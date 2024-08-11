За неделю ликвидировано 8010 оккупантов и уничтожено 1423 единицы вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА
В течение недели с 4 по 11 августа 2024 года потери армии РФ составляют около 8010 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:
- 36 танков;
- 108 боевых бронированных машин;
- 387 артиллерийских систем;
- 5 РСЗО;
- 8 установок ППО;
- 498 единиц автотехники;
- 66 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили 1 самолет, 2 вертолета, 11 ракет и 301 БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 590 920 российских захватчиков.
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Олександр Шевченко #581915
показать весь комментарий11.08.2024 11:07 Ответить Мне нравится 1
Zahar Kolombet
показать весь комментарий11.08.2024 11:45 Ответить Мне нравится 0
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