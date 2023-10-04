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Зникла безвісти українська журналістка Вікторія Рощина: не виходить на зв’язок після репортажу з окупованої території

рощина

Українська журналістка, лауреатка премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторія Рощина з 3 серпня 2023 року не виходить на зв’язок.

Про це повідомляє The Daily Beast, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут Масової Інформації (ІМІ)

Її родичі й друзі не можуть з нею зв’язатися з 3 серпня, коли та поїхала на окуповану росіянами територію. Родина журналістки боїться, що її утримують росіяни.

"Для моєї доньки журналістика - найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху, - поділився з The Daily Beast Володимир Рощин. - Після першого полону я просив її зупинитися, казав: "Віко, я платитиму твою зарплату, тільки, будь ласка, не йди на фронт", але вона була тверда, невпинна - вона не могла припинити висвітлювати для своїх читачів новини цієї війни з окупованих територій".

За словами батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває.

Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Родина також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

"Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато "заморожених" українських арештантів, серед яких може бути й вона", - зазначив Рощин.

Зазначається, що Рощина була на передовій російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, публікуючи роботу в незалежних ЗМІ, зокрема в "Українській правді", "Громадському" та "Радіо Вільна Європа".

Упродовж своєї майже десятирічної журналістської кар’єри вона висвітлювала складні - і часто небезпечні - теми, зокрема злочинність, суди та права людини.

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Рощина була затримана російськими військами в березні 2022 року, її протримали 10 днів у Бердянську.

"Вільна незалежна журналістика є важливою для інформування світової громадськості про реалії війни Росії проти України. Ми просимо наших колег у сфері прав людини та свободи преси приєднатися до нашої вимоги надати інформацію про місцеперебування Рощиної та підтримати журналістів, які продовжують висвітлювати правду в умовах російського вторгнення", - додали в IWMF.

