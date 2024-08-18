Сили оборони за тиждень ліквідували понад 8000 окупантів та знищили 1 літак, 1469 одиниць ворожого озброєння. ІНФОГРАФІКА

З 11 по 18 серпня втрати окупантів становлять близько 8430 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

61 танк;

117 бойових броньованих машин;

393 артилерійські системи;

18 РСЗВ;

5 установок ППО;

468 одиниць автотехніки;

46 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 7 ракет та 353 БпЛА.

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