РФ не вернула Украине тело журналистки Рощиной. В Координационном штабе подозревают сокрытие преступления
Тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену, не вернули в Украину в рамках обмена 18 октября. В Координационном штабе считают, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы возможного преступления.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют", - сказал Яценко.
По его словам, работа по репатриации тела журналистки началась сразу после сообщения о смерти Виктории Рощиной в российском плену.
"Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем, - сказал представитель Координационного штаба.
Он добавил, что пока рано говорить о причинах смерти журналистки, в частности были ли к ней применены пытки.
В то же время Яценко отметил, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы вероятного преступления.
Напомним, что 18 октября по результатам репатриационных мероприятий в Украину удалось вернуть 501 павшего украинского военного.
Смерть Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
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Сьогодні ми дізнались про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.
Вона була відчайдушною та безкомпромісною, ігноруючи небезпеки.
На скрині - наша переписка щодо її затримання росіянами у гуманітарній колоні у 2022 році. Тоді вона стверджувала, що росіянам її здав митрополит УПЦ (МП) Запорізький Лука. Рукою вказав на неї.
"Русскій мір" вбив Вікторію.
Царство їй небесне
Тобто вона не померла а була вбита скоріш за все
Ну це навряд! Вони своїми злочинами хизуються! А кількість вбитих своїх журналістів на московії (а також громадських діячів, лідерів опозиції)? Ну вислухають ще одне занепокоєння чи стурбованість, "пєчальная лошадь" щось прорже у відповідь, Машка з Дімоном, після чергового стакану, вкинуть чергові погрози, зливні бачки та інший солов'їний послід закатять гнівні токшоу і... ВСЕ!
Це просто один з методів дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, ІМХО. Не більше...
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/18/7411778/
Курва. Злочин явно є. І сотні полонених розстріляно на камеру.
А Зеленський все ще бачить мир в очах *****...
а ви вимагаєте пресувати громадян за незручну критику для влади, термін якої вже давно минув