Операція у Курській області: ЗСУ поповнюють обмінний фонд полоненими росіянами, - Павлюк
Військовослужбовці Сухопутних військ Збройних сил України просуваються далі у Курській області та поповнюють обмінний фонд новими полоненими росіянами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у своєму Telegram-каналі.
"Курський напрямок. Підрозділи Сухопутних військ успішно виконують поставлені завдання", - йдеться в дописі
Також Павлюк зазначив, що українські бійці продовжують "поповнювати обмінний фонд, що дозволить швидше повернути наших хлопців і дівчат з полону".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суслик Агроном
показати весь коментар19.08.2024 12:55 Відповісти Мені подобається 2
Яр Холодний
показати весь коментар19.08.2024 13:00 Відповісти Мені подобається 2
Pavlo Bubenko
показати весь коментар19.08.2024 13:00 Відповісти Мені подобається 0
✘
GICKO_ BANAN
показати весь коментар19.08.2024 13:05 Відповісти Мені подобається 4
Геннадій Нанкевич #583653
показати весь коментар19.08.2024 13:49 Відповісти Мені подобається 0
олексій петренко #550757
показати весь коментар19.08.2024 14:34 Відповісти Мені подобається 1
олексій петренко #550757
показати весь коментар19.08.2024 14:37 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль