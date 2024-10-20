РФ не вернула Украине тело журналистки Рощиной. В Координационном штабе подозревают сокрытие преступления

Тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену, не вернули в Украину в рамках обмена 18 октября. В Координационном штабе считают, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы возможного преступления.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют", - сказал Яценко.

По его словам, работа по репатриации тела журналистки началась сразу после сообщения о смерти Виктории Рощиной в российском плену.

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"Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем, - сказал представитель Координационного штаба.

Он добавил, что пока рано говорить о причинах смерти журналистки, в частности были ли к ней применены пытки.

В то же время Яценко отметил, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы вероятного преступления.

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Напомним, что 18 октября по результатам репатриационных мероприятий в Украину удалось вернуть 501 павшего украинского военного.

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

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