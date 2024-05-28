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РФ вперше визнала, що тримає у полоні українську журналістку Вікторію Рощину

Українська журналістка Вікторія Рощина

Міністерство оборони Росії підтвердило, що українська журналістка, лауреатка премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторія Рощина була затримана і перебуває у полоні на території РФ. Медійниця зникла у серпні 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЖУ, про це йдеться в листі, який отримав від Міноборони РФ батько журналістки Володимир Рощин.

Лист, датований 17 квітня, Володимир Рощин отримав приблизно 22 квітня.

"За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації", - йдеться у листі, підготовленому російською військовою поліцією.

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Звернення до владних органів у РФ та до МКЧХ

Як зазначається, батько Рощиної звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні, але доступу до неї наразі немає.

У Спілці зауважили, що раніше запити родичів журналістки до російських владних органів залишалися без відповідей.

Українська журналістка Вікторія Рощина перебуває у полоні РФ

Також раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя, де повідомили, що справи проти неї не заведено.

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Зникнення журналістки Вікторії Рощиної

У березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти й 10 днів утримували в Бердянську.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

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Цивільні заручники, а не полонені.
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28.05.2024 08:51 Відповісти
За лілією фронта - окуповані території. Називати Бердянськ росією - це все одно, що у 1941 році називати Ростов чи Смоленськ Німеччиною.
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28.05.2024 09:31 Відповісти
Не в полоні, а терористи тримають журналістку в заручниках.
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28.05.2024 09:36 Відповісти
 
 