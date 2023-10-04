Журналістка Hromadske Вікторія Рощина ймовірно перебуває в полоні в російських окупантів, - заява редакції

Журналістка hromadske Вікторія Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

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11 березня ми опублікували текст, у якому вона розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар.

"У ці дні журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад два тижні щодня обстрілюють російські війська.

11 березня ввечері Вікторія Рощина, ймовірно, була в дорозі із Запоріжжя в Маріуполь і мала поганий зв'язок, тому ми майже не змогли говорити телефоном. Відомо було тільки те, що з Енергодара на той час вона вже виїхала.

12 березня ми не змогли вийти з Вікторією на зв'язок. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. Нині про її місцеперебування нічого невідомо.

Дві доби ми докладали всіх зусиль, аби звільнити журналістку в непублічний спосіб. Але це виявилось безрезультатним. Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної", - сказано в заяві редакції.

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