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Путин во время разговора с Эрдоганом заявил, что не против встречи с Зеленским, - Чавушоглу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин во время разговора с Эрдоганом заявил, что не против встречи с Зеленским, - Чавушоглу

Президент Российской Федерации Владимир Путин не против встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава Кремля сообщил во время телефонных переговоров с президентом Турции, сообщил главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы заботимся о том, чтобы организовать встречу лидеров. Еще до начала войны у нас были такие старания. Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Беларуси. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы также поддерживаем", - заявил Чавушоглу.

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Топ комментарии
+10
«Пуйло проснись , ти обісцявся»
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13.03.2022 13:43
+6
Тільки повна КАПІТУЛЯЦІЯ ! Потім санаторій -Гаага тільки така подальша доля ***** та його кодли
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13.03.2022 13:47
+5
А с чего это вдруг? А как же "Киевзатридня"?
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13.03.2022 13:43
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А с чего это вдруг? А как же "Киевзатридня"?
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13.03.2022 13:43 Ответить
Я підозрюю, що ***** доповіли, що Україна вже доживає остатні дні і він хоче послухати як Зеленський особисто попросить капітуляції.
Ну що ж, статевий орган бабусі чекає несподіванка коли воно з бункера нагору вилізе.
Але на місці Зеленського я б з тією свинею розмовляв тільки десь в Варшаві. До Білорусі президенту країни, на яку напали саме з території Білорусі, летіти ризиковано і тупо. До Білорусі нехай Ара-хамія літає.
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13.03.2022 14:28 Ответить
«Пуйло проснись , ти обісцявся»
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13.03.2022 13:43 Ответить
Чтоб эти твари не отравили Зеленского.
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13.03.2022 14:28 Ответить
Типу, "не проти", але буде петляти до останнього. Ось подивитесь.
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13.03.2022 13:44 Ответить
Только с твоим трупом ********* .могут быть какие либо переговоры.и они будут вестись .твой труп засыпать землей и залить бетоном или сжечь к ипеням в том передвижном крематории что завез в Украину
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13.03.2022 13:44 Ответить
а че ***** просит..
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13.03.2022 13:44 Ответить
попросить не називати його ******
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13.03.2022 13:46 Ответить
)(уйло не вилізе з бункера..буде сидіти до останнього..може нахер хтось завалить
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13.03.2022 13:45 Ответить
Ердоган же релігійний .

Ось я й питаю , як шаріат дивиться на контакти правовірного презідента з твариною , яка вже доведенна , що це слуга Сатана ?!
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13.03.2022 13:46 Ответить
Очередной Оман? Думаю ***** просто грохнет ЗЕ, а потом заявит что в Украине нет власти кроме Януковоща
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13.03.2022 13:46 Ответить
грохнути не грохне .але Зеля скаже ми його санкціями додавимо
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13.03.2022 13:59 Ответить
Пусть Конституцию Украины изучает.
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13.03.2022 14:02 Ответить
Таймс высмеяла хутина
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13.03.2022 13:46 Ответить
тільки шоб Зеля не сказав..мій героїчний народе ...робимо перемир'я..а ми знаємо яке з окупантом перемир'я...8 років
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13.03.2022 13:57 Ответить
Тільки повна КАПІТУЛЯЦІЯ ! Потім санаторій -Гаага тільки така подальша доля ***** та його кодли
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13.03.2022 13:47 Ответить
Я теж за зустріч з Путіним... В Гаазі
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13.03.2022 13:49 Ответить
НА-ХРІ-НА??? "Договір" якийсь укласти? Так кацапня всіма договорами тільки підтирається! Не перемовини, а повна перемога, повернення Криму і повішення Уйла! Потім - занепад та розпад Кацаплянду.
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13.03.2022 13:50 Ответить
вспомните когда они шли на переговоры
когда было чем торговать
тогда это было наступление и они дебалььцево ждали когда захватят
сейчас они блокируют мариуполь и будут этим шантажировать

