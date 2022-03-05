"Окупант": РНБО створило сайт з даними про російських військових полонених
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При РНБО створено сайт, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Сайт "Окупант" - інформаційний ресурс Апарату РНБО України, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.
Сайт доступний за посиланням.
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