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У Путина тяжелая болезнь, провоцирующая мозговые расстройства, - Daily Mail

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У Путина тяжелая болезнь, провоцирующая мозговые расстройства, - Daily Mail

Западные спецслужбы и источники в Кремле сообщают, что поведение Путина провоцирует тяжелое заболевание.

Неадекватное поведение российского диктатора Владимира Путина можно объяснить тем, что он, вероятно, серьезно болен. По данным западных разведок, он страдает расстройством мозга, который могли повлечь деменция, болезнь Паркинсона или стероиды, которые используют для лечения рака.

Как сообщает УНИАН, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на близкие к Кремлю источники, а также на чиновников разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет газета, безумное решение Путина о вторжении в Украину можно объяснить физиологическими отклонениями диктатора.

Издание пишет, что Путин страдает от действия стероидов, которые используют для лечения рака". Западные разведки считают, что его непредсказуемое поведение, внешний вид и абсурдное социальное дистанцирование от посетителей являются результатом лечения.

У Путина может быть онкология, болезнь Паркинсона или деменция. Симптомы этих болезней прослеживаются и во внешнем виде лидера РФ: отечные лицо и шея могут быть побочными эффектами длительного приема стероидов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин во время разговора с Эрдоганом заявил, что не против встречи с Зеленским, - Чавушоглу

"В течение последних пяти лет произошло заметное изменение в его принятии решений. Его окружение наблюдает значительные изменения в убедительности и понятности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – рассказал один из источников газеты в спецслужбах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+78
да ладно, а ті всі підараси які виконують його злочинні накази теж мають деменцію і паркінсона?
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13.03.2022 20:00
+67
он там не один такой й..утый
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13.03.2022 19:59
+39
Куля в голову його вилікує ))
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13.03.2022 20:00
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он там не один такой й..утый
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13.03.2022 19:59 Ответить
Нам то что с этим делать, Вы профессора ,Вы и лечите. НЕ знаете как, подскажу - есть пилюли, не помню названия, но они по 9 гр. При правильном приеме хватит одной.
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13.03.2022 20:16 Ответить
а еще попробуй чаще проветривать в своей палате
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13.03.2022 20:28 Ответить
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13.03.2022 20:23 Ответить
Вот это "новость " - позор вашим спецслужбам ! Путлер ***** давным-давно , ПЕДОФИЛ-ИЗВРАЩЕНЕЦ , УБИЙЦА-ОТРАВИТЕЛЬ ЗАГУБИВШИЙ ВСЕХ СВОИХ ОППОНЕНТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ ,цинично устроивший теракт польскому правительству , химическое оружие в Сирии .бомбежки …………
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13.03.2022 20:27 Ответить
Усама бен Ладен ,ДАВНО ЗАЖДАЛСЯ ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА ! Сколько можно терпеть ЗЛО ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА !
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13.03.2022 20:31 Ответить
да ладно, а ті всі підараси які виконують його злочинні накази теж мають деменцію і паркінсона?
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13.03.2022 20:00 Ответить
Мозг рака
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13.03.2022 20:10 Ответить
Скоріше мозг рачки. Для них це звична позиція
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13.03.2022 20:30 Ответить
На жаль.((
Якби ******** було тільки це маленьке *****, то його б вже давно відправили на концерт Кобзона.
А раз війна триває, то військовий блок Путіна вцілому підтримує.
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13.03.2022 20:25 Ответить
у Кабздона каждый день приемный день на концерт
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13.03.2022 20:55 Ответить
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13.03.2022 20:00 Ответить
Nick Dmytriiev@NDmytriiev

