Байден распорядился выделить Украине еще $200 млн на оружие

Президент США Джо Байден уполномочил Госдепартамент предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере до $200 млн. Денежные средства пойдут на приобретение оружия, а также другие военные нужды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL

Эта помощь является частью более широкой поддержки США посредством финансирования и санкций, сообщают американские СМИ. Помощь Украине выделяется для того, чтобы поддержать страну в противостоянии российской агрессии.

Также Байден планирует подписать законопроект о дополнительных государственных расходах США. Этот документ предусматривает выделение Украине $13,6 млрд. военной, экономической и гуманитарной помощи.

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Приблизительно половина этой суммы (6,5 млрд) будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны. Из них 4 млрд будут распределены между Украиной и странами Центральной Европы для помощи двум миллионам украинцев, которые покинули страну из-за войны, которую начала Россия.

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