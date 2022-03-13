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У Путіна важка хвороба, яка провокує мозкові розлади, - Daily Mail

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Путіна важка хвороба, яка провокує мозкові розлади, - Daily Mail

Західні спецслужби та джерела у Кремлі повідомляють, що поведінку Путіна провокує важка хвороба.

Неадекватну поведінку російського диктатора Володимира Путіна можна пояснити тим, що він, ймовірно, серйозно хворий. За даними західних розвідок, він страждає на розлад мозку, який могли спричинити деменція, хвороба Паркінсона або стероїди, які використовують для лікування раку.

Як повідомляє УНІАН, про це пише Daily Mail із посиланням на близькі до Кремля джерела, а також на високопосадовців розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та США, передає Цензор.НЕТ.

Як пише газета, божевільне рішення Путіна про вторгнення в Україну можна пояснити фізіологічними відхиленнями диктатора.

Видання пише, що Путін "страждає від дії стероїдів, які використовують для лікування раку". Західні розвідки вважають, що його непередбачувана поведінка, зовнішній вигляд та абсурдне соціальне дистанціювання від відвідувачів є результатом лікування.

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У Путіна може бути онкологія, хвороба Паркінсона чи деменція. Симптоми цих хвороб прослідковуються й у зовнішньому вигляді лідера РФ: набрякле обличчя та шия можуть бути побічними ефектами тривалого прийому стероїдів.

"Протягом останніх п'яти років відбулася помітна зміна у його прийнятті рішень. Його оточення спостерігає значні зміни у переконливості та зрозумілості того, що він говорить, і в тому, як він сприймає навколишній світ", – розповіло одне з джерел газети у спецслужбах.

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Топ коментарі
+78
да ладно, а ті всі підараси які виконують його злочинні накази теж мають деменцію і паркінсона?
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13.03.2022 20:00
+67
он там не один такой й..утый
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13.03.2022 19:59
+39
Куля в голову його вилікує ))
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13.03.2022 20:00
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он там не один такой й..утый
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13.03.2022 19:59 Відповісти
Нам то что с этим делать, Вы профессора ,Вы и лечите. НЕ знаете как, подскажу - есть пилюли, не помню названия, но они по 9 гр. При правильном приеме хватит одной.
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13.03.2022 20:16 Відповісти
а еще попробуй чаще проветривать в своей палате
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13.03.2022 20:28 Відповісти
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13.03.2022 20:23 Відповісти
Вот это "новость " - позор вашим спецслужбам ! Путлер ***** давным-давно , ПЕДОФИЛ-ИЗВРАЩЕНЕЦ , УБИЙЦА-ОТРАВИТЕЛЬ ЗАГУБИВШИЙ ВСЕХ СВОИХ ОППОНЕНТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ ,цинично устроивший теракт польскому правительству , химическое оружие в Сирии .бомбежки …………
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13.03.2022 20:27 Відповісти
Усама бен Ладен ,ДАВНО ЗАЖДАЛСЯ ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА ! Сколько можно терпеть ЗЛО ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА !
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13.03.2022 20:31 Відповісти
да ладно, а ті всі підараси які виконують його злочинні накази теж мають деменцію і паркінсона?
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13.03.2022 20:00 Відповісти
Мозг рака
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13.03.2022 20:10 Відповісти
Скоріше мозг рачки. Для них це звична позиція
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13.03.2022 20:30 Відповісти
На жаль.((
Якби ******** було тільки це маленьке *****, то його б вже давно відправили на концерт Кобзона.
А раз війна триває, то військовий блок Путіна вцілому підтримує.
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13.03.2022 20:25 Відповісти
у Кабздона каждый день приемный день на концерт
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13.03.2022 20:55 Відповісти
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13.03.2022 20:00 Відповісти
Nick Dmytriiev@NDmytriiev

