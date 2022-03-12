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Байден распорядился выделить Украине еще $200 млн на оружие

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом Война в Украине

Байден распорядился выделить Украине еще $200 млн на оружие

Президент США Джо Байден уполномочил Госдепартамент предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере до $200 млн. Денежные средства пойдут на приобретение оружия, а также другие военные нужды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL

Эта помощь является частью более широкой поддержки США посредством финансирования и санкций, сообщают американские СМИ. Помощь Украине выделяется для того, чтобы поддержать страну в противостоянии российской агрессии.

Также Байден планирует подписать законопроект о дополнительных государственных расходах США. Этот документ предусматривает выделение Украине $13,6 млрд. военной, экономической и гуманитарной помощи.

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Приблизительно половина этой суммы (6,5 млрд) будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны. Из них 4 млрд будут распределены между Украиной и странами Центральной Европы для помощи двум миллионам украинцев, которые покинули страну из-за войны, которую начала Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создан сайт для военных РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины
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Топ комментарии
+10
ППО + літаки і швидше, якомога швидше.
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12.03.2022 19:50
+3
+ 100 !

де обіцяний ленд-ліз ?
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12.03.2022 19:52
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ППО + літаки і швидше, якомога швидше.
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12.03.2022 19:50 Ответить
+ 100 !

де обіцяний ленд-ліз ?
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12.03.2022 19:52 Ответить
воюють не папірцями, а зброєю
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12.03.2022 19:51 Ответить
Та это ж просто какой-то негодяй, этот Байден. Начинаю подозревать, что он кацапского Вову недолюбливает.
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12.03.2022 19:52 Ответить
А ППО старигань так і не дає. Цікаво, якби на його місці був Трамп - то дав би ППО і літаки...
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12.03.2022 19:55 Ответить
простите меня...
Но куда идёт Эта помощь???Это же Сотни Миллионов долларов. Если постоянно пишут что нужны средства на каски,броники,обмундирование и т.д.
Похоже средства где то теряются.
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12.03.2022 19:56 Ответить
Джо, пришліть одразу зброєю або свого аудитора, щоб прослідкував за нашими , куди підуть ці 200 лямів…
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12.03.2022 20:00 Ответить
Краще зброя, техніка, гуманітарка, щоб менш було спокуси у піявок на тілі України, а ще це збереже час.
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12.03.2022 20:03 Ответить
я думаю и надеюсь что наши (друзья-надеюсь) всё сделают вовремя! я лично честен с собой., мы майже 9 років всё на авось рассосётся надеялись нихера або мало чого робили, а теперь как в росийськой поговорці - петушок клюнул...да нам трохи посчастило бо ми немножко полезни западу, но не преувеличивайте...поляки венгри словаки прибалти которие уже на западе (важнее) для европи нежели ми поєтому если ми просрем то просрем...вибора нет до ПЕРЕМОГИ!!!
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12.03.2022 20:10 Ответить
Купуйте системи ППО!!! Чим більше, тим краще!
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12.03.2022 20:10 Ответить
Треба Томагавки на вси гроши , остальное е !
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12.03.2022 20:25 Ответить
Ничего он нам не даст,
они только "говорить" гаразды.
Я когда увидел гумкомвой из германии в30-40 камазов через польшу, просто был в шоке.
*********, нам дали Иглы 75 года сдохшие, объявили раиссии - санкции, И ТУТ ОТПРАВЛЯЕТЕ НИХУЯСЕБЕ ПОМОЩЬ , И НЕИЗВЕСТНО ЧТО В КАМАЗАХ. ГЕРМАНИЯ - ВЫ ПОСОБНИКИ ТЕРРОРИСТОВ. ****, СДОХНИТЕ ВМЕСТЕ С путиным.
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12.03.2022 20:59 Ответить
 
 