Автор: 
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Топ коментарі
+25
я думаю что не стоит путать журналистику с идиотизмом
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04.10.2023 15:53
+23
нахуа плодить заложников, дополнительно
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04.10.2023 16:03
+13
цілком правильно ви написали....Це -ідіотизм...тим більше вона бачила,що творять рашисти,адже з початку війни висвітлювала події.
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04.10.2023 16:56
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я думаю что не стоит путать журналистику с идиотизмом
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04.10.2023 15:53 Відповісти
с тобой из журналистов никто и не путается .
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04.10.2023 16:02 Відповісти
что я неправильно написал?????
можно себе представить во вторую мировую журналиста английского издания который делает репортаж с позиций которые занимает Роммель????
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04.10.2023 16:07 Відповісти
С какого иглесиаса ты взял что она работала как журналистка, а не агент под прикрытием.Тебе так хочется?
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04.10.2023 16:13 Відповісти
"не виходить на зв'язок після РЕПОРТАЖУ з окупованої", судячи із заголовку - вона працювала там саме як журналістка.
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04.10.2023 16:18 Відповісти
хтось бачив цей "репортаж"?Де він?Це не більш ніж зв'язок по вайберу чи скайпу, не публічний. Отож ії й запеленгували.
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04.10.2023 16:21 Відповісти
Журналистка из Украины это прикрытие? Вася, ты с какого перепуга взял что это прикрытие??? Ты еще напиши что *********, соловйоб и тиграйоб журналисты...
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04.10.2023 17:01 Відповісти
Кондратий, не выдавай свой бред за мои мысли, это ты гавкаешь, что что журналист якобы это прикрытие.
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04.10.2023 18:10 Відповісти
Что что не пиши бред, дурдомовец.
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04.10.2023 18:20 Відповісти
лечись если ослеп - ты брешешь ересь которой нет в треде.
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04.10.2023 18:22 Відповісти
В "треде"??? Это как Писихуатор, выражайся точнее.
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04.10.2023 18:28 Відповісти
ненормальный, я писал агент под прикрытием, а не "журналист как прикрытие". У тебя проблемы с чтением, потому что ты таблетки выплёвываешь.
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04.10.2023 18:30 Відповісти
читай, неуч:
Тред (англ. thread, буквально - нить) в интернет-форумах, блогах, списках рассылки, конференциях - последовательность ответов на сообщение, то есть «ветвь обсуждения». Сообщения показываются в виде связанной последовательности («ветви»), если их объединяет общая тема или общий идентификатор ветви.
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04.10.2023 18:33 Відповісти
Та ты шо!!! Вася, не тупи и забейся в свою психбольицу. Ты непроходимо туп, если считаешь что на рабссее журналист это прикрытие для агента! В тот самый момент когда на рабссее каждый журналист работает на ФСБ. Ну ты и вася тупорылый. За тупорылый прости, но это диагноз, психбольница...
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04.10.2023 18:44 Відповісти
Ты непроходимо туп, если считаешь что украинцы должны иметь сексуальные контакты с россиянами. Ты же это имел ввиду.
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04.10.2023 21:32 Відповісти
если считаешь что на рабссее журналист это прикрытие
==
псих, покажи цитату где бы я это имел ввиду. У тебя бодун от стекломоя походу.
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04.10.2023 21:35 Відповісти
лаптерогий, для тебя персонально дубль два: я писал агент под прикрытием, а не "журналист как прикрытие". У тебя проблемы с чтением, потому что сидишь на бутылке.
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04.10.2023 21:41 Відповісти
цілком правильно ви написали....Це -ідіотизм...тим більше вона бачила,що творять рашисти,адже з початку війни висвітлювала події.
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04.10.2023 16:56 Відповісти
Колись у полон до московитів потрапив тский собі українчик на прізвище Гриб. Захотів полизати біло ************ 3,13зди. А ************ виявилась співробітницею рашистського ФСБ. і виманила дурника з України в бульборейх, поманивши вигином стегна. У точці злучки закоханого дурника прийняли під білі рученьки, і з мішком на довбешці вивели в рашку, і посадили в тюрячку "за підготовку теракту нарассіі" (докази підготовки, зрозуміло, успішно підклали в особисиі речі). Довга то була історія, ще під час так званої "АТО". Під кінець того Гриба чи то обміняли, чи то відпустили з умовою, щоб відсидів строк в Україні
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04.10.2023 19:14 Відповісти
А зараз, почнуть тратити ресурси щоб її виміняти, тільки вона сама туди поїхали а на обмін віддатуть тварюку яка катувала і вбивала наших громадян.
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04.10.2023 20:02 Відповісти
нахуа плодить заложников, дополнительно
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04.10.2023 16:03 Відповісти
Щось я не розумію: пхатися до московитських потвор в пащу? Для чого?
До речі, я цілком розумію московитів, які запроторили цю журналістку до буцигарні - я би сам на їхньому місці запідозрив її у шпигунстві.
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04.10.2023 16:59 Відповісти
Не так давно наше МЗС сварило французьких журналістів, які знімали сюжет про кацапських танкістів. Виявляється в нас є свої не менш дебільні кадри. Тепер ця пані буде ще одним заручником, якого обміняють на російського полоненого, а Азовці і далі будуть чекати в московських катівнях
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04.10.2023 17:13 Відповісти
Що і як їй свербіло, взнаємо після війни. Обмінювати її тільки тоді, коли жодного нашого вояка не буде в полоні у москалів.
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04.10.2023 17:55 Відповісти
Тобто, не скоро
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04.10.2023 19:05 Відповісти
Одна з 73% - проста пасматрєть в глаза, проста пєрєстать стрєлять. Премію Дарвіна ідіотці!
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04.10.2023 18:06 Відповісти
"Рощина була на передовій російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, публікуючи роботу в незалежних ЗМІ, зокрема в "Українській правді"..."
Оце так цензор жжот. УП - незалежне ЗМІ. Грантожерська помийка інвест-спекулянта Томаша Фіали, що представляє інтереси транснаціональних корпорацій в Україні.
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04.10.2023 19:04 Відповісти
Для чого вона туди поперлася?
Її попереджали казали не їдь
І вона вже раз була в полоні
Це вже другий раз
І на що вона сподівалась?
Її могли дуже легко здати місцеві люди з ким спілкувалась
Журналісти повинні їхати на вже звільнені прифронтові території
Але не на окуповані території
Бо на окупованих територіях є цензура і в інтернеті також телефони прослуховують
Замість неї могли б обміняти військового а тепер ще й її міняти
Бо не думала і наробила проблем
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04.10.2023 19:34 Відповісти
Читал я читал---а что читал? С февраля 22г на фронте она была. Потом в марте 22 кацапы арестовали на 10 дней. И вдруг пропала без вести с августа 23 г! Всё вроде по тексту новости. А в промежутке полтора года между этими датами где была?! Всё время там, или у нас? Или ездила туда сюда?
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04.10.2023 20:33 Відповісти
Це як Скабеєва або Симоньян приїхала б до Києва через Польщу, щоб отримати по хлебталу без обмежень.
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04.10.2023 23:26 Відповісти
 
 