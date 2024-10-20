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РФ не вернула Украине тело журналистки Рощиной. В Координационном штабе подозревают сокрытие преступления

Тіло журналістки Рощиної не повернули

Тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену, не вернули в Украину в рамках обмена 18 октября. В Координационном штабе считают, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы возможного преступления.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют", - сказал Яценко.

По его словам, работа по репатриации тела журналистки началась сразу после сообщения о смерти Виктории Рощиной в российском плену.

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"Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем, - сказал представитель Координационного штаба.

Он добавил, что пока рано говорить о причинах смерти журналистки, в частности были ли к ней применены пытки.

В то же время Яценко отметил, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы вероятного преступления.

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Напомним, что 18 октября по результатам репатриационных мероприятий в Украину удалось вернуть 501 павшего украинского военного.

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

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Автор: 

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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev/posts/pfbid074LV2EfNpLyM9QCzQDqWQQUENoFLFeEd5soXNoLBe5ppX6xLk39B29Zbp7DiDkCPl?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 октябрь в 19:39 ·

Сьогодні ми дізнались про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.

Вона була відчайдушною та безкомпромісною, ігноруючи небезпеки.

На скрині - наша переписка щодо її затримання росіянами у гуманітарній колоні у 2022 році. Тоді вона стверджувала, що росіянам її здав митрополит УПЦ (МП) Запорізький Лука. Рукою вказав на неї.

"Русскій мір" вбив Вікторію.

Царство їй небесне
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20.10.2024 19:38 Ответить
+17
рашка це країна вбивць та некрофілів. зеленський це їх звязківець
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20.10.2024 19:30 Ответить
+11
Ось її стаття, яка не всім сподобалася

Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді

https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/18/7411778/

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20.10.2024 19:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
рашка це країна вбивць та некрофілів. зеленський це їх звязківець
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20.10.2024 19:30 Ответить
У нас є два ворога - Рашка та чиновники з 2000-х років
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20.10.2024 19:38 Ответить
https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=-UC%2CP-y-R Алексей Гордеев

https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev/posts/pfbid074LV2EfNpLyM9QCzQDqWQQUENoFLFeEd5soXNoLBe5ppX6xLk39B29Zbp7DiDkCPl?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 октябрь в 19:39 ·

Сьогодні ми дізнались про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.

Вона була відчайдушною та безкомпромісною, ігноруючи небезпеки.

На скрині - наша переписка щодо її затримання росіянами у гуманітарній колоні у 2022 році. Тоді вона стверджувала, що росіянам її здав митрополит УПЦ (МП) Запорізький Лука. Рукою вказав на неї.

"Русскій мір" вбив Вікторію.

Царство їй небесне
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20.10.2024 19:38 Ответить
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20.10.2024 19:39 Ответить
нпевне згвалтували а потім вбили , а фесбешка тіло знищила ...
Тобто вона не померла а була вбита скоріш за все
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20.10.2024 19:43 Ответить
А в когось були якісь сумніви?
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21.10.2024 00:55 Ответить
"...російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину." Джерело:

Ну це навряд! Вони своїми злочинами хизуються! А кількість вбитих своїх журналістів на московії (а також громадських діячів, лідерів опозиції)? Ну вислухають ще одне занепокоєння чи стурбованість, "пєчальная лошадь" щось прорже у відповідь, Машка з Дімоном, після чергового стакану, вкинуть чергові погрози, зливні бачки та інший солов'їний послід закатять гнівні токшоу і... ВСЕ!

Це просто один з методів дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, ІМХО. Не більше...
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20.10.2024 19:43 Ответить
Після таких статей про здачу владою Херсону, ЗЕлена банда її точно не поверне, їм вигідно її забути. І скоріш за все вони і намовили кацапав зробити так щоб вона не дожила до обміну
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20.10.2024 19:45 Ответить
та ви ж і просрали - коли ЗЕка вибрали гетьманом
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20.10.2024 20:37 Ответить
Через те і азовців не повертають
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21.10.2024 06:59 Ответить
Ми,завжди раді друзям,А потвори які прийшли до нас - потрібно знищувати.Не ми такі,гра така.З повагою Олександр.
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20.10.2024 19:46 Ответить
Звичайно, що вбили як вбили до цього багатьох чесних журналістів у себе в 90-х 00-х роках.
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20.10.2024 19:49 Ответить
Ось її стаття, яка не всім сподобалася

Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді

https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/18/7411778/

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20.10.2024 19:58 Ответить
Її повернення загрожувало діяльності агентурній діяльності козиря і тому фсб спрацювало у своєму стилі.
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20.10.2024 20:56 Ответить
;...У Координаційному штабі підозрюють приховування злочину...;
Курва. Злочин явно є. І сотні полонених розстріляно на камеру.
А Зеленський все ще бачить мир в очах *****...
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20.10.2024 20:02 Ответить
трамп прийде і ми почнемо миритись з кацапами
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21.10.2024 09:20 Ответить
Свинособаки...
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20.10.2024 20:09 Ответить
росіяни часто допомагають неукраїнській владі в Україні знищувати людей, які їй заважають
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20.10.2024 21:25 Ответить
Влада така яку вибрав мудрий український нарід. А от тези накшталт "росіяни допомагають неукраїнській владі знищувати людей" - це кремлівський наратив для розхитування ситуації в країні. На такі висери має реагувати СБУ.
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21.10.2024 01:00 Ответить
сбу має реагувати на реальних зрадників при владі, особливо чистити свої ряди, чого ніхто не зробив
а ви вимагаєте пресувати громадян за незручну критику для влади, термін якої вже давно минув
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21.10.2024 09:18 Ответить
Хай он московським митрополитом займаються і всією московською сворою
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21.10.2024 07:03 Ответить
 
 