розганяєш?
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24.08.2024 16:09 Відповісти
"Девять осужденных" - это почти наверняка азовцы. И хорош уже гамно на вентилятор кидать, не все зависит от Украины, в процессе обмена.
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24.08.2024 18:04 Відповісти
На цей час з'явилася інформація що жодного азовця. Як я й думав. Ваше дебільне зе , б'є козирними тузами звичайні шістки. Як що воно не дебіл то хто?
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24.08.2024 19:05 Відповісти
Пишуть про обмін. Цікаво, кого і скільки віддали ми?
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24.08.2024 15:05 Відповісти
115 на 115. Возможно обменялись взятыми в плен в Курской области (у ВСУ там тоже много кого взяли в плен).
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24.08.2024 15:08 Відповісти
Слава нашим Героям! Швидкого одужання від полону! Чому не кажуть скільки підарів віддали?
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24.08.2024 15:06 Відповісти
115 срочников. И у них лица хмурые. Понимают что опозорились.
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24.08.2024 15:10 Відповісти
Думаю судьбинушке этих дятлов не непозавидуешь! На ихнем месте выгоднее было бы в РДК пойти... Сейчас их фсб допросит с пристрастием, а потом вкинут, как штрафников в самую жопу, и кому повезет, снова сдасца... А зараз добре,що наші хлопці повернулись з цієї катівні...
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24.08.2024 15:24 Відповісти
З поверненням……🇺🇦🇺🇦
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24.08.2024 15:10 Відповісти
Нарешті. Додому.
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24.08.2024 15:14 Відповісти
Деталі обміну чому не вказують . Скільки ще залишилось ?
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24.08.2024 15:15 Відповісти
а тих, хто гвалтував та страчував українців теж обмінюють? чому жодного разу нема списку кацапів???
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24.08.2024 15:23 Відповісти
Якщо оце "хороші новини" про які свистіли з усіх вутюгів, то це ппц. Ще й по савєцьки приурочили до свята, тобто орки отримали шо хотіли.
І взагалі нах ті обміни до кінця війни...
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24.08.2024 15:28 Відповісти
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24.08.2024 15:34 Відповісти
Хорошо
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24.08.2024 18:58 Відповісти
Особенно спасибо ОАЭ. Они с каждого пленного, с каждой стороны, зарабатывают деньги. Арабы...что с них возьмёшь? Они такие.
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24.08.2024 15:40 Відповісти
Есть коннкретые факты "заработка"?
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24.08.2024 16:05 Відповісти
Нет конечно. Зато есть высер этого кацапа под савецкой беларуской ганчиркой
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24.08.2024 18:09 Відповісти
Так что, не надо с ним ими дело иметь? Нехай хлопцы и дальше в плену сидят? Зачем твой этот высер здесь
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24.08.2024 18:07 Відповісти
Хорошо тебе жить без мозгов: куда-бы ни шел - всегда вперед получается.
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25.08.2024 21:16 Відповісти
Треба було їх знімати на відіо не з прапорами, а роздягнутими до поясу. Як матеріал для міжнародного суду в Гаазі
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24.08.2024 15:42 Відповісти
Наші воіни виснажені та худі, але щасливі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼Слава Богу , що вже повернулися на рідну землю 👍🏼👍🏼👍🏼
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24.08.2024 15:52 Відповісти
у кацапів ***** реально засмучені. їх зараз допитають особісти, добре ********** і пошлють знову під курськ іскупать віну ))
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24.08.2024 17:56 Відповісти
де ви побачили кацапів на фото?
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25.08.2024 02:06 Відповісти
Кацапські строковики чуттєва тема для кацапів, тому треба вимагати міняти тільки на азовців.
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24.08.2024 18:27 Відповісти
Жодного азовця не повернули. Не хоче влада їх бачити.
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24.08.2024 21:20 Відповісти
Дмитрий Карпенко классную работу сделал с 7,5 минуты все представляются с каких городов и возраст. В среднем 21 год. Выглядят они гораздо старше.
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25.08.2024 11:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7uhbPY4MoyU
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25.08.2024 11:11 Відповісти
Нам кто то расскажет, сколько ВСУ в плену у параши? Или у нас уже нет медиа?
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25.08.2024 16:31 Відповісти
 
 