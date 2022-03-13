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Захід не повинен виключати можливість вбивства Путіна, - британський полковник Кемп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Захід не повинен виключати можливість вбивства Путіна, - британський полковник Кемп

Колишній командувач британською армією полковник Річард Кемп заяви, що НАТО і західні союзники не повинні виключати можливість вбивства президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily mail.

Кемп сказав, що Путін представляє "постійну і смертельну загрозу", і вбивство його може бути "неприємним" для деяких, але це може допомогти врятувати тисячі життів.

Він вважає, що російському президенту слід принаймні висунути звинувачення у військових злочинах.

"Найкраще було б побачити Путіна скинутого, заарештованого і судимого або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді. Але такі варіанти навряд чи колись відбудуться".

Читайте: У Путіна важка хвороба, яка провокує мозкові розлади, - Daily Mail

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+62
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13.03.2022 21:43
+19
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13.03.2022 21:48
+15
Хорошие мысли на планете появились.
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13.03.2022 21:47
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13.03.2022 21:43 Відповісти
Хорошие мысли на планете появились.
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13.03.2022 21:47 Відповісти
Ага,правда на рассее путиных-хоч греблю гати.
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13.03.2022 21:56 Відповісти
Путлера надо щипать маникьюрными ножницами долго и медленно ,
чтобы умирал в диких муках , тварюка
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13.03.2022 22:26 Відповісти
Архіважливо бомбанути його лігво!
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13.03.2022 21:43 Відповісти
бункер глубиной 110 метров из рассказа Невзорова
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13.03.2022 21:59 Відповісти
Глубокая могилка
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13.03.2022 23:58 Відповісти
На это современные западные политики-полупокеры неспособны
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13.03.2022 21:44 Відповісти
потрібно назначити всім світом ціну за його плешиву голову.думаю найдуться люди,в мене наприклад велика надія на повара *****)
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13.03.2022 21:44 Відповісти
але даремно вони впевнені, нібито вся справа - в хлі


Весь світ зрозумів, що рф є центром міжнародних терористичних організацій в світі

І головним терористом в світі на даний час є путін

Міжнародні лідери вже відкрито заявляють про необхідність усунення недомірка

Вони також впевненні, що народ рф є заручником ситуації і не можуть сприяти на політичну ситуацію в країні. https://t.me/operativnoZSU/13360
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13.03.2022 21:53 Відповісти
Десь читав, що в пуйла є "куштуни": спеціальні дебіли, які спочатку куштують його страви.
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13.03.2022 22:14 Відповісти
Хорошая риторика.
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13.03.2022 21:44 Відповісти
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13.03.2022 21:45 Відповісти
раньше это можно было остановить многими способами

сегодня остался один
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13.03.2022 21:45 Відповісти
Цигани заявили, що мільон за голову *****.." малувато буде"
..
Слава нації
Смерть *********
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13.03.2022 21:46 Відповісти
Пока никто из тех, кто может к нему физически дотянуться, не соглашаются. Объясняют это тем, что потом население их разорвёт. Так что пока приходится здесь понемногу убивать ихнее население.
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13.03.2022 21:46 Відповісти
і це законна сатисфакція - знищити осердя світового тероризму рф

Полковник Річард Кемп, який командував британськими військами в Афганістані, заявив, що НАТО має розглянути всі варіанти відсторонення від влади Владіміра Путіна, включаючи його вбивство.

"Якби справа дійшла до вбивства, це могло б бути неприємним для багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких він уже вбив в Україні та в інших місцях, і може вбити в майбутньому.
Він "верховний головнокомандувач" російських військ, який наказав розпочати незаконну агресивну війну та є законною мішенню", - зазначив Річард Кемп.😎
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13.03.2022 21:47 Відповісти
Нужно прямо заявить: "***** на тебя прямо сейчас охотятся лучшие киллеры мира, даже сам Джон Уик взялся за дело. Недолго тебе осталось шизоид.
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13.03.2022 21:48 Відповісти
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13.03.2022 21:48 Відповісти
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13.03.2022 21:48 Відповісти
Останній день роботи McDonald's в Росії: москвичі утворили кілометрові черги.
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13.03.2022 21:48 Відповісти
Діло каже, я підтримую.
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13.03.2022 21:49 Відповісти
Поки що Найкраща Думка Заходу за ці дні жахіття.
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13.03.2022 21:50 Відповісти
Какое вознаграждение?
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13.03.2022 21:51 Відповісти
Вічне блаженство та прощення всіх гріхів.
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13.03.2022 22:30 Відповісти
Кто первый сказал - "Ну что?"
Сначала было слово
Такое просто так не говорят. Значит решение принято, а выполнение вопрос ближайшего времени
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13.03.2022 21:52 Відповісти
Це вже стара хороша кремлівська традиція
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13.03.2022 21:53 Відповісти
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13.03.2022 21:53 Відповісти
Убийцу путина необходимо наградить по 13 колено, чтоб дети, внуки и правнуки гордились этим человеком.
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13.03.2022 21:54 Відповісти
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13.03.2022 21:56 Відповісти
В этого ****** есть заготовленный двойник..
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13.03.2022 22:06 Відповісти
ДОСИТЬ називати його "президентом" бо він - диктатор!
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13.03.2022 22:16 Відповісти
Краще 300 млрд доларів заморожених резервів РФ призначити за голову Путіна
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13.03.2022 22:50 Відповісти
Облезет. Достатньо совкової сокири за 7рублів 25 копійок у потилицю
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14.03.2022 00:02 Відповісти
 
 