Воины 47 ОМБр на танке "Abrams" уничтожают оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Танкисты 47 отдельной механизированной бригады на M1A1SA "Abrams" уничтожают российских захватчиков на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, работу наших воинов сняли бойцы батальона беспилотных систем. К слову, - материал архивный.

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