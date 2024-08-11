За сутки на юге уничтожены 60 оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники, поражены 2 места запуска БпЛА
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 60 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 60 человек.
Также россияне потеряли 38 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 боевая бронированная машина;
- 12 орудий;
- 10 единиц автомобильной техники;
- 1 комплекс видеонаблюдения;
- 1 мотоцикл;
- 5 минометов;
- 2 лодки;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 2 разведывательных БпЛА.
Также украинские защитники поразили 1 огневую позицию, 2 полевых пункта боеснабжения, 3 блиндажа, 3 наблюдательные позиции, 2 места запуска БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 590 920 российских захватчиков.
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