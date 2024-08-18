Силы обороны за неделю ликвидировали более 8000 оккупантов и уничтожили 1 самолет, 1469 единиц вражеского вооружения. ИНФОГРАФИКА

С 11 по 18 августа потери оккупантов составляют около 8430 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

61 танк;

117 боевых бронированных машин;

393 артиллерийские системы;

18 РСЗО;

5 установок ППО;

468 единиц автотехники;

46 единиц спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожен вражеский самолет, 7 ракет и 353 БпЛА.

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