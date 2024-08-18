Силы обороны за неделю ликвидировали более 8000 оккупантов и уничтожили 1 самолет, 1469 единиц вражеского вооружения. ИНФОГРАФИКА
С 11 по 18 августа потери оккупантов составляют около 8430 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:
- 61 танк;
- 117 боевых бронированных машин;
- 393 артиллерийские системы;
- 18 РСЗО;
- 5 установок ППО;
- 468 единиц автотехники;
- 46 единиц спецтехники.
Кроме этого, нашими защитниками уничтожен вражеский самолет, 7 ракет и 353 БпЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр Шевченко #581915
показать весь комментарий18.08.2024 18:04 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль