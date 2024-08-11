Общие боевые потери РФ с начала войны – около 590 920 человек (+1220 за сутки), 8447 танков, 16 663 артсистемы, 16 363 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 590 920 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 590 920 (+1220) человек,



танков - 8447 (+6) ед,



боевых бронированных машин - 16363 (+13) ед,



артиллерийских систем - 16663 (+58) ед,



РСЗО - 1143 (+0) ед,



средства ППО - 918 (+0) ед,



самолетов - 366 (+0) ед,



вертолетов - 328 (+1) ед,



БПЛА оперативно-тактического уровня - 13399 (+27),



крылатые ракеты - 2425 (+0),



корабли /катера - 28 (+0) ед,



подводные лодки - 1 (+0) ед,



автомобильной техники и автоцистерн - 22524 (+71) ед,



специальная техника - 2800 (+11).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.