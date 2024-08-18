Сили оборони за тиждень ліквідували понад 8000 окупантів та знищили 1 літак, 1469 одиниць ворожого озброєння. ІНФОГРАФІКА
З 11 по 18 серпня втрати окупантів становлять близько 8430 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:
- 61 танк;
- 117 бойових броньованих машин;
- 393 артилерійські системи;
- 18 РСЗВ;
- 5 установок ППО;
- 468 одиниць автотехніки;
- 46 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 7 ракет та 353 БпЛА.
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Олександр Шевченко #581915
показати весь коментар18.08.2024 18:04 Відповісти Мені подобається 0
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