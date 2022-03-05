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"Окупант": РНБО створило сайт з даними про російських військових полонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

При РНБО створено сайт, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Сайт "Окупант" - інформаційний ресурс Апарату РНБО України, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

Сайт доступний за посиланням.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinski-viyskovi-zahopili-odrazu-kilka-rosiyskih-pilotiv-video-novini-ukrajini-50222542.html
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05.03.2022 20:24
+9
А им что заняться было нечем?. И они должны были все бросить и сайт по пленным оркам создавать??
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05.03.2022 20:24
+9
Зря они столько ресурсов тратят на это, поставили телефон и пусть дозваниваются, кому надо найдут. И отдача пленных врагу во время войны это обнуление побед ВСУ. Обмены пленными это дорога к капитуляции. Нигде в истории не проводили обмены во время войн, только после окончания войны. Через неделю когда их вернут назад они будут также стрелять и бомбить по украинцам и еще видео постановочные снимать о страшных издевательствах нацистов.
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05.03.2022 21:45
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10 дней спали.
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05.03.2022 20:20 Відповісти
А им что заняться было нечем?. И они должны были все бросить и сайт по пленным оркам создавать??
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05.03.2022 20:24 Відповісти
Наши росиянцы жинь Вам попортили, сделайти им АД, сам Русский мне оные не нужну, - утилизация в помощь.
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06.03.2022 06:34 Відповісти
Там уже наверное список в три тома.
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05.03.2022 20:21 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinski-viyskovi-zahopili-odrazu-kilka-rosiyskih-pilotiv-video-novini-ukrajini-50222542.html
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05.03.2022 20:24 Відповісти
У Вільнюсі побили російського дипломата - заява МЗС РФ
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05.03.2022 20:25 Відповісти
Зашибісь літун припаркувався
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05.03.2022 20:31 Відповісти
в лугандоне жоги отжог не хуже папередныка ))) "Глава ДНР сообщил о гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги" ))))
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05.03.2022 20:32 Відповісти
если бы на параше за такое сроки не давали, то передача "ищу тебя" многие годы там била бы все рейтинги , причём в прайм-тайм )))))))
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05.03.2022 20:24 Відповісти
Распродажа рабов..?
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05.03.2022 20:24 Відповісти
А фото будут или у нас всё обезличенно : коррупционеры, сепарки, а теперь вот реальные оккупанты?
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05.03.2022 20:25 Відповісти
В Риге тоже переименовали улицу рашистского посольства . Теперь это улица Героев Украины
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05.03.2022 20:51 Відповісти
Зверніть увагу: більшість військових рф - з Далекого Сходу, подалі від Москви
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05.03.2022 20:41 Відповісти
І слов"яне скрепниє даго-татаро-башкиро-бурято-тувіно і тд розливу. Монголо- татарська навала 21 віку.
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05.03.2022 21:59 Відповісти
Можливо це заборонено конвенціями, де не можна викладати трупи рашки, але це мало б ефект, який був під час чеченських війн. раша не відразу, але відповзла, та й досі контребуцію сплачує. Додали б на цей сайт полонених, фотки мерзот з жетонами та докуметами
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05.03.2022 21:40 Відповісти
Зря они столько ресурсов тратят на это, поставили телефон и пусть дозваниваются, кому надо найдут. И отдача пленных врагу во время войны это обнуление побед ВСУ. Обмены пленными это дорога к капитуляции. Нигде в истории не проводили обмены во время войн, только после окончания войны. Через неделю когда их вернут назад они будут также стрелять и бомбить по украинцам и еще видео постановочные снимать о страшных издевательствах нацистов.
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05.03.2022 21:45 Відповісти
Пусть бы отстраивали города, что разрушили за миску баланды в день! Носятся с ними, эти твари пришли убивать и они знали это и шлюхами своим писали СМС, что они будут делать с "хохлами"!
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06.03.2022 06:12 Відповісти
Кожний,хто зараз в полоні в Україні може попасти в свою кацапію,тільки з вирізаним на лобі-"квадратом",буквою Z ,або V,або О.Інакше вони скоро повернуться і пийдеться робити новий реєстр.
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05.03.2022 22:22 Відповісти
цього замало
на лоба
на усю харю
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06.03.2022 06:39 Відповісти
церковь говорит - если враг пришел к тебе на твою землю, но ты его убил - это правое дело перед Богом и не требует даже исповедования...
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06.03.2022 08:53 Відповісти
про цю сволоту мають знати грамадяни ........ а також "матері" що породили цих ублюдків і їх родини з дітьми
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25.03.2022 19:16 Відповісти
 
 