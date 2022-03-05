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"Оккупант": СНБО создал сайт с данными о российских военных пленных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

При СНБО создан сайт, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Сайт "Оккупант" – информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

Сайт доступен по ссылке.

Также смотрите: Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 марта. ФОТО
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Топ комментарии
+10
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinski-viyskovi-zahopili-odrazu-kilka-rosiyskih-pilotiv-video-novini-ukrajini-50222542.html
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05.03.2022 20:24
+9
А им что заняться было нечем?. И они должны были все бросить и сайт по пленным оркам создавать??
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05.03.2022 20:24
+9
Зря они столько ресурсов тратят на это, поставили телефон и пусть дозваниваются, кому надо найдут. И отдача пленных врагу во время войны это обнуление побед ВСУ. Обмены пленными это дорога к капитуляции. Нигде в истории не проводили обмены во время войн, только после окончания войны. Через неделю когда их вернут назад они будут также стрелять и бомбить по украинцам и еще видео постановочные снимать о страшных издевательствах нацистов.
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05.03.2022 21:45
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10 дней спали.
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05.03.2022 20:20 Ответить
А им что заняться было нечем?. И они должны были все бросить и сайт по пленным оркам создавать??
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05.03.2022 20:24 Ответить
Наши росиянцы жинь Вам попортили, сделайти им АД, сам Русский мне оные не нужну, - утилизация в помощь.
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06.03.2022 06:34 Ответить
Там уже наверное список в три тома.
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05.03.2022 20:21 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinski-viyskovi-zahopili-odrazu-kilka-rosiyskih-pilotiv-video-novini-ukrajini-50222542.html
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05.03.2022 20:24 Ответить
У Вільнюсі побили російського дипломата - заява МЗС РФ
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05.03.2022 20:25 Ответить
Зашибісь літун припаркувався
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05.03.2022 20:31 Ответить
в лугандоне жоги отжог не хуже папередныка ))) "Глава ДНР сообщил о гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги" ))))
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05.03.2022 20:32 Ответить
если бы на параше за такое сроки не давали, то передача "ищу тебя" многие годы там била бы все рейтинги , причём в прайм-тайм )))))))
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05.03.2022 20:24 Ответить
Распродажа рабов..?
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05.03.2022 20:24 Ответить
А фото будут или у нас всё обезличенно : коррупционеры, сепарки, а теперь вот реальные оккупанты?
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05.03.2022 20:25 Ответить
В Риге тоже переименовали улицу рашистского посольства . Теперь это улица Героев Украины
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05.03.2022 20:51 Ответить
Зверніть увагу: більшість військових рф - з Далекого Сходу, подалі від Москви
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05.03.2022 20:41 Ответить
І слов"яне скрепниє даго-татаро-башкиро-бурято-тувіно і тд розливу. Монголо- татарська навала 21 віку.
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05.03.2022 21:59 Ответить
Можливо це заборонено конвенціями, де не можна викладати трупи рашки, але це мало б ефект, який був під час чеченських війн. раша не відразу, але відповзла, та й досі контребуцію сплачує. Додали б на цей сайт полонених, фотки мерзот з жетонами та докуметами
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05.03.2022 21:40 Ответить
Зря они столько ресурсов тратят на это, поставили телефон и пусть дозваниваются, кому надо найдут. И отдача пленных врагу во время войны это обнуление побед ВСУ. Обмены пленными это дорога к капитуляции. Нигде в истории не проводили обмены во время войн, только после окончания войны. Через неделю когда их вернут назад они будут также стрелять и бомбить по украинцам и еще видео постановочные снимать о страшных издевательствах нацистов.
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05.03.2022 21:45 Ответить
Пусть бы отстраивали города, что разрушили за миску баланды в день! Носятся с ними, эти твари пришли убивать и они знали это и шлюхами своим писали СМС, что они будут делать с "хохлами"!
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06.03.2022 06:12 Ответить
Кожний,хто зараз в полоні в Україні може попасти в свою кацапію,тільки з вирізаним на лобі-"квадратом",буквою Z ,або V,або О.Інакше вони скоро повернуться і пийдеться робити новий реєстр.
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05.03.2022 22:22 Ответить
цього замало
на лоба
на усю харю
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06.03.2022 06:39 Ответить
церковь говорит - если враг пришел к тебе на твою землю, но ты его убил - это правое дело перед Богом и не требует даже исповедования...
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06.03.2022 08:53 Ответить
про цю сволоту мають знати грамадяни ........ а також "матері" що породили цих ублюдків і їх родини з дітьми
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25.03.2022 19:16 Ответить
 
 