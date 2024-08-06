РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9072 посетителя онлайн
Новости Видео Война
16 143 31

Воины 47 ОМБр на танке "Abrams" уничтожают оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Танкисты 47 отдельной механизированной бригады на M1A1SA "Abrams" уничтожают российских захватчиков на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, работу наших воинов сняли бойцы батальона беспилотных систем. К слову, - материал архивный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайпер уничтожает двух оккупантов во время уличного боя в Северном на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) 47 отдельная механизированная бригада (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
то це Байден винен що замість нормального українського Президента 73% прокацапського, совкового лайна проголосували за цього зе-піскограя, н*ркомана, запроданця, колоборанта і тупо агента фсб ???

показать весь комментарий
06.08.2024 10:23
+15
кого вибирати ??? зе-зельц не має жодного стосунку до українців та української нації - внук нквдиста, окупанта України !!! те ж саме можна сказати про кравкучка, кучму, вітю ялинковича - комуняка, червоний директор - холуй кацапів-окупантів, дибільний завгар і зек з єнаківської підворотні !!! те ж саме і у ВР - 90% депутатів не етнічні українці !!! українців або вбивають, як це трапиласчя з В'ячесловом Чорноволом, Іриною Фаріон, або садять в тюрму за надуманими збинуваченнями ...
показать весь комментарий
06.08.2024 10:19
+10
Будь-який танк це залізна коробка. Будь-який танк це про масовість. Якби нас дали 2000 танків - було б діло, але дареному коню в зуби не дивляться, а ми за 30+ років навчились лише залізати в борги, красти і вибирати найгірших серед нації на керівні посади
показать весь комментарий
06.08.2024 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будь-який танк це залізна коробка. Будь-який танк це про масовість. Якби нас дали 2000 танків - було б діло, але дареному коню в зуби не дивляться, а ми за 30+ років навчились лише залізати в борги, красти і вибирати найгірших серед нації на керівні посади
показать весь комментарий
06.08.2024 10:09 Ответить
Прошла вєсна, настало лєто, спасибі Байдену за ето.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:14 Ответить
то це Байден винен що замість нормального українського Президента 73% прокацапського, совкового лайна проголосували за цього зе-піскограя, н*ркомана, запроданця, колоборанта і тупо агента фсб ???

показать весь комментарий
06.08.2024 10:23 Ответить
Ну ти наівний й досі віриш в вибори?! Це одне кодло, що ПО що ЗЕ що інші, і це кодло 30 років не змінюється навіть при зміні обличь. Що той, що інший просрали великі частини країни, так що ділити треба не по вертикалі а по горизонталі- влада з багатіями і народ.
показать весь комментарий
06.08.2024 13:44 Ответить
Спробуєте більш докладно про "велику частину країни" яку "просрав" Порошенко? Що саме - мова же за якісь регіони України?
Зеленський просрав підготовку до повномасштабного вторгнення, просрав здобутки попередньої влади у різкому підвищенні обороноздатності країни.
показать весь комментарий
06.08.2024 13:59 Ответить
кого вибирати ??? зе-зельц не має жодного стосунку до українців та української нації - внук нквдиста, окупанта України !!! те ж саме можна сказати про кравкучка, кучму, вітю ялинковича - комуняка, червоний директор - холуй кацапів-окупантів, дибільний завгар і зек з єнаківської підворотні !!! те ж саме і у ВР - 90% депутатів не етнічні українці !!! українців або вбивають, як це трапиласчя з В'ячесловом Чорноволом, Іриною Фаріон, або садять в тюрму за надуманими збинуваченнями ...
показать весь комментарий
06.08.2024 10:19 Ответить
Щоб держава такою стала - вона повинна бути соціальною. Як? Націоналізація того що вкрали. Як? Націоналізація манкуртів. Як? Почати їм розумні речі про "ворога" розказувати та як єднатися проти 5 колони. Як? Перемогти москаля скинувши 5 колону з крісел банкової. Як? А от тут потоптані бурячки: стриножена нація.... Підготовка до цього йшла щонайменше 30 років... Вуха "олігарх" підіймає.... Забулось як склади "покурили" та котли утворились? Ось так і розводять дурників на вимушені симпатії. А ті хто може цьому зашкодити - прибирають зараньше. До Чорновіла та Фаріон можна добавити: Сашка Білий, Кузьма, Кушнарєв, Бабаєв.... Що їх об'єднує? Високий рівень підтримки "стада"... Чи просто це? Ні, це заскладно для розуміння. Як перемагають у війнах: не дають родитись полководцям противника. Що далі? "5-10 million people are enough" Пам'ятаєте? Зараз стрілка на 18-20 млн. Що вони придумають далі? Щось фееричне, вони біситься **********...
показать весь комментарий
06.08.2024 11:01 Ответить
рішення є і воно давно відоме !!! нажаль зараз світ не дозволить українцям зробити зі злодіями, окупантами те що зробив вуйко Адік, в Німетчині в 1933-39 рр., після того як Німетчина програла І Світову війну ... нажаль ...
показать весь комментарий
06.08.2024 11:04 Ответить
в смислі?

