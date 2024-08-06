Бойцы 3 ОШБр прикрыли штурмовые действия наших подразделений, ударили по командному пункту оккупантов и поразили связь противника. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады в районе Харьковщины на танках заехали на прикрытие штурмовых действий наших подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, и пока штурмовые группы выходили на позиции оккупантов и начинали зачистку, танкисты попали в командный пункт и поразили связь противника.

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