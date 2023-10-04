Зникла безвісти українська журналістка Вікторія Рощина: не виходить на зв’язок після репортажу з окупованої території

Українська журналістка, лауреатка премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторія Рощина з 3 серпня 2023 року не виходить на зв’язок.

Про це повідомляє The Daily Beast, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут Масової Інформації (ІМІ)

Її родичі й друзі не можуть з нею зв’язатися з 3 серпня, коли та поїхала на окуповану росіянами територію. Родина журналістки боїться, що її утримують росіяни.

"Для моєї доньки журналістика - найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху, - поділився з The Daily Beast Володимир Рощин. - Після першого полону я просив її зупинитися, казав: "Віко, я платитиму твою зарплату, тільки, будь ласка, не йди на фронт", але вона була тверда, невпинна - вона не могла припинити висвітлювати для своїх читачів новини цієї війни з окупованих територій".

За словами батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває.

Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Родина також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

"Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато "заморожених" українських арештантів, серед яких може бути й вона", - зазначив Рощин.

Зазначається, що Рощина була на передовій російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, публікуючи роботу в незалежних ЗМІ, зокрема в "Українській правді", "Громадському" та "Радіо Вільна Європа".

Упродовж своєї майже десятирічної журналістської кар’єри вона висвітлювала складні - і часто небезпечні - теми, зокрема злочинність, суди та права людини.

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Рощина була затримана російськими військами в березні 2022 року, її протримали 10 днів у Бердянську.

"Вільна незалежна журналістика є важливою для інформування світової громадськості про реалії війни Росії проти України. Ми просимо наших колег у сфері прав людини та свободи преси приєднатися до нашої вимоги надати інформацію про місцеперебування Рощиної та підтримати журналістів, які продовжують висвітлювати правду в умовах російського вторгнення", - додали в IWMF.