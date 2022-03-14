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Вбитий в Ірпені американський журналіст працював на Time

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вбитий в Ірпені американський журналіст працював на Time

Вбитий в Ірпені журналіт Брент Рено працював на видання Time і готував матеріал про біженців.

Про це йдеться в заяві видання, повідомяє Цензор.НЕТ.

"Ми спустошені втратою Брента Рено. Як відзначений нагородами режисер і журналіст, Брент описував найважчі історії в усьому світі часто разом зі своїм братом Крейгом Рено. Останніми тижнями Брент перебував у регіоні, працюючи над проектом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців. Наші серця з усіма близькими Брента. Важливо, щоб журналісти мали змогу безпечно висвітлювати це триваюче вторгнення та гуманітарну кризу в Україні, - сказано в заяві.

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З 24 лютого було вбито трьох журналістів та скоєно 10 замахів на вбивство, заявила керівниця фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікдзе.

За цей час загинули: журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом; телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві; американець Брент Рено, відеожурналіст, колишній автор The New York Times, був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині).

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Топ коментарі
+8
Да какая разница. США все стерпят
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13.03.2022 21:53
+8
Велика шана та повага від України відомому режисеру та журналісту за свою роботі по відображення реальної війни усьому світу ( Дякуєм , спочивай з миром
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13.03.2022 21:57
+3
З Китаєм треба домовлятися... Типу: нахєра вам той Тайвань, от беріть Сибір, він не прикритий, бо всі більш-менш боєздатні кацапські війська вигрібають в Україні зараз))
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13.03.2022 22:08
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Да какая разница. США все стерпят
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13.03.2022 21:53 Відповісти
Чому Байден боїться кацапів?
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13.03.2022 21:53 Відповісти
Никто этого не знает и не понимает. Если откинуть возможность ядерной войны армия США сильнее в десятки раз
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13.03.2022 21:54 Відповісти
та да..... они бы ************ весь этот хлам за два дня, даже не вступая в контактный бой.....
единственное предположение, это удерживать на стреме Китай и прочую шушеру, чтобы не случилось вести одновременно две войны.....
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13.03.2022 22:01 Відповісти
З Китаєм треба домовлятися... Типу: нахєра вам той Тайвань, от беріть Сибір, він не прикритий, бо всі більш-менш боєздатні кацапські війська вигрібають в Україні зараз))
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13.03.2022 22:08 Відповісти
Я думаю що це дещо перебільшення казати що Байден боіться РФ.
Наприклад ми чекали відключення РФ від СВІФТ, але те що зробив Байден в десятки разів гірше.
Так, Москві лишили свіфт для несистемних банків, але забрали гроші і за 2 тижні закриють валютні рахунки Сбєрбанка, який важить мабуть половину всієї банківської системі РФ. В сумі вони заарештували близко 500млрд доларів та фунтів, що дуже болісно для РФ.
З озброєнням думаю теж саме. Літаки не дають, але мабуть взамін дають щось інше, просто нам не докладують.
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13.03.2022 22:18 Відповісти
Велика шана та повага від України відомому режисеру та журналісту за свою роботі по відображення реальної війни усьому світу ( Дякуєм , спочивай з миром
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13.03.2022 21:57 Відповісти
Стурбованість, нє? Глибока-глибока. Ну, і, звичайно, тут мала б бути пафосна фраза про те, що героїзм журналістів Times надихає
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13.03.2022 21:58 Відповісти
***** просит Китай про помощь техникой. Спаси !!!! Терпи красавица.
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13.03.2022 22:12 Відповісти
 
 