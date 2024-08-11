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Новости Агрессия России против Украины Война
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За неделю ликвидировано 8010 оккупантов и уничтожено 1423 единицы вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 4 по 11 августа 2024 года потери армии РФ составляют около 8010 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

  • 36 танков;
  • 108 боевых бронированных машин;
  • 387 артиллерийских систем;
  • 5 РСЗО;
  • 8 установок ППО;
  • 498 единиц автотехники;
  • 66 единиц спецтехники.

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Втрати армії РФ за тиждень

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 1 самолет, 2 вертолета, 11 ракет и 301 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 590 920 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19087) ликвидация (3494) уничтожение (6842) Павлюк Александр (191)


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Бронетехніка у орків видихається.
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11.08.2024 11:07 Ответить
Та гляди
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11.08.2024 11:45 Ответить
 
 