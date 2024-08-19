Операция в Курской области: ВСУ пополняют обменный фонд пленными россиянами, - Павлюк

Военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продвигаются дальше в Курской области и пополняют обменный фонд новыми пленными россиянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем Telegram-канале.

"Курское направление. Подразделения Сухопутных войск успешно выполняют поставленные задачи", - говорится в заметке

Также Павлюк отметил, что украинские бойцы продолжают "пополнять обменный фонд, что позволит быстрее вернуть наших ребят из плена".

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