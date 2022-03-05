"Оккупант": СНБО создал сайт с данными о российских военных пленных
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При СНБО создан сайт, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Сайт "Оккупант" – информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.
Сайт доступен по ссылке.
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