У Путина тяжелая болезнь, провоцирующая мозговые расстройства, - Daily Mail
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Западные спецслужбы и источники в Кремле сообщают, что поведение Путина провоцирует тяжелое заболевание.
Неадекватное поведение российского диктатора Владимира Путина можно объяснить тем, что он, вероятно, серьезно болен. По данным западных разведок, он страдает расстройством мозга, который могли повлечь деменция, болезнь Паркинсона или стероиды, которые используют для лечения рака.
Как сообщает УНИАН, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на близкие к Кремлю источники, а также на чиновников разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, передает Цензор.НЕТ.
Как пишет газета, безумное решение Путина о вторжении в Украину можно объяснить физиологическими отклонениями диктатора.
Издание пишет, что Путин страдает от действия стероидов, которые используют для лечения рака". Западные разведки считают, что его непредсказуемое поведение, внешний вид и абсурдное социальное дистанцирование от посетителей являются результатом лечения.
У Путина может быть онкология, болезнь Паркинсона или деменция. Симптомы этих болезней прослеживаются и во внешнем виде лидера РФ: отечные лицо и шея могут быть побочными эффектами длительного приема стероидов.
"В течение последних пяти лет произошло заметное изменение в его принятии решений. Его окружение наблюдает значительные изменения в убедительности и понятности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – рассказал один из источников газеты в спецслужбах.
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Якби ******** було тільки це маленьке *****, то його б вже давно відправили на концерт Кобзона.
А раз війна триває, то військовий блок Путіна вцілому підтримує.
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Колишній командувач британської армії полковник Річард Кемп заявив, що Захід не повинен унеможливлювати ліквідацію Путіна, як це зробили з терористом Усама бен Ладеном, який представляв загрозу.
Как пристрелить то *****?
***** ще чемодани носив коли Чечню точно так само бомбили.
просто відсутність мозку
какой из?
а то мало ли, у них там двойников запасено
да берешь шойгу или лавроконя и получаешь такую же тварь
так что дело не в одном нем
Він просто маньяк. Його маньячність виходить з того, що він КГБіст- син ярого НКВДиста.
Під дурочка закосити не вийде ☦
https://www.youtube.com/watch?v=YuMtk75UURc
Слова "нацисты" еще не существовало, а они уже были нацистами.