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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки на юге уничтожены 60 оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники, поражены 2 места запуска БпЛА

Знищення росіян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 60 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 60 человек.

Также россияне потеряли 38 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 боевая бронированная машина;
  • 12 орудий;
  • 10 единиц автомобильной техники;
  • 1 комплекс видеонаблюдения;

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  • 1 мотоцикл;
  • 5 минометов;
  • 2 лодки;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 2 разведывательных БпЛА.

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Также украинские защитники поразили 1 огневую позицию, 2 полевых пункта боеснабжения, 3 блиндажа, 3 наблюдательные позиции, 2 места запуска БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 590 920 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19087) ликвидация (3494) уничтожение (6842) Силы обороны юга (297)


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