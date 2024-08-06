Воины 47 ОМБр на танке "Abrams" уничтожают оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
Танкисты 47 отдельной механизированной бригады на M1A1SA "Abrams" уничтожают российских захватчиков на Покровском направлении в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, работу наших воинов сняли бойцы батальона беспилотных систем. К слову, - материал архивный.
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Зеленський просрав підготовку до повномасштабного вторгнення, просрав здобутки попередньої влади у різкому підвищенні обороноздатності країни.
Коли розгнівані активісти в Рейху громили там всякі магазини, власники їх викладали на вітрини свої медалі, нагороди - ми теж воювали мовляв. Помогло?
Це популізм. Не викладення медалей, а вплив на маси. до біса таких вуйків, які "просто" приймають "рішення" "прості" = вон, тут маєте винних - Ату їх.
тОчечно - так, згідно закону. Я не згоден шо всіх абхазців щемити бо є Агрохімія, ну і всякі там джумаділови(образно кажучи). Популізм це якраз той самий тоталітаризм - попробув.те зараз цю зелену мерзоту вигнати - воно знайде десять причин хто винен і що робити, і найголовніше, їх підтримають старші товаріщі з москви. з радістю.
а не кажу щоб Україна, українці скочувалися в крайній націонал-соціалізм, але здоровий націоналізм в якому Україна є насамперед країна для українців необхідний зараз як ніколи !!! бо те що є зараз - це жах, Україною керують хто завгодно окрім українців !!!
просто мені за цю "арійську расу" взагалі здається що "Адік" якесь жертвоприношення запланував. В майбутньому - що й сталось потім.
Так що всі обіцянки виконати, найкраще в світі, серед політиків, це дуже круто, але "задати задєл" типу, як скопіювали як завжди орки = країну будуть вважати агресором, - це інше.
Популізм? Думаю!
Чому? - тому шо блін гАсла були - Прєдкі вялікіє у нас билі, а нас все абіжают .......... - НІЧОГО НЕ НАГАДУЄ?
просто народ Німеччини передовий був і є, а орки тупо з гівна кричать шо вони вялікіє. а до речі, а ХТО виродив цей народ орків? м? нє "чиїсь" князькі - лі? .........
я люблю взяти по історії - у нас нема на що нарікати по-суті, ми типу там колонізували орків, ну і ..... приймай.ТЕ ракети, перед тим свої ракети ......... здавши тим же мля, оркам, за пару мільйонів бабла, але Ку-чмо у нас не сидить, як і інші уроди, так що їж.ТЕ.
не до тебе, просто ідіоти кругом, раз-два
Турки ті ж леопарди в Сирію завели. вийшло..... слово "сором" було б компліментом.
Нехай усі познімають та щедро дозволяють собі витрачати по 20-30 танків.
ліліпутіну та його сворі порібна "вся Галактіка" - не менше. На яких втратах вони зупиняться? - доживемо - побачимо. Звичайно що це відбудеться. Так пишеться історія - і для майбутніх війн чи агресій ця війна стане "лекалом".
Об'єктивна оцінка ситуації полягає в тому, що кацапи навіть і не думали, що проти них в'єпуть такі санкції. точніше, вони думали, що можуть в'єпати такі санкції, проте це все НЕНАДОВГО і їх швидко знімуть і все буде як і після анексії Криму.. Вони ж реально увірували, що їм вдасться Київ за 3 дні чи 2 тижні, чи вдалі для них переговори, які мали відбутися знову в Мінську чи в Стамбулі. Проте не вийшло так. а вийшло, що посралися зі всім світом.
По-друге - генерали кацапів - НЕ круглі ідіоти - бо закінчили військові виші де їх начали що "війна це математика". Тому вірити що саму більшу по площі країну Європи 3 40 млн. населенням та армією, що воює з 2014 року - міг лише "круглий ідіот".
Кієв за два дні - це пропагандиські лозунг, а не СТРАТЕГІЧНИЙ план.