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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 590 920 человек (+1220 за сутки), 8447 танков, 16 663 артсистемы, 16 363 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 590 920 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составляют:

    • личного состава - около 590 920 (+1220) человек,
    • танков - 8447 (+6) ед,
    • боевых бронированных машин - 16363 (+13) ед,
    • артиллерийских систем - 16663 (+58) ед,
    • РСЗО - 1143 (+0) ед,
    • средства ППО - 918 (+0) ед,
    • самолетов - 366 (+0) ед,
    • вертолетов - 328 (+1) ед,
    • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13399 (+27),
    • крылатые ракеты - 2425 (+0),
    • корабли /катера - 28 (+0) ед,
    • подводные лодки - 1 (+0) ед,
    • автомобильной техники и автоцистерн - 22524 (+71) ед,
    • специальная техника - 2800 (+11).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 92-й ОШБр полностью уничтожили дом, в котором скрывались российские захватчики. ВИДЕО

Втрати армії РФ на 11 серпня

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19087) Генштаб ВС (6208) ликвидация (3494) уничтожение (6842)


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Топ комментарии
+23
Минув 3826 день москальсько-української війни.
159! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1220! чумардосів за день.
Арта 58!, броня 19, логістика 71!
Броня просідає вже 4й день поспіль, логістику та спецтехніку покромсали файно і це вже тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 590 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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11.08.2024 08:01
+12
Героям слава!!!
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11.08.2024 07:58
+12
ага, пепелац-алігатор на курщині зарахували.... Так, а чо тоді курських орків в п/е-мішках не враховують?
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11.08.2024 08:06
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!
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11.08.2024 07:58 Ответить
Минув 3826 день москальсько-української війни.
159! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1220! чумардосів за день.
Арта 58!, броня 19, логістика 71!
Броня просідає вже 4й день поспіль, логістику та спецтехніку покромсали файно і це вже тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 590 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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11.08.2024 08:01 Ответить
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11.08.2024 08:04 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!!Слава ЗСУ!!))
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11.08.2024 08:25 Ответить
ага, пепелац-алігатор на курщині зарахували.... Так, а чо тоді курських орків в п/е-мішках не враховують?
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11.08.2024 08:06 Ответить
. Певно, тому, що це вкрай непросто. Бо важко лічити те, що можна зібрати до півлітрової баночки.
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11.08.2024 12:15 Ответить
напевне, є сенс в такому зауваженні... але практика - критерій істини, подивимось в подальшому...
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11.08.2024 13:25 Ответить
цікаво це з встратами кацапів у КурНР чи вклично в Україні ??? https://youtu.be/dg7As3CimU8 "срочніков - z-мамаші можуть не чекати" - депутат госдури паРаші-мацковії гурульов
Слава ЗСУ !!!
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11.08.2024 08:08 Ответить
если ГШ не даёт комментариев по КунНР, то нас там нет...
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11.08.2024 08:39 Ответить
КурНР
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11.08.2024 08:41 Ответить
Боря, вы шо , там?
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11.08.2024 08:42 Ответить
-
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11.08.2024 09:11 Ответить
А какая разніца
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11.08.2024 09:18 Ответить
Поправочка: не КурНР чи КунНР - а КУО(Курско-Украинская область). КуНР же порывается влиться в состав Украины. Я это читаю между строк.
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11.08.2024 09:04 Ответить
.
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11.08.2024 12:16 Ответить
Республіку КНУР треба окремо подавати,щоб не плутатись)
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11.08.2024 08:20 Ответить
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11.08.2024 11:17 Ответить
Через недельку будет 600 000 зажмуренных ластоногих ааленей ... Кацапская звитяжна пестнь: Вьется, вьется... (знамя полковое)... каамандиры вперде путь.
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11.08.2024 08:40 Ответить
Неправильно! Ще в часи моєї молодості часом співали "Въётся, въётся - в рот оно ***тся!"
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11.08.2024 08:52 Ответить
Вы - такий вiдвертий... То-то нащо 3 крапки вигаданi? ЗЫ... Дэтi, Дэтi... слово СтамбулЬ пышеца бэз мягкого знака. Слово Сэвастопол, пышеца с мягким знаком...
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11.08.2024 09:01 Ответить
А где су-34?
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11.08.2024 08:42 Ответить
У вопацак гравицапы - тяжелее воздуха. Они -вне статистики.
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11.08.2024 08:53 Ответить
Логістика і арта кацапська таке враження що на фінішеій прямій
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11.08.2024 09:21 Ответить
Арта - можливо таки, що й схоже, але логістика, певно, - що ще ні... Тим більше, що паровози там, здається, поки що не враховуються... Нажаль, і на сході України, і на південному заході росії - вельми потужна мережа залізниць. І це, таки, - проблема.
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11.08.2024 10:31 Ответить
Залізниця - завжди велика проблема. Навіть під час другої світової, коли союзники, наприклад, Дрезден утюжили десятками тисяч тон чавунія - перервати залізничну логістику там не змогли навіть на 2 тижні. А "знищені" підшипникові заводи не простояли і тижня, а на рівень виробництва "до масованих бомбардувань" вийшли через 2 місяці.

Але є виключення. І саме в кацапів: це штучні виробництва, які існують ще на обладнанні, яке було поставлене або в 30х роках США/Німеччиною, або на початку 70х, під час "відлиг". Заміни цьому обладнанню тупо немає. Впровадження "нових заводів" - неможливе ні в які розумні строки. Тому такі цінні будь-яки удари або пожежі на "мехінічних заводах" або в їхніх "нії".
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11.08.2024 19:00 Ответить
 
 