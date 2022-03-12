Создан сайт для военных РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных из РФ и Беларуси, не желающих воевать против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Киберполиции.
Онлайн-ресурс поможет военным РФ и РБ найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины.
Отмечается, что военным стран-агрессоров будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции по содержанию военнопленных.
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Также на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.
Кроме того, веб-ресурс содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации, а также раздел "Твоя кибербезопасность".
Сайт доступен для просмотра на четырех языках: украинском, русском, английском и белорусском.
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Ему вилка и петля с двух сторон маячит... -- с параши и с Запада.
Изнутри, пока что тихо. Там реально, почти все парашное ТВ дыбают и верят в *****...
Тут другое: откажет ***** -- тот его грохнет. (по-ходу и Беларусь разбомбит)
Не пойдёт на мирный договор с Западом -- будет своей хитрой жопой скамью подсудимых полировать, в конце концов.
Там всё просто, -- как в Украине, когда случайно освобождённые от СССР граждане, коммуняку Кравчука, себе Презиком избрали -- одностайно!
Горбачёв три года там колбасился... -- вместе со своей гласностью и перестройкой.
https://youtu.be/aTv7dOF8uxo