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Посол США в Украине Бринк заявила о необходимости привлечения России к ответственности за смерть журналистки Рощиной

Посол Брінк відреагувала на загибель журналістки Рощиної в російському полоні

США "глубоко встревожены" смертью украинской журналистки Виктории Рощиной за решеткой в России.

Об этом в соцсети Х написала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат подчеркнула, что Россию нужно привлечь к ответственности за смерть украинской журналистки Виктории Рощиной.

"Ее трагическая смерть свидетельствует о продолжающихся похищениях и заключении журналистов в России, откровенном нападении на свободные СМИ и правду. Россия будет отвечать за это", - написала Бринк.

Накануне в Евросоюзе заявили, что "шокированы известиями" о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Читайте также: Смерть украинской журналистки Рощиной в плену РФ: Прокуратура открыла производство о военном преступлении и умышленном убийстве

Автор: 

плен (2626) россия (96018) смерть (9244) США (27043) Бринк Бриджит (187) Рощина Виктория (31)


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Топ комментарии
+9
А до кого вона заяву цю апелює?
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11.10.2024 20:59
+5
Ви ще побільше каналів ФСБшних відкрийте на кшталт раша тудей
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11.10.2024 21:01
+3
Ага. Саме час скласти "список Рощиної"... Це нам допоможе як "список Магніцкого"...
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11.10.2024 21:07
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А до кого вона заяву цю апелює?
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11.10.2024 20:59 Ответить
То натягніть рашку! -- можна хором
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11.10.2024 20:59 Ответить
Ви ще побільше каналів ФСБшних відкрийте на кшталт раша тудей
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11.10.2024 21:01 Ответить
Подавайте позов до Гаазі
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11.10.2024 21:01 Ответить
Ага. Саме час скласти "список Рощиної"... Це нам допоможе як "список Магніцкого"...
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11.10.2024 21:07 Ответить
Безхребетні слімаки, нажаль, керують в сильних країнах цієї планети. Як би мали сміливість то вже б притягнули рашистів до відповідальності й не обов'язково війсковим шляхом , просто треба накласти нормальні жорсткі санкції які неможливо обійти включно з тими хто допомогти обійти спробує на зменшити ціну на нафту до максимального мінімума - критичного для Засрашки.
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11.10.2024 21:09 Ответить
Болт ложили орки на ті Штати.
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11.10.2024 21:10 Ответить
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11.10.2024 21:11 Ответить
А чого Туркменістан не арештував хутина?
ТРЕБА ВВОДИТИ САНКЦІЇ ПРОТИ ПОСАДОВЦІВ І ЇХ РОДИН І БИЗНЕСУ
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11.10.2024 21:12 Ответить
Протягом 2022-2023, незважаючи на повномасштабну агресію рф проти України та скорочення українського експорту до Туркменістану у 2.3 рази, загальний товарообіг між двома країнами продовжив зростання за рахунок двократного збільшення імпорту. 2024 рік позначився одночасно нарощенням експорту у 2,5 рази (в основному трубної продукції, що складають понад 2/3 від загального експорту) та зниженням туркменського імпорту.
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11.10.2024 21:16 Ответить
Основна п'ятірка експорту (I півріччя 2024 року):

(7304) Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (частка: 68,9%): 23,82 млн дол. США;

(0207) М'ясо та їстівні субпродукти птиці (частка: 13,9%): 4,81 млн дол. США;

(8414) Насоси повітряні або вакуумні, повітряні компресори та вентилятори; витяжні ковпаки чи шафи з вентилятором (частка: 2,1%): 0,74 млн дол. США;

(3004) Лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі (частка: 2%): 0,70 млн дол. США.

(8413) Насоси для рідини, механізми для підіймання рідини (частка: 1,6%): 0,57 млн дол. США;
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11.10.2024 21:18 Ответить
Яким саме чином притягти?!! ,,Вухо від оселедця".....
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11.10.2024 21:11 Ответить
а ну спробуй, притягни , тисячі цивільних гинуть , дозволу гасити маньяка немає
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11.10.2024 21:15 Ответить
А як саме "глибоко стривожені"? По саме не можу, чи ще глибше? А як що до десятків (а то й сотень) тисяч вбитих, замордованих, згвалтованих інших громадян України - тут не так глибоко? А як щодо обстрілів КАБ-ами, ракетами, шлюхедами Харкова, Купянська і т.д. кожного дня?
Але у відповідь бити по кацапщині США своєю зброєю не дозволяє, бо діду Байдену страшно - ескалація буде, не дадуть з почестями на пенсію піти.
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11.10.2024 21:36 Ответить
Ну так в чому проблема?
Для безхребетного «цивілізованого світу» існує чудова іграшка: можете заочно осудити рашку, ***** і всіх його приспішників!
Влаштуєте першокласне шоу, де судді в мантіях і перуках, будуть виносити заочні вироки, а дебіли будуть стрибати як мавпи перед телевізорами: військових злочинців притягнуто до відповідальності!
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11.10.2024 21:47 Ответить
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11.10.2024 22:17 Ответить
Американські лайноїди, ви ще намацковських збоченців імперських усяких карамурз більше на їхніх шпигунів та вбивць обміняйте замість наших полонених
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11.10.2024 23:07 Ответить
 
 