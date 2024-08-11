152 воздушных целей оккупантов уничтожили в течение недели подразделения ПВО Сухопутных войск
Подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели уничтожили 152 воздушные цели россиян.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение недели ПВО Сухопутных войск уничтожила 152 средства воздушной разведки и нападения российских войск.
Среди них:
- БпЛА Shahed-131/136 - 28 ед;
- БпЛА Орлан-10/30 - 5 ед;
- БпЛА Zala - 53 ед;
- БпЛА Ланцет - 33 ед;
- БпЛА Supercam - 18 ед;
- БпЛА Привет-82 - 9 ед;
- БпЛА Молния - 6 ед.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 590 920 российских захватчиков.
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