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Путин хотел разделить НАТО, Запад и Америку. Но у него ничего не получилось, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин хотел разделить НАТО, Запад и Америку. Но у него ничего не получилось, - Байден

Президент США Джо Байден прокомментировал провальные планы Путина.

Об этом американский лидер сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путин рассчитывал на разделенное НАТО, разделенный Запад и, откровенно говоря, разделенную Америку.

Но ничего из этого он не получил", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+12
Туреччина дала наступальні безпілотники,а це країна НАТО.То чому москалі не скидують атомну бомбу?
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13.03.2022 01:56
+9
потому что раша как всегда много слов и мало дела, обосралась .
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13.03.2022 02:02
+8
Там президент не царь, б-г и воинский начальник в одном лице как в рашке.
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13.03.2022 01:58
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Не везет США на последних трех президентов.
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13.03.2022 01:56 Ответить
Там президент не царь, б-г и воинский начальник в одном лице как в рашке.
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13.03.2022 01:58 Ответить
везе тому хто везе.
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13.03.2022 02:32 Ответить
Туреччина дала наступальні безпілотники,а це країна НАТО.То чому москалі не скидують атомну бомбу?
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13.03.2022 01:56 Ответить
Вопросов очень много. Некоторые верят, что США играют в ихтамнет. Но я в этом очень сомневаюсь
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13.03.2022 01:57 Ответить
На території України немає військ США.Під бомби вони не будуть їх підставляти.
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13.03.2022 02:00 Ответить
потому что раша как всегда много слов и мало дела, обосралась .
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13.03.2022 02:02 Ответить
моя жінка сказала, шо ти скотина незабанена.
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13.03.2022 02:34 Ответить
RGSMPG1 Звідки ти вилізло? Тебе тут не було.
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13.03.2022 02:36 Ответить
зате ти тут задержалося...
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13.03.2022 02:38 Ответить
Так.Тебе це колише?
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13.03.2022 02:39 Ответить
колише більш ніж тебе - вір не вір...
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13.03.2022 02:40 Ответить
RGSMPG1
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13.03.2022 02:41 Ответить
за рукою сильною заскучав, комсомелець преклонних років?
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13.03.2022 02:42 Ответить
це все? - щті, не борщ.
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13.03.2022 02:43 Ответить
RGSMPG1 Ти що йо...тий?
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13.03.2022 03:39 Ответить
ти проснувся? - але до тями так і не прийшов, матюгальник притаемний
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13.03.2022 03:43 Ответить
Хватит ****..ь. Где самолеты и ППО?
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13.03.2022 01:56 Ответить
Обьединились обоссаться дать самолеты?
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13.03.2022 01:59 Ответить
Похоже не вброс - выбрали как раз под выступ Байдена, но Байден совсем на другую тему базарит
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13.03.2022 02:02 Ответить
Якщо посилаєтеся на Твіттер, то треба лінк кидати, а не тільки переказувати своїми словами.
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13.03.2022 02:09 Ответить
Дедуля а дайка нам по тихому штук 300 томагавчиков или что то наподобие.
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13.03.2022 02:25 Ответить
США продолжают разбирать Россию на запчасти Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-prodolzhayut-razbirat-rossiyu-na-zapchasti/
Только что Байден огласил очередной пакет санкций. Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы оно не находилось, банкнот в долларах США правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации. США запретят новые американские инвестиции в любой из секторов российской экономики. Страны G7 будут препятствовать новым российским займам у Всемирного банка и МВФ. США, G7 и ЕС начинают процесс по отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле для России. Товары из России обложат драконовскими пошлинами и они станут неконкурентноспособными на рынке США. США запрещают импорт алмазов, морепродуктов (икра!) и водки из России. США запрещают экспорт в Россию предметов роскоши. Также США добавили в санкционный список новых российских олигархов и членов их семей. Байден сказал то, что я написал утром, - США и союзники уничтожат российскую экономику. Также Байден сказал, что США будут оказывать Украине ВСЕ виды необходимой помощи пока Украина не победит. Поэтому не слушайте, что говорит Псаки, она должна так говорить - США не участник войны для американских обывателей, США - помощник для друга в беде, а смотрите ЧТО делает Байден. Подробнее: НАТО зашевелилось

Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-prodolzhayut-razbirat-rossiyu-na-zapchasti/
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13.03.2022 02:43 Ответить
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13.03.2022 05:57 Ответить
 
 