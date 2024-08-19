Операція у Курській області: ЗСУ поповнюють обмінний фонд полоненими росіянами, - Павлюк

Військовослужбовці Сухопутних військ Збройних сил України просуваються далі у Курській області та поповнюють обмінний фонд новими полоненими росіянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у своєму Telegram-каналі.

"Курський напрямок. Підрозділи Сухопутних військ успішно виконують поставлені завдання", - йдеться в дописі

Також Павлюк зазначив, що українські бійці продовжують "поповнювати обмінний фонд, що дозволить швидше повернути наших хлопців і дівчат з полону".

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