Коли розгнівані активісти в Рейху громили там всякі магазини, власники їх викладали на вітрини свої медалі, нагороди - ми теж воювали мовляв. Помогло?

Це популізм. Не викладення медалей, а вплив на маси. до біса таких вуйків, які "просто" приймають "рішення" "прості" = вон, тут маєте винних - Ату їх.

тОчечно - так, згідно закону. Я не згоден шо всіх абхазців щемити бо є Агрохімія, ну і всякі там джумаділови(образно кажучи). Популізм це якраз той самий тоталітаризм - попробув.те зараз цю зелену мерзоту вигнати - воно знайде десять причин хто винен і що робити, і найголовніше, їх підтримають старші товаріщі з москви. з радістю.
показать весь комментарий
06.08.2024 12:05 Ответить
який популізм ??? Адік побудував для німців нормальну німецьку державу, де німець мав більші права, чим не німець, де була нормальна зарплата, нормальний рівень життя, навіть у першій половині 2Світової війни ...

а не кажу щоб Україна, українці скочувалися в крайній націонал-соціалізм, але здоровий націоналізм в якому Україна є насамперед країна для українців необхідний зараз як ніколи !!! бо те що є зараз - це жах, Україною керують хто завгодно окрім українців !!!
показать весь комментарий
06.08.2024 12:12 Ответить
ну ясне діло.
просто мені за цю "арійську расу" взагалі здається що "Адік" якесь жертвоприношення запланував. В майбутньому - що й сталось потім.
Так що всі обіцянки виконати, найкраще в світі, серед політиків, це дуже круто, але "задати задєл" типу, як скопіювали як завжди орки = країну будуть вважати агресором, - це інше.
Популізм? Думаю!
Чому? - тому шо блін гАсла були - Прєдкі вялікіє у нас билі, а нас все абіжают .......... - НІЧОГО НЕ НАГАДУЄ?
просто народ Німеччини передовий був і є, а орки тупо з гівна кричать шо вони вялікіє. а до речі, а ХТО виродив цей народ орків? м? нє "чиїсь" князькі - лі? .........
я люблю взяти по історії - у нас нема на що нарікати по-суті, ми типу там колонізували орків, ну і ..... приймай.ТЕ ракети, перед тим свої ракети ......... здавши тим же мля, оркам, за пару мільйонів бабла, але Ку-чмо у нас не сидить, як і інші уроди, так що їж.ТЕ.
не до тебе, просто ідіоти кругом, раз-два
показать весь комментарий
10.08.2024 12:24 Ответить
Тобто ми? не перекладай з хворої голови на здорову. Хто брав кредити, прості люди чи чиновники в кабінетах? Хто різав заводи, простих людей братки з автоматами виперли і заводи порізали, а на простих людей перекладають відповідальність. У нас люди на Охматдит надонатили, що два можна побудувати, а чиновники на дитячій крові вирішили ці гроші попиляти. Виборів як таких нема, кандидати за весь час незалежності поганий і ще гірший, це не вибір, а єрунда, а нормальних до участі у виборах ніхто не пустить, одні і ті ж 30 років у ВР, ну там трошки іноді мінялися, поки не постаріли буквально у ВР. А молодь нормальна розбіглася по закордонах по заробітках, бо у владі люди, якім ця країни не треба і вони своє насиджене місце покидати не збираються.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:50 Ответить
якби дали, а забезпечення і навченість екіпажів - то таке, якось саме буде - обвів рамкою, дав, і вже всі в владивостоці жеруть крабів, а путін в Гаазі - макарони.

Турки ті ж леопарди в Сирію завели. вийшло..... слово "сором" було б компліментом.
показать весь комментарий
06.08.2024 12:07 Ответить
Кацапи можуть собі дозволити втрачати в день по 10 танків
показать весь комментарий
06.08.2024 10:16 Ответить
Це ти вважаєш розумно? Тоді навіщо на танку захист та мангали?