их сми страшно врут, говорят "жители бородянки ждут гуманинатрки рф"
а сами же потом тупые военные говорят что это все для их военных пришло
а кто вас уродов сюда звал, люди спокойно жили себе, а вы все разрушили
ну что за твари рашистские
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13.03.2022 13:51 Ответить
Про що можно говорити із цією мерзотою?
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13.03.2022 13:51 Ответить
От чому орки так пруть..бо переговори..щоб мати вигідну позицію
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13.03.2022 13:51 Ответить
Украинской стороне понадобится 3-4 недели для утверждения повестки дня переговоров. Пусть присылают в письменном виде. Рассмотрим, и через четыре, максимум пять недель дадим ответ. Но это не точно. Повестка дня может поменяться.
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13.03.2022 13:55 Ответить
если Зеленский поедет на встречу с кабаевым и пожмет ему окровавленные конечности, то Зеленский потом никогда не отмоется..
этого украинцы Зеленскому никогда не простят! так и будет Зеленский ходить с клеймом Иуды..
и потом, кабаев постарается Зеленского ликвидировать, как ликвидировал президентов Ичкерии..
пусть Зеленский говорит с ним онлайн, если хочет, но это ничего Украине не даст..
только военное поражение кабаева - вот что спасет Украину и весь цивилизованный мир!
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13.03.2022 13:57 Ответить
По мнению Буковского, никакой компромисс с представителями КГБ СССР невозможен:
"КГБ - особая порода […]. Слово «нет» они не понимают, договориться с ними нельзя, на компромисс сами не идут, а компромисс противника воспринимают как слабость. И если ты не послал КГБ, значит, что ты сам себе сделал большое горе. Это значит, что они будут давить дальше, пока не завербуют. У КГБ есть только две ипостаси: или ты их враг, или ты их агент. И между этими двумя больше ничего."

це треба чітко запам'ятати всім. особливо переговорникам.
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13.03.2022 13:59 Ответить
кабаеву от зеленского нужен Иловайский "зелёный" коридор-2..
разве можно верить оркам, которые пришли в Украину убивать украинцев..
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13.03.2022 14:00 Ответить
1. Воно не відступе.

2. Під перемовин покрошать купу цивільних як це завжди було.

3. Це військовий злочинець і злочинець загальнолюдського масштабу. У нього залишилось 2 шляхи або шибениця або захоплення всього цивілізованого світу щоб не судили. Другий варіант дуже малоймовірний. Мир потрібен більше путлєру бо тоді буде можливість типу пересидіти як Саддаму після першої війни.
На перемовини іти доведеться бо москалі при відмові почнуть верещать що українці не хочуть миру.
Перед перемовинами треба. 1. Роздати воякам та народу протигази .
2. Наготувати усю ППО та стінгери і попросити все що можна у Заходу.
3. Цивільним поховатися в бомбосховища.
4. Зеленському чайок під час перемовин не пити, різних предметів руками не торкатися типу ручок дверей (але це опціонально).
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13.03.2022 14:08 Ответить
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні💙💛

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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13.03.2022 14:11 Ответить
Путлеру верить - себя не уважать. Даже если и будут переговоы они ни к чему не приведут.
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13.03.2022 14:46 Ответить
Ну кто нибудь прибейте эту сволоч
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13.03.2022 15:45 Ответить
Надеюсь что Зеленский примет правилое и единственное решение что бы избавить весь мир эт этого монстра,и войдёт в историю как спаситель мира на земле... больше шансов не будет подпустить бункерного на расстояние вытянутой руки....
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13.03.2022 15:45 Ответить
Вчера Ахмед Закаев ,был в гостях у Марка Фейгина,если кому надо .найдите в ютубе.Закаев просил,умоляд,украинцев,не отпускать Зеленского ,на переговоры с Путиным,за границу.Крысе терять нечего,он убъет Зеленского,как убил Аслана Масхадова.
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13.03.2022 16:23 Ответить
 
 