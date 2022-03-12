Байден распорядился выделить Украине еще $200 млн на оружие
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Президент США Джо Байден уполномочил Госдепартамент предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере до $200 млн. Денежные средства пойдут на приобретение оружия, а также другие военные нужды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL
Эта помощь является частью более широкой поддержки США посредством финансирования и санкций, сообщают американские СМИ. Помощь Украине выделяется для того, чтобы поддержать страну в противостоянии российской агрессии.
Также Байден планирует подписать законопроект о дополнительных государственных расходах США. Этот документ предусматривает выделение Украине $13,6 млрд. военной, экономической и гуманитарной помощи.
Приблизительно половина этой суммы (6,5 млрд) будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны. Из них 4 млрд будут распределены между Украиной и странами Центральной Европы для помощи двум миллионам украинцев, которые покинули страну из-за войны, которую начала Россия.
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де обіцяний ленд-ліз ?
Но куда идёт Эта помощь???Это же Сотни Миллионов долларов. Если постоянно пишут что нужны средства на каски,броники,обмундирование и т.д.
Похоже средства где то теряются.
они только "говорить" гаразды.
Я когда увидел гумкомвой из германии в30-40 камазов через польшу, просто был в шоке.
*********, нам дали Иглы 75 года сдохшие, объявили раиссии - санкции, И ТУТ ОТПРАВЛЯЕТЕ НИХУЯСЕБЕ ПОМОЩЬ , И НЕИЗВЕСТНО ЧТО В КАМАЗАХ. ГЕРМАНИЯ - ВЫ ПОСОБНИКИ ТЕРРОРИСТОВ. ****, СДОХНИТЕ ВМЕСТЕ С путиным.