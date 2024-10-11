Посол США в Украине Бринк заявила о необходимости привлечения России к ответственности за смерть журналистки Рощиной

США "глубоко встревожены" смертью украинской журналистки Виктории Рощиной за решеткой в России.

Об этом в соцсети Х написала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат подчеркнула, что Россию нужно привлечь к ответственности за смерть украинской журналистки Виктории Рощиной.

"Ее трагическая смерть свидетельствует о продолжающихся похищениях и заключении журналистов в России, откровенном нападении на свободные СМИ и правду. Россия будет отвечать за это", - написала Бринк.

Накануне в Евросоюзе заявили, что "шокированы известиями" о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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