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Операция в Курской области: ВСУ пополняют обменный фонд пленными россиянами, - Павлюк

Обмін полоненими

Военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продвигаются дальше в Курской области и пополняют обменный фонд новыми пленными россиянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем Telegram-канале.

"Курское направление. Подразделения Сухопутных войск успешно выполняют поставленные задачи", - говорится в заметке

Также Павлюк отметил, что украинские бойцы продолжают "пополнять обменный фонд, что позволит быстрее вернуть наших ребят из плена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны за неделю ликвидировали более 8000 оккупантов и уничтожили 1 самолет, 1469 единиц вражеского вооружения. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

военнопленные (1054) обмен (1368) Павлюк Александр (191) Курск (1087)


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ЧИМ ДАЛІ В РАШКУ, ТИМ ЖИРНІШІ КАДИРІВЦІ...
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19.08.2024 12:55 Ответить
Наші козаки пішли в похід по "ясир"! Буде "предмет для торгу"!
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19.08.2024 13:00 Ответить
Поповнення "обмінного фонду" абсолютно не гарантує швидкого повернення полонених вояків ЗСУ. Особливо - "азовців"!
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19.08.2024 13:00 Ответить
Кадирівці та строковики дуже вагомий аргумент.
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19.08.2024 13:05 Ответить
А те що фронт зливають, кожен день село за селом здаємо по фронту, загиблих і поранених сотні.
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19.08.2024 13:49 Ответить
Так скоро і Покровськ ,,Торецьк і Часів Яр на черзі ,а ми зайняли маленьке містечко Суджу і радіємо.
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19.08.2024 14:34 Ответить
Теж вояків знайшли -строковиків і тіктак воїнів ,і не тіште себе ілюзіями - "азовців " за них кацапи не віддадуть .
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19.08.2024 14:37 Ответить
 
 