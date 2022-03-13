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Путин хотел разделить НАТО, Запад и Америку. Но у него ничего не получилось, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден прокомментировал провальные планы Путина.
Об этом американский лидер сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Путин рассчитывал на разделенное НАТО, разделенный Запад и, откровенно говоря, разделенную Америку.
Но ничего из этого он не получил", – говорится в сообщении.
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Только что Байден огласил очередной пакет санкций. Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы оно не находилось, банкнот в долларах США правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации. США запретят новые американские инвестиции в любой из секторов российской экономики. Страны G7 будут препятствовать новым российским займам у Всемирного банка и МВФ. США, G7 и ЕС начинают процесс по отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле для России. Товары из России обложат драконовскими пошлинами и они станут неконкурентноспособными на рынке США. США запрещают импорт алмазов, морепродуктов (икра!) и водки из России. США запрещают экспорт в Россию предметов роскоши. Также США добавили в санкционный список новых российских олигархов и членов их семей. Байден сказал то, что я написал утром, - США и союзники уничтожат российскую экономику. Также Байден сказал, что США будут оказывать Украине ВСЕ виды необходимой помощи пока Украина не победит. Поэтому не слушайте, что говорит Псаки, она должна так говорить - США не участник войны для американских обывателей, США - помощник для друга в беде, а смотрите ЧТО делает Байден. Подробнее: НАТО зашевелилось
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-prodolzhayut-razbirat-rossiyu-na-zapchasti/