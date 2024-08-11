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152 воздушных целей оккупантов уничтожили в течение недели подразделения ПВО Сухопутных войск

орлан

Подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели уничтожили 152 воздушные цели россиян.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение недели ПВО Сухопутных войск уничтожила 152 средства воздушной разведки и нападения российских войск.

Среди них:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 28 ед;
  • БпЛА Орлан-10/30 - 5 ед;
  • БпЛА Zala - 53 ед;
  • БпЛА Ланцет - 33 ед;
  • БпЛА Supercam - 18 ед;
  • БпЛА Привет-82 - 9 ед;
  • БпЛА Молния - 6 ед.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 590 920 российских захватчиков.

Автор: 

беспилотник (3546) ПВО (2717) уничтожение (6842) Павлюк Александр (191)


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