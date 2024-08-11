За неделю ликвидировано 8010 оккупантов и уничтожено 1423 единицы вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 4 по 11 августа 2024 года потери армии РФ составляют около 8010 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

36 танков;

108 боевых бронированных машин;

387 артиллерийских систем;

5 РСЗО;

8 установок ППО;

498 единиц автотехники;

66 единиц спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили 1 самолет, 2 вертолета, 11 ракет и 301 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 590 920 российских захватчиков.