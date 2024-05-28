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РФ впервые признала, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину

Українська журналістка Вікторія Рощина

Министерство обороны России подтвердило, что украинская журналистка, лауреат премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктория Рощина была задержана и находится в плену на территории РФ. Медийщица исчезла в августе 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЖУ, об этом говорится в письме, которое получил от Минобороны РФ отец журналистки Владимир Рощин.

Письмо, датированное 17 апреля, Владимир Рощин получил примерно 22 апреля.

"По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и в настоящее время находится на территории Российской Федерации", - говорится в письме, подготовленном российской военной полицией.

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Обращение к властным органам в РФ и в МККК

Как отмечается, отец Рощиной обращался в Международный комитет Красного Креста, который подтвердил, что Виктория находится в плену, но доступа к ней пока нет.

В Союзе отметили, что ранее запросы родственников журналистки в российские властные органы оставались без ответов.

Українська журналістка Вікторія Рощина перебуває у полоні РФ

Также ранее родственники Виктории подавали запрос в оккупационную прокуратуру Мариуполя, где сообщили, что дело против нее не заведено.

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Исчезновение журналистки Виктории Рощиной

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
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Цивільні заручники, а не полонені.
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28.05.2024 08:51 Ответить
За лілією фронта - окуповані території. Називати Бердянськ росією - це все одно, що у 1941 році називати Ростов чи Смоленськ Німеччиною.
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28.05.2024 09:31 Ответить
Не в полоні, а терористи тримають журналістку в заручниках.
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28.05.2024 09:36 Ответить
 
 