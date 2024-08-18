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Силы обороны за неделю ликвидировали более 8000 оккупантов и уничтожили 1 самолет, 1469 единиц вражеского вооружения. ИНФОГРАФИКА

С 11 по 18 августа потери оккупантов составляют около 8430 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

  • 61 танк;
  • 117 боевых бронированных машин;
  • 393 артиллерийские системы;
  • 18 РСЗО;
  • 5 установок ППО;
  • 468 единиц автотехники;
  • 46 единиц спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожен вражеский самолет, 7 ракет и 353 БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 152 воздушных целей оккупантов уничтожили в течение недели подразделения ПВО Сухопутных войск

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3502) уничтожение (6854) Павлюк Александр (191)


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Павлюк знайшов собі непогану роботу. І таких з лампасами пруд пруди.
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18.08.2024 18:04 Ответить
 
 