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Новости Видео Война
7 042 15

Тело российского захватчика взлетает высоко вверх после сброса гранаты. ВИДЕО

Бойцы батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области ликвидировали оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной атаки украинских бойцов.

Смотрите: Бойцы 3 ОШБр на танках прикрыли штурмовые действия наших подразделений, ударили по командному пункту оккупантов и поразили связь противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+19
"Долго над полєм кружилісь штани…
Вот, оно - подлоє ехо войни!"
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06.08.2024 11:56
+9
Кацапы - это муляжи людей💀
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06.08.2024 12:00
+5
Дьорнул колечько - стало темно ! Долго над полем летало гамно !
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06.08.2024 12:27
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"Долго над полєм кружилісь штани…
Вот, оно - подлоє ехо войни!"
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06.08.2024 11:56 Ответить
"Послє слєтєлісь варони і чайкі...
Чтоб паклєвать акупантскіє яйкі..."
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06.08.2024 13:51 Ответить
Кацапы - это муляжи людей💀
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06.08.2024 12:00 Ответить
Умный в гору не пайдеть,умный в гору палетить..
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06.08.2024 12:14 Ответить
рождённый ползать летать не может ))
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06.08.2024 12:26 Ответить
Народжений повзати літає в дзьобі.
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06.08.2024 12:46 Ответить
Дьорнул колечько - стало темно ! Долго над полем летало гамно !
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06.08.2024 12:27 Ответить
Довго летів. Навіть встиг роздягнутись
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06.08.2024 12:43 Ответить
А де попередження для "слабких на нерви"? Кишки телепаються -- як це розвидіти?!
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06.08.2024 12:47 Ответить
Високо злетiв та низько впав
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06.08.2024 12:49 Ответить
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06.08.2024 12:53 Ответить
очень красиво!
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06.08.2024 13:03 Ответить
Гагарін, я вас любала оууу, на-на-на-неееее....)
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06.08.2024 13:17 Ответить
І знов у фіналі - гола кацапська дупа! Це як скрепа, як символ вялічія, як мета кацапського життя - треба голу дупу рашке на герб!
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06.08.2024 14:58 Ответить
 
 