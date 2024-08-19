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Операція у Курській області: ЗСУ поповнюють обмінний фонд полоненими росіянами, - Павлюк

Обмін полоненими

Військовослужбовці Сухопутних військ Збройних сил України просуваються далі у Курській області та поповнюють обмінний фонд новими полоненими росіянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у своєму Telegram-каналі.

"Курський напрямок. Підрозділи Сухопутних військ успішно виконують поставлені завдання", - йдеться в дописі 

Також Павлюк зазначив, що українські бійці продовжують "поповнювати обмінний фонд, що дозволить швидше повернути наших хлопців і дівчат з полону".

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Автор: 

військовополонені (919) обмін (1150) Павлюк Олександр (216) Курськ (1098)


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ЧИМ ДАЛІ В РАШКУ, ТИМ ЖИРНІШІ КАДИРІВЦІ...
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19.08.2024 12:55 Відповісти
Наші козаки пішли в похід по "ясир"! Буде "предмет для торгу"!
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19.08.2024 13:00 Відповісти
Поповнення "обмінного фонду" абсолютно не гарантує швидкого повернення полонених вояків ЗСУ. Особливо - "азовців"!
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19.08.2024 13:00 Відповісти
Кадирівці та строковики дуже вагомий аргумент.
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19.08.2024 13:05 Відповісти
А те що фронт зливають, кожен день село за селом здаємо по фронту, загиблих і поранених сотні.
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19.08.2024 13:49 Відповісти
Так скоро і Покровськ ,,Торецьк і Часів Яр на черзі ,а ми зайняли маленьке містечко Суджу і радіємо.
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19.08.2024 14:34 Відповісти
Теж вояків знайшли -строковиків і тіктак воїнів ,і не тіште себе ілюзіями - "азовців " за них кацапи не віддадуть .
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19.08.2024 14:37 Відповісти
 
 