Зникла безвісти українська журналістка Вікторія Рощина: не виходить на зв’язок після репортажу з окупованої території
Українська журналістка, лауреатка премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторія Рощина з 3 серпня 2023 року не виходить на зв’язок.
Про це повідомляє The Daily Beast, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут Масової Інформації (ІМІ)
Її родичі й друзі не можуть з нею зв’язатися з 3 серпня, коли та поїхала на окуповану росіянами територію. Родина журналістки боїться, що її утримують росіяни.
"Для моєї доньки журналістика - найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху, - поділився з The Daily Beast Володимир Рощин. - Після першого полону я просив її зупинитися, казав: "Віко, я платитиму твою зарплату, тільки, будь ласка, не йди на фронт", але вона була тверда, невпинна - вона не могла припинити висвітлювати для своїх читачів новини цієї війни з окупованих територій".
За словами батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває.
Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Родина також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.
"Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато "заморожених" українських арештантів, серед яких може бути й вона", - зазначив Рощин.
Зазначається, що Рощина була на передовій російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, публікуючи роботу в незалежних ЗМІ, зокрема в "Українській правді", "Громадському" та "Радіо Вільна Європа".
Упродовж своєї майже десятирічної журналістської кар’єри вона висвітлювала складні - і часто небезпечні - теми, зокрема злочинність, суди та права людини.
Рощина була затримана російськими військами в березні 2022 року, її протримали 10 днів у Бердянську.
"Вільна незалежна журналістика є важливою для інформування світової громадськості про реалії війни Росії проти України. Ми просимо наших колег у сфері прав людини та свободи преси приєднатися до нашої вимоги надати інформацію про місцеперебування Рощиної та підтримати журналістів, які продовжують висвітлювати правду в умовах російського вторгнення", - додали в IWMF.
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можно себе представить во вторую мировую журналиста английского издания который делает репортаж с позиций которые занимает Роммель????
Тред (англ. thread, буквально - нить) в интернет-форумах, блогах, списках рассылки, конференциях - последовательность ответов на сообщение, то есть «ветвь обсуждения». Сообщения показываются в виде связанной последовательности («ветви»), если их объединяет общая тема или общий идентификатор ветви.
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псих, покажи цитату где бы я это имел ввиду. У тебя бодун от стекломоя походу.
До речі, я цілком розумію московитів, які запроторили цю журналістку до буцигарні - я би сам на їхньому місці запідозрив її у шпигунстві.
Оце так цензор жжот. УП - незалежне ЗМІ. Грантожерська помийка інвест-спекулянта Томаша Фіали, що представляє інтереси транснаціональних корпорацій в Україні.
Її попереджали казали не їдь
І вона вже раз була в полоні
Це вже другий раз
І на що вона сподівалась?
Її могли дуже легко здати місцеві люди з ким спілкувалась
Журналісти повинні їхати на вже звільнені прифронтові території
Але не на окуповані території
Бо на окупованих територіях є цензура і в інтернеті також телефони прослуховують
Замість неї могли б обміняти військового а тепер ще й її міняти
Бо не думала і наробила проблем