Нехай усі познімають та щедро дозволяють собі витрачати по 20-30 танків.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:35 Ответить
Ватник при цьому не може пояснити, чому кацапня витягає з брухту танки 50-х років і, мабуть, скоро пожене на фронт Т-34.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:46 Ответить
до сраки хоч т-34, фронт уже рік рухається у наш бік, а ви все про дурниці пишете. Коли у кацапів настане срака з технікою та мясом вони сядуть в глуху оборону. А так навіть сарай на базі старенького т62 це загроза на полі бою, яка часто тушки довозить до наших позицій.
показать весь комментарий
06.08.2024 15:02 Ответить
а хіба кацапи керуються таким терміном "розумно"? якби керувались, то не нападали би на Україну і не заганяли би свій лепрозорій під санкції і такі втрати. ан ні. їм на це покуй. головне - наказать "хахлов" за те, що ті поводили в 14-му році бункерному діду по єпалу і захотіли піти до Європи. і їм покуй на ці втрати. "ані зе ценой ні постаят". багато ікспердів писало, що як тільки втрати орків перевалять за 50 к, то на болотах завиють і дадуть задню.. і де ці іксперди? а втрати орків уже давно перевалили за 650 к. і не факт, що вони зупиняться при втратах 1 млн.
показать весь комментарий
06.08.2024 13:09 Ответить
Пос*ратися зі всім світом щоб "наказать хахлов"? навіть на кацапах би не підтримали цю дічь.

ліліпутіну та його сворі порібна "вся Галактіка" - не менше. На яких втратах вони зупиняться? - доживемо - побачимо. Звичайно що це відбудеться. Так пишеться історія - і для майбутніх війн чи агресій ця війна стане "лекалом".
показать весь комментарий
07.08.2024 12:20 Ответить
Пос*ратися зі всім світом щоб "наказать хахлов"? - це є твоя необ'єктивна оцінка ситуації..

Об'єктивна оцінка ситуації полягає в тому, що кацапи навіть і не думали, що проти них в'єпуть такі санкції. точніше, вони думали, що можуть в'єпати такі санкції, проте це все НЕНАДОВГО і їх швидко знімуть і все буде як і після анексії Криму.. Вони ж реально увірували, що їм вдасться Київ за 3 дні чи 2 тижні, чи вдалі для них переговори, які мали відбутися знову в Мінську чи в Стамбулі. Проте не вийшло так. а вийшло, що посралися зі всім світом.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:08 Ответить
По-перше - ти НЕ МОЖЕШ знати що думав ліліпутін насправді. Всі твої висновки на основі новин про війну.

По-друге - генерали кацапів - НЕ круглі ідіоти - бо закінчили військові виші де їх начали що "війна це математика". Тому вірити що саму більшу по площі країну Європи 3 40 млн. населенням та армією, що воює з 2014 року - міг лише "круглий ідіот".

Кієв за два дні - це пропагандиські лозунг, а не СТРАТЕГІЧНИЙ план.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:28 Ответить
ну так ті генерали і відмовляли ху йла не починати "сво". проте ху йло дуже вірило в те, що Київ захопити йому вдасться швидко, що приведе до швидких перговорів, а значить воювати вдовгу йому не доведеться. на це і був у них ху йла розрахунок. а розрахунок його базувався на даних, які йому давав хєнєрал Бєсєда. за що потім довго совали того хєнєрала по кутузках.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:22 Ответить
Це Байка. хенерали, можливо, доводили ліліпутіну що 2 дні - це не можливо. Але відмовляти куйла від його "лебєдіной песні" відродження ссср - це повна маячня. пуцло йде від війни до війни.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:28 Ответить
та певна річ, що ті хєнєрали не можуть впливати на ху йла, тим більше в сенсі відродження совка. тут навіть мови нема.
показать весь комментарий
08.08.2024 22:20 Ответить
Щойно публікується на Ц новина і моментально в коментах вискакує пара мерзенних ватних істот.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:43 Ответить
Судячи по вогневим позиціям кацапська піхота ховається у українських окопах, а по чагарнику, що їх ВСУ навіть не займало. Схоже від укріплень виритих наперед тільки більше шкоди.
показать весь комментарий
06.08.2024 12:20 Ответить
Так це славнозвісні "оборонні" споруди Зеленіна на які зливає бабло кірюша тімошонка, Бутусов на стрімі саме про такі "оборонні" рубежі і казав щось типу такого "ми ними не користуємось, а тільки кацапська піхота яка в них ховається при штурмах".
показать весь комментарий
06.08.2024 15:06 Ответить
Як на мене, це відео про наявність танка у наших, а не про "нищать"...
показать весь комментарий
06.08.2024 14:28 Ответить
Тупо підставляють танк під ворожі дрони і арту. Розбирати кацапськи позиції можна із закритих позицій. А **** в нас тих танкистів та танків дофіга.
показать весь комментарий
06.08.2024 22:22 Ответить
 
 