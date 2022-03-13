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Захід не повинен виключати можливість вбивства Путіна, - британський полковник Кемп
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Колишній командувач британською армією полковник Річард Кемп заяви, що НАТО і західні союзники не повинні виключати можливість вбивства президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily mail.
Кемп сказав, що Путін представляє "постійну і смертельну загрозу", і вбивство його може бути "неприємним" для деяких, але це може допомогти врятувати тисячі життів.
Він вважає, що російському президенту слід принаймні висунути звинувачення у військових злочинах.
"Найкраще було б побачити Путіна скинутого, заарештованого і судимого або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді. Але такі варіанти навряд чи колись відбудуться".
Топ коментарі
+62 Patrik 778078f1
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+19 Sophia-Maria Duglass
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+15 Володимир Шевченко 805b5da6
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чтобы умирал в диких муках , тварюка
Весь світ зрозумів, що рф є центром міжнародних терористичних організацій в світі
І головним терористом в світі на даний час є путін
Міжнародні лідери вже відкрито заявляють про необхідність усунення недомірка
Вони також впевненні, що народ рф є заручником ситуації і не можуть сприяти на політичну ситуацію в країні. https://t.me/operativnoZSU/13360
сегодня остался один
..
Слава нації
Смерть *********
Полковник Річард Кемп, який командував британськими військами в Афганістані, заявив, що НАТО має розглянути всі варіанти відсторонення від влади Владіміра Путіна, включаючи його вбивство.
"Якби справа дійшла до вбивства, це могло б бути неприємним для багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких він уже вбив в Україні та в інших місцях, і може вбити в майбутньому.
Він "верховний головнокомандувач" російських військ, який наказав розпочати незаконну агресивну війну та є законною мішенню", - зазначив Річард Кемп.😎
Сначала было слово
Такое просто так не говорят. Значит решение принято, а выполнение вопрос ближайшего времени