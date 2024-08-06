Тело российского захватчика взлетает высоко вверх после сброса гранаты. ВИДЕО
Бойцы батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области ликвидировали оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной атаки украинских бойцов.
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Вот, оно - подлоє ехо войни!"
Чтоб паклєвать акупантскіє яйкі..."