Путин хотел разделить НАТО, Запад и Америку. Но у него ничего не получилось, - Байден

Президент США Джо Байден прокомментировал провальные планы Путина.

Об этом американский лидер сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путин рассчитывал на разделенное НАТО, разделенный Запад и, откровенно говоря, разделенную Америку.

Но ничего из этого он не получил", – говорится в сообщении.

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