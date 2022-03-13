У Путіна важка хвороба, яка провокує мозкові розлади, - Daily Mail
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Західні спецслужби та джерела у Кремлі повідомляють, що поведінку Путіна провокує важка хвороба.
Неадекватну поведінку російського диктатора Володимира Путіна можна пояснити тим, що він, ймовірно, серйозно хворий. За даними західних розвідок, він страждає на розлад мозку, який могли спричинити деменція, хвороба Паркінсона або стероїди, які використовують для лікування раку.
Як повідомляє УНІАН, про це пише Daily Mail із посиланням на близькі до Кремля джерела, а також на високопосадовців розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та США, передає Цензор.НЕТ.
Як пише газета, божевільне рішення Путіна про вторгнення в Україну можна пояснити фізіологічними відхиленнями диктатора.
Видання пише, що Путін "страждає від дії стероїдів, які використовують для лікування раку". Західні розвідки вважають, що його непередбачувана поведінка, зовнішній вигляд та абсурдне соціальне дистанціювання від відвідувачів є результатом лікування.
У Путіна може бути онкологія, хвороба Паркінсона чи деменція. Симптоми цих хвороб прослідковуються й у зовнішньому вигляді лідера РФ: набрякле обличчя та шия можуть бути побічними ефектами тривалого прийому стероїдів.
"Протягом останніх п'яти років відбулася помітна зміна у його прийнятті рішень. Його оточення спостерігає значні зміни у переконливості та зрозумілості того, що він говорить, і в тому, як він сприймає навколишній світ", – розповіло одне з джерел газети у спецслужбах.
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Якби ******** було тільки це маленьке *****, то його б вже давно відправили на концерт Кобзона.
А раз війна триває, то військовий блок Путіна вцілому підтримує.
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Колишній командувач британської армії полковник Річард Кемп заявив, що Захід не повинен унеможливлювати ліквідацію Путіна, як це зробили з терористом Усама бен Ладеном, який представляв загрозу.
Как пристрелить то *****?
***** ще чемодани носив коли Чечню точно так само бомбили.
просто відсутність мозку
какой из?
а то мало ли, у них там двойников запасено
да берешь шойгу или лавроконя и получаешь такую же тварь
так что дело не в одном нем
Він просто маньяк. Його маньячність виходить з того, що він КГБіст- син ярого НКВДиста.
Під дурочка закосити не вийде ☦
https://www.youtube.com/watch?v=YuMtk75UURc
Слова "нацисты" еще не существовало, а они уже были нацистами.