23 мин



Колишній командувач британської армії полковник Річард Кемп заявив, що Захід не повинен унеможливлювати ліквідацію Путіна, як це зробили з терористом Усама бен Ладеном, який представляв загрозу.
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13.03.2022 21:40 Відповісти
Куля в голову його вилікує ))
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13.03.2022 20:00 Відповісти
Його - так. Але там ще залишаться 70-80% маленьких ху_лів.
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13.03.2022 20:04 Відповісти
У него это врождённое. Комплекс неполноценности.
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13.03.2022 20:01 Відповісти
Вся Украина в курсе.
Как пристрелить то *****?
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13.03.2022 20:01 Відповісти
Він ********, а інші теж хворіють? Чи може тепер його пожаліти і списати все на болячку?
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13.03.2022 20:02 Відповісти
Він ********, а вони - москалі. Всі разом не мають права існувати.
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13.03.2022 20:08 Відповісти
інші всі овочі
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13.03.2022 20:22 Відповісти
Да у них там это норма. Сифилитику до сих пор поклоняются, сухорукому параноику тоже. Страна 404
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13.03.2022 20:02 Відповісти
То скільки ще він буде топтати землю?))) коли вже здохне?
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13.03.2022 20:02 Відповісти
Як закінчиться еліксир безсмертя, так і здохне. У Войновича про то було у "Москва 2042".
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13.03.2022 20:10 Відповісти
ему надо пилюлю цианистого калия дать
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13.03.2022 20:56 Відповісти
Та годі... ***** все життя був гнійним підором, просто тепер у нього на це з'явилась офіційна відмазка у вигляді справки від лікаря.
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13.03.2022 20:03 Відповісти
Це його не рятує. Косити до віку не вдасться.
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13.03.2022 20:16 Відповісти
проявить христианское милосердие нужно. Пристрелить, чтобы не мучился
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13.03.2022 20:03 Відповісти
В ньго глисти проникли в голову
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13.03.2022 20:06 Відповісти
Глисти знають, куди проникати...
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13.03.2022 20:10 Відповісти
А мож от того что у него не стоИт.
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13.03.2022 20:42 Відповісти
схоже, ця хвороба заразна і передається по телевізору
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13.03.2022 20:06 Відповісти
Коли цей кривавий рашиський кат здохне ? без цієі паскуди світ став набагато кращий.
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13.03.2022 20:06 Відповісти
з москалями ніколи не буде краще.
***** ще чемодани носив коли Чечню точно так само бомбили.
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13.03.2022 20:24 Відповісти
Шоби воно здохло в муках.
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13.03.2022 20:06 Відповісти
Тогда он ещё опаснее …ему нечего терять ..и он может надавить на «красную кнопку
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13.03.2022 20:07 Відповісти
Ватянка головного мозга у них у всех там
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13.03.2022 20:10 Відповісти
Ось подивіться, що там робиться, як звітують *****: https://twitter.com/babaikit/status/1502970481057710080
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13.03.2022 20:10 Відповісти
🤣🤣🤣
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13.03.2022 21:43 Відповісти
Бедненький...мизерикордию несите в студию.
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13.03.2022 20:10 Відповісти
А у решти кацапів що?
просто відсутність мозку
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13.03.2022 20:12 Відповісти
решта кацапів просто кровожерливі тварі. Десь 86%
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13.03.2022 20:25 Відповісти
подумаешь что педофил
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13.03.2022 20:14 Відповісти
"Теран" кіздуй в спам!
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13.03.2022 20:23 Відповісти
уточните
какой из?
а то мало ли, у них там двойников запасено
да берешь шойгу или лавроконя и получаешь такую же тварь
так что дело не в одном нем
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13.03.2022 20:13 Відповісти
Это что они ему уже алиби лепят? Адвокаты хреновы
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13.03.2022 20:13 Відповісти
Отмазка не прокатит
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13.03.2022 20:13 Відповісти
"У Путіна важка хвороба" - та вже років 20...))
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13.03.2022 20:14 Відповісти
с языка снял , ... пока его не умертвят , оно само здыхать не собирается !!!
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13.03.2022 20:27 Відповісти
как просто сказать что псих...там таких психов 99 процентов биомусора....просто у ***** есть доступ к ядерной кнопке а у них нет.он не псих а обыкновенный рашист!
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13.03.2022 20:14 Відповісти
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13.03.2022 20:18 Відповісти
А ще Березневі Іди (Гай Юлій Цезар) 15 березня та Пурім (16-17 березня в цьому році). Вибір є! Аби березень не підвів!
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13.03.2022 21:28 Відповісти
Ніякий він не хворий з медичної точки зору.
Він просто маньяк. Його маньячність виходить з того, що він КГБіст- син ярого НКВДиста.
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13.03.2022 20:19 Відповісти
Кажуть, його батько кинув, отчім жорстко ******, можливо - гвалтував. Тому його в Рашці і любять -він один з них
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13.03.2022 20:24 Відповісти
Я в подробиці не вдавався. Ото його вітчим і був ярим НКВДистом. Ото він і виховав його відповідним чином. Така людина (вітчим) могла і в сім'ї звірства чинити.
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13.03.2022 20:34 Відповісти
Безумовно
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13.03.2022 20:35 Відповісти
Ну й на біса нам його анамнез? Най просто здохне разом зі своїми рабами
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13.03.2022 21:26 Відповісти
там йба*утая зомби ТВ вся страна
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13.03.2022 20:20 Відповісти
Кроме зомби ТВ есть причины. Там 1000 лет селекционно выводились генетические уроды.
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13.03.2022 20:44 Відповісти
Один ***** ,причем,,? Там вся помойка с больными раком . Раком нацизма.
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13.03.2022 20:21 Відповісти
Они шо все на стероидах. Не верю. Паталогический маньяк. Чикатило просто юный первоклассник в сравнении с эти ублюдком.
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13.03.2022 20:22 Відповісти
Сокрее его бы уже Черт забрал и в сортир на нем бы ездил.
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13.03.2022 20:23 Відповісти
самое точное здесь .. " возможно " , рак , паркинсон , деменция , понос , заворот кишок и тд ... это падло еще много много людей отправит вмир иной , прежде чем сдохнет само !! ну не можете добраться до его бункера , так хоть найдите кабаиху с его *********** и покажите ему ихние кишки !!!
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13.03.2022 20:24 Відповісти
в Швейцарії **** засіла зі своїм виводком
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13.03.2022 20:26 Відповісти
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13.03.2022 20:27 Відповісти
Виродки кремлівського ублюдка 😠
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13.03.2022 20:34 Відповісти
Спецназ потрібен , щоби викрасти Кабаєву і весь виводок ху @ла !!
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13.03.2022 20:37 Відповісти
Там весь мордор хворий, від малого до дорослого. Для Гааги цей діагноз не завада
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13.03.2022 20:27 Відповісти
там кажется практически у 80% с головой проблемы.
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13.03.2022 20:34 Відповісти
Порода такая. Такие селекционно выводились 1000 лет.
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13.03.2022 20:47 Відповісти
Вилікуємо обов'язково вилікуємо
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13.03.2022 20:34 Відповісти
Та хоч в нього в голові миша бігає, яка різниця - відповісти повинен за агресію в Україні і ії руйнування разом зі всіма російськими громадянами на всі 100 %
 Під дурочка закосити не вийде ☦
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13.03.2022 20:34 Відповісти
Добити, шоб не мучився
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13.03.2022 20:38 Відповісти
Та просто боїться зловити вірусняк і все, тому так далеко сидить від всіх. Він старий, хворий ще і параноїк, тому для нього ковід загроза реальна.
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13.03.2022 20:41 Відповісти
і я з цім згодна !!!
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13.03.2022 20:42 Відповісти
Не "провокує" тота "хвороба". Він ******** на всю макітру, просто паРашне поголів'я тупе, як лапоть... Ще Нємцов про це казав, а він був НАЙРОЗУМНІША Людина...

