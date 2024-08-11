Общие боевые потери РФ с начала войны – около 590 920 человек (+1220 за сутки), 8447 танков, 16 663 артсистемы, 16 363 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 590 920 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 590 920 (+1220) человек,
- танков - 8447 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 16363 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 16663 (+58) ед,
- РСЗО - 1143 (+0) ед,
- средства ППО - 918 (+0) ед,
- самолетов - 366 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13399 (+27),
- крылатые ракеты - 2425 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22524 (+71) ед,
- специальная техника - 2800 (+11).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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159! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1220! чумардосів за день.
Арта 58!, броня 19, логістика 71!
Броня просідає вже 4й день поспіль, логістику та спецтехніку покромсали файно і це вже тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 590 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
Слава ЗСУ !!!
Але є виключення. І саме в кацапів: це штучні виробництва, які існують ще на обладнанні, яке було поставлене або в 30х роках США/Німеччиною, або на початку 70х, під час "відлиг". Заміни цьому обладнанню тупо немає. Впровадження "нових заводів" - неможливе ні в які розумні строки. Тому такі цінні будь-яки удари або пожежі на "мехінічних заводах" або в їхніх "нії".