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Журналістка Hromadske Вікторія Рощина ймовірно перебуває в полоні в російських окупантів, - заява редакції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рощіна

Журналістка hromadske Вікторія Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

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11 березня ми опублікували текст, у якому вона розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар.

"У ці дні журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад два тижні щодня обстрілюють російські війська.

11 березня ввечері Вікторія Рощина, ймовірно, була в дорозі із Запоріжжя в Маріуполь і мала поганий зв'язок, тому ми майже не змогли говорити телефоном. Відомо було тільки те, що з Енергодара на той час вона вже виїхала.

12 березня ми не змогли вийти з Вікторією на зв'язок. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. Нині про її місцеперебування нічого невідомо.

Дві доби ми докладали всіх зусиль, аби звільнити журналістку в непублічний спосіб. Але це виявилось безрезультатним. Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної", - сказано в заяві редакції.

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Топ коментарі
+15
мы имеем дело с террористами, у которых нет ни правил ни совести, как можно быть настолько неосторожными..., для них нет разницы: ребенок, старик, женщина, священник или журналист, это просто цели...
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18.03.2022 17:22
+11
Это не повод менять на срочников и прочую фашистскую сволоч
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18.03.2022 17:23
+9
Каждое преступление России должно быть освещено в печати и разнесено по всему миру. Это очень важно. Чтобы все про них знали, что они совершают.
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18.03.2022 17:24
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мы имеем дело с террористами, у которых нет ни правил ни совести, как можно быть настолько неосторожными..., для них нет разницы: ребенок, старик, женщина, священник или журналист, это просто цели...
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18.03.2022 17:22 Відповісти
Журналісти йдуть на рівні військових...
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18.03.2022 17:55 Відповісти
Это не повод менять на срочников и прочую фашистскую сволоч
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18.03.2022 17:23 Відповісти
Да. Надо просто орать что Россия занимается терроризмом и ворует людей. Но этим наши власти отчего-то не занимаются.
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18.03.2022 17:24 Відповісти
Плюсую
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18.03.2022 19:09 Відповісти
Что делает ФСБ России в Украине?
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18.03.2022 17:23 Відповісти
Хоче приєднатися до інших кацапів, які вже покращили своїми тушками родючість українських чорноземів...
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18.03.2022 17:33 Відповісти
Каждое преступление России должно быть освещено в печати и разнесено по всему миру. Это очень важно. Чтобы все про них знали, что они совершают.
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18.03.2022 17:24 Відповісти
Журналістка гарячих точок ...
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18.03.2022 17:36 Відповісти
Давайте выменяем ее на пару десятков летчиков и артиллеристов, котоыре потом будут ежедневно выпиливать по 100+ людей, да, Денисова?
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18.03.2022 17:44 Відповісти
Шкода людини, але хто її туди посилав ? Багато випадків з 14року - якісь ніби волонтери і ніби журналісти кудись їдуть, їх затримують, потім міняють на десяток головорізів, а декотрі наші бійці до сьогодні в полоні. Нехай СБУ пробиває що за журналістка і т.д.
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18.03.2022 17:55 Відповісти
Це журналісти Хробацького, вони ********** лізти в такі місця (часто без необхідних дозволів), звідки їх потім доводиться витягувати/обмінювати...
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18.03.2022 18:10 Відповісти
Может не нужно было обьявлять об этом? Она там может быть под другим именем. Я не знаю зачем вообще сливать эту инфу о заложниках в паблик? Это не сможет им помочь, только навредит.
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18.03.2022 17:57 Відповісти
Шкода звичайно. Але її курсування по передовій чи по окупованій території просто дорого буде коштувати Україні
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18.03.2022 18:47 Відповісти
 
 