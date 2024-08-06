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Бойцы 3 ОШБр прикрыли штурмовые действия наших подразделений, ударили по командному пункту оккупантов и поразили связь противника. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады в районе Харьковщины на танках заехали на прикрытие штурмовых действий наших подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, и пока штурмовые группы выходили на позиции оккупантов и начинали зачистку, танкисты попали в командный пункт и поразили связь противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 47 ОМБр на танке "Abrams" уничтожают оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

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Харьковщина (5577) уничтожение (6916) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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06.08.2024 10:28 Ответить
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06.08.2024 10:31 Ответить
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06.08.2024 12:07 Ответить
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06.08.2024 16:20 Ответить
Низький уклін вам, рідненьки! Янгола-охоронця вам і нехай Господь та Богородиця бережуть вас.
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06.08.2024 15:39 Ответить
Грамотно працюють наши танкісти. Включають систему димопуску і димзавісою прикривають відхід.Порядок у танкових військах ЗСУ !
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06.08.2024 18:49 Ответить
 
 