23 мин



Колишній командувач британської армії полковник Річард Кемп заявив, що Захід не повинен унеможливлювати ліквідацію Путіна, як це зробили з терористом Усама бен Ладеном, який представляв загрозу.
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13.03.2022 21:40 Ответить
Куля в голову його вилікує ))
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13.03.2022 20:00 Ответить
Його - так. Але там ще залишаться 70-80% маленьких ху_лів.
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13.03.2022 20:04 Ответить
У него это врождённое. Комплекс неполноценности.
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13.03.2022 20:01 Ответить
Вся Украина в курсе.
Как пристрелить то *****?
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13.03.2022 20:01 Ответить
Він ********, а інші теж хворіють? Чи може тепер його пожаліти і списати все на болячку?
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13.03.2022 20:02 Ответить
Він ********, а вони - москалі. Всі разом не мають права існувати.
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13.03.2022 20:08 Ответить
інші всі овочі
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13.03.2022 20:22 Ответить
Да у них там это норма. Сифилитику до сих пор поклоняются, сухорукому параноику тоже. Страна 404
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13.03.2022 20:02 Ответить
То скільки ще він буде топтати землю?))) коли вже здохне?
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13.03.2022 20:02 Ответить
Як закінчиться еліксир безсмертя, так і здохне. У Войновича про то було у "Москва 2042".
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13.03.2022 20:10 Ответить
ему надо пилюлю цианистого калия дать
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13.03.2022 20:56 Ответить
Та годі... ***** все життя був гнійним підором, просто тепер у нього на це з'явилась офіційна відмазка у вигляді справки від лікаря.
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13.03.2022 20:03 Ответить
Це його не рятує. Косити до віку не вдасться.
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13.03.2022 20:16 Ответить
проявить христианское милосердие нужно. Пристрелить, чтобы не мучился
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13.03.2022 20:03 Ответить
В ньго глисти проникли в голову
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13.03.2022 20:06 Ответить
Глисти знають, куди проникати...
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13.03.2022 20:10 Ответить
А мож от того что у него не стоИт.
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13.03.2022 20:42 Ответить
схоже, ця хвороба заразна і передається по телевізору
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13.03.2022 20:06 Ответить
Коли цей кривавий рашиський кат здохне ? без цієі паскуди світ став набагато кращий.
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13.03.2022 20:06 Ответить
з москалями ніколи не буде краще.
***** ще чемодани носив коли Чечню точно так само бомбили.
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13.03.2022 20:24 Ответить
Шоби воно здохло в муках.
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13.03.2022 20:06 Ответить
Тогда он ещё опаснее …ему нечего терять ..и он может надавить на «красную кнопку
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13.03.2022 20:07 Ответить
Ватянка головного мозга у них у всех там
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13.03.2022 20:10 Ответить
Ось подивіться, що там робиться, як звітують *****: https://twitter.com/babaikit/status/1502970481057710080
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13.03.2022 20:10 Ответить
🤣🤣🤣
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13.03.2022 21:43 Ответить
Бедненький...мизерикордию несите в студию.
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13.03.2022 20:10 Ответить
А у решти кацапів що?
просто відсутність мозку
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13.03.2022 20:12 Ответить
решта кацапів просто кровожерливі тварі. Десь 86%
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13.03.2022 20:25 Ответить
подумаешь что педофил
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13.03.2022 20:14 Ответить
"Теран" кіздуй в спам!
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13.03.2022 20:23 Ответить
уточните
какой из?
а то мало ли, у них там двойников запасено
да берешь шойгу или лавроконя и получаешь такую же тварь
так что дело не в одном нем
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13.03.2022 20:13 Ответить
Это что они ему уже алиби лепят? Адвокаты хреновы
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13.03.2022 20:13 Ответить
Отмазка не прокатит
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13.03.2022 20:13 Ответить
"У Путіна важка хвороба" - та вже років 20...))
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13.03.2022 20:14 Ответить
с языка снял , ... пока его не умертвят , оно само здыхать не собирается !!!
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13.03.2022 20:27 Ответить
как просто сказать что псих...там таких психов 99 процентов биомусора....просто у ***** есть доступ к ядерной кнопке а у них нет.он не псих а обыкновенный рашист!
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13.03.2022 20:14 Ответить
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13.03.2022 20:18 Ответить
А ще Березневі Іди (Гай Юлій Цезар) 15 березня та Пурім (16-17 березня в цьому році). Вибір є! Аби березень не підвів!
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13.03.2022 21:28 Ответить
Ніякий він не хворий з медичної точки зору.
Він просто маньяк. Його маньячність виходить з того, що він КГБіст- син ярого НКВДиста.
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13.03.2022 20:19 Ответить
Кажуть, його батько кинув, отчім жорстко ******, можливо - гвалтував. Тому його в Рашці і любять -він один з них
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13.03.2022 20:24 Ответить
Я в подробиці не вдавався. Ото його вітчим і був ярим НКВДистом. Ото він і виховав його відповідним чином. Така людина (вітчим) могла і в сім'ї звірства чинити.
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13.03.2022 20:34 Ответить
Безумовно
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13.03.2022 20:35 Ответить
Ну й на біса нам його анамнез? Най просто здохне разом зі своїми рабами
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13.03.2022 21:26 Ответить
там йба*утая зомби ТВ вся страна
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13.03.2022 20:20 Ответить
Кроме зомби ТВ есть причины. Там 1000 лет селекционно выводились генетические уроды.
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13.03.2022 20:44 Ответить
Один ***** ,причем,,? Там вся помойка с больными раком . Раком нацизма.
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13.03.2022 20:21 Ответить
Они шо все на стероидах. Не верю. Паталогический маньяк. Чикатило просто юный первоклассник в сравнении с эти ублюдком.
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13.03.2022 20:22 Ответить
Сокрее его бы уже Черт забрал и в сортир на нем бы ездил.
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13.03.2022 20:23 Ответить
самое точное здесь .. " возможно " , рак , паркинсон , деменция , понос , заворот кишок и тд ... это падло еще много много людей отправит вмир иной , прежде чем сдохнет само !! ну не можете добраться до его бункера , так хоть найдите кабаиху с его *********** и покажите ему ихние кишки !!!
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13.03.2022 20:24 Ответить
в Швейцарії **** засіла зі своїм виводком
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13.03.2022 20:26 Ответить
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13.03.2022 20:27 Ответить
Виродки кремлівського ублюдка 😠
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13.03.2022 20:34 Ответить
Спецназ потрібен , щоби викрасти Кабаєву і весь виводок ху @ла !!
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13.03.2022 20:37 Ответить
Там весь мордор хворий, від малого до дорослого. Для Гааги цей діагноз не завада
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13.03.2022 20:27 Ответить
там кажется практически у 80% с головой проблемы.
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13.03.2022 20:34 Ответить
Порода такая. Такие селекционно выводились 1000 лет.
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13.03.2022 20:47 Ответить
Вилікуємо обов'язково вилікуємо
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13.03.2022 20:34 Ответить
Та хоч в нього в голові миша бігає, яка різниця - відповісти повинен за агресію в Україні і ії руйнування разом зі всіма російськими громадянами на всі 100 %
 Під дурочка закосити не вийде ☦
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13.03.2022 20:34 Ответить
Добити, шоб не мучився
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13.03.2022 20:38 Ответить
Та просто боїться зловити вірусняк і все, тому так далеко сидить від всіх. Він старий, хворий ще і параноїк, тому для нього ковід загроза реальна.
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13.03.2022 20:41 Ответить
і я з цім згодна !!!
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13.03.2022 20:42 Ответить
Не "провокує" тота "хвороба". Він ******** на всю макітру, просто паРашне поголів'я тупе, як лапоть... Ще Нємцов про це казав, а він був НАЙРОЗУМНІША Людина...

