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Сили оборони за тиждень ліквідували понад 8000 окупантів та знищили 1 літак, 1469 одиниць ворожого озброєння. ІНФОГРАФІКА

З 11 по 18 серпня втрати окупантів становлять близько 8430 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

  • 61 танк;
  • 117 бойових броньованих машин;
  • 393 артилерійські системи;
  • 18 РСЗВ;
  • 5 установок ППО;
  • 468 одиниць автотехніки;
  • 46 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 7 ракет та 353 БпЛА.

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17264) ліквідація (3885) знищення (7172) Павлюк Олександр (216)


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Павлюк знайшов собі непогану роботу. І таких з лампасами пруд пруди.
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18.08.2024 18:04 Відповісти
 
 