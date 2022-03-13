Путин во время разговора с Эрдоганом заявил, что не против встречи с Зеленским, - Чавушоглу

Президент Российской Федерации Владимир Путин не против встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава Кремля сообщил во время телефонных переговоров с президентом Турции, сообщил главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы заботимся о том, чтобы организовать встречу лидеров. Еще до начала войны у нас были такие старания. Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Беларуси. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы также поддерживаем", - заявил Чавушоглу.

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