https://www.youtube.com/watch?v=YuMtk75UURc
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13.03.2022 20:43 Ответить
А теперь от Украины присоединится еще и острый геморрой.
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13.03.2022 20:48 Ответить
жесть просто - судьба мира в руках тяжко хворои людини...
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13.03.2022 20:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YuMtk75UURc
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13.03.2022 20:54 Ответить
Немцов то и сам был не без греха, как-то с гордостью сказанул, что бухнулся на колени перед Ельцыном, чтоы добиться какой-то уступки. Тоже раб.
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13.03.2022 21:15 Ответить
Пішов кобилі в тріщину, гнида!
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13.03.2022 21:52 Ответить
Любишь касабов?Идешь в спам.
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13.03.2022 21:58 Ответить
Сыз къабакъбаш, хынзыр? Урус - хынзыр, адам ДЕГИЛЬ! Вали кобилі в тріщину, щур смердючий
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14.03.2022 07:28 Ответить
Вся мордорская помойка нацисты. Не только сейчас, а уже как минимум 1000 лет. Селекционно выводились такими.
Слова "нацисты" еще не существовало, а они уже были нацистами.
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13.03.2022 20:56 Ответить
Потрібно зробити розтин тіла і трепанацію черепа, чекати поки пацієнт помре - не обов'язково 🤣🤣😆
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13.03.2022 21:08 Ответить
Шкода, що нема кому цю сатану прибрати.
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13.03.2022 21:23 Ответить
Така хвороба не лікується, потрібно приспати як скаженого пса
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13.03.2022 21:46 Ответить
Не полегшало
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13.03.2022 21:49 Ответить
ещё года полтора назад печатали сливы ФСО, что у него рак, Паркинсон и шизоаффективное расстройство.
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14.03.2022 01:28 Ответить
 
 