https://www.youtube.com/watch?v=YuMtk75UURc
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13.03.2022 20:43 Відповісти
А теперь от Украины присоединится еще и острый геморрой.
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13.03.2022 20:48 Відповісти
жесть просто - судьба мира в руках тяжко хворои людини...
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13.03.2022 20:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YuMtk75UURc
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13.03.2022 20:54 Відповісти
Немцов то и сам был не без греха, как-то с гордостью сказанул, что бухнулся на колени перед Ельцыном, чтоы добиться какой-то уступки. Тоже раб.
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13.03.2022 21:15 Відповісти
Пішов кобилі в тріщину, гнида!
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13.03.2022 21:52 Відповісти
Любишь касабов?Идешь в спам.
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13.03.2022 21:58 Відповісти
Сыз къабакъбаш, хынзыр? Урус - хынзыр, адам ДЕГИЛЬ! Вали кобилі в тріщину, щур смердючий
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14.03.2022 07:28 Відповісти
Вся мордорская помойка нацисты. Не только сейчас, а уже как минимум 1000 лет. Селекционно выводились такими.
Слова "нацисты" еще не существовало, а они уже были нацистами.
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13.03.2022 20:56 Відповісти
Потрібно зробити розтин тіла і трепанацію черепа, чекати поки пацієнт помре - не обов'язково 🤣🤣😆
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13.03.2022 21:08 Відповісти
Шкода, що нема кому цю сатану прибрати.
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13.03.2022 21:23 Відповісти
Така хвороба не лікується, потрібно приспати як скаженого пса
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13.03.2022 21:46 Відповісти
Не полегшало
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13.03.2022 21:49 Відповісти
ещё года полтора назад печатали сливы ФСО, что у него рак, Паркинсон и шизоаффективное расстройство.
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14.03.2022 01:28 Відповісти
 
 