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Данілов про пряму участь Білорусі у війні РФ з Україною: "Цього зараз немає, але наші військові готові"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Данілов про пряму участь Білорусі у війні РФ з Україною: "Цього зараз немає, але наші військові готові"

Наразі не спостерігається прямої участі Білорусі в російсько-українській війні. Втім, українські військові готові до такого розвитку подій.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону єдиних новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогоднішній день цього немає. Але якщо це станеться, то наші військові будуть до цього готові. Сьогодні ми цього не бачимо, але ми готові до такого розвитку подій", - сказав Данілов.

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Як повідомлялося, США на сьогодні не бачать ознак того, що Білорусь відправила або готується відправити війська для участі у війні Росії проти України.

В свою чергу, Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

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Якась білорусофілія...
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04.03.2022 20:11 Відповісти
Мені здається зараз крейсер кацапія почав йти на дно. І зараз мабуть там вже з боку тамошніх щурів почалися торги. Кожен хоче зістрибнути з як мога меньшими втратами. Не претеную що правий, але є таке відчуття. Ну а ми та міжнародні партнери може ще шпарину якусь залишають для них. ХЗ. Загалом це просто мої міркуання. Я звичайна людина і звісно всього не знаю.
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04.03.2022 20:26 Відповісти
Бульбашенко очкует и это хорошо. Когда ***** сдохнет будет говорить я свой я ему говорил он меня заставил.
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04.03.2022 20:13 Відповісти
А тим часом на рассєє вже йде "разбор пальотов"
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04.03.2022 20:15 Відповісти
Добрий вечір, ми з України... Війська армії РФ вступили у танковий бій проти своїх же сил та знищили "дружнім" вогнем 13 одиниць бронетехніки - 9 танків та чотири бронетранспортери. Цей епізод трапився біля села Северинівка, що знаходиться в Таращанському районі Київської області.

В результаті бою "дружнім вогнем" були знищені 9 російських танків та 4 БТР, що зекономило нашим військам 13 ракет ПТРК Javelin, час на їхнє знищення та можливість брати в полон живих. Вони майже себе один одного і знищили", - наголошують автори ***********.

Відзначимо, що на даний момент - це перший за 8 днів випадок, коли війська агресора стали нищити один одного "дружнім вогнем".

Про це написало інформагентство *********** на своїй сторінці у Facebook.
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04.03.2022 20:15 Відповісти
Может они решили перейти на нашу сторону просто, а вы дружний вогонь, дружний вогонь
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04.03.2022 20:21 Відповісти
А запуск ракет і літаків це тіпа шо 😡
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04.03.2022 20:17 Відповісти
 
 