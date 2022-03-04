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Якби Білорусь втрутилася у війну проти України, це був би подарунок для Заходу, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якби Білорусь втрутилася у війну проти України, це був би подарунок для Заходу, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на телеграм-канал "Пул першого".

Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру", - запевняє білоруський диктатор.

За його словами, Білорусь самотужки прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря.

"Та гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі, особливо санкційна війна в економіці та фінансах – це надовго. Вони вчепилися залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години із президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять, поки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони штовхають нас у війну в Україні. Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок", - запевняє він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери за ніч створили сайт для громадян Білорусі "Застанся Дома": розповідають, чому білоруським військовим не варто йти проти України

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Топ коментарі
+52
Го_дон вусатий, з твоєї території летять ракети в Україну, ти й так у війні по саму сраку....
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04.03.2022 12:26
+36
додік не розуміє, що для Гааги це вже не має жодного значення...
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04.03.2022 12:29
+31
Так, це справді хороша новина! Бацько ляшки обдристав!
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04.03.2022 12:26
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04.03.2022 12:34 Відповісти
Го_дон вусатий, з твоєї території летять ракети в Україну, ти й так у війні по саму сраку....
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04.03.2022 12:26 Відповісти
додік не розуміє, що для Гааги це вже не має жодного значення...
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04.03.2022 12:29 Відповісти
Повісять як ***** а колінька бомжом буде.
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04.03.2022 12:39 Відповісти
МЕРЗОСТЬ ************ , ЗАКРОЙ СВОЮ ГНИЛУЮ ПАСТЬ ! зачем ,Вы публикуете высеры путлереныша ??????
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04.03.2022 12:45 Відповісти
Ми ж не чекали, що він скаже: "Я посилал туда сваі вайска, но ані міня паслалі в сраку і нє пашлі ваєвать с Україною"...
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04.03.2022 12:47 Відповісти
Так, це справді хороша новина! Бацько ляшки обдристав!
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04.03.2022 12:26 Відповісти
Засцяло вусате падло!
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04.03.2022 12:27 Відповісти
А коли воно не сцяло? Ще один Кадиров недороблений
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04.03.2022 12:34 Відповісти
Подарок для запада и для тебе конец!!!!
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04.03.2022 12:27 Відповісти
Вуж на пательні, ***
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04.03.2022 12:27 Відповісти
нехай нам і так не цукор
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04.03.2022 12:30 Відповісти
потім розберемось
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04.03.2022 13:06 Відповісти
лУКАШЕНКА- МЕРЗЕННИЙ БРЕХЛИВИЙ ТА ЛИЦЕМІРНИЙ ПОКИДЬОК...
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04.03.2022 12:27 Відповісти
Бульбо-фюрер, тебе чекає доля твого шефа!
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04.03.2022 12:27 Відповісти
Убейся об стену всем колхозом картофельная ******
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04.03.2022 12:27 Відповісти
Лука не розуміє, що йому вже пізно пити "Боржомі".
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04.03.2022 12:27 Відповісти
А этот клоп всё про баню. Твоя картонная армия это просто погрешность.
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04.03.2022 12:28 Відповісти
Це точно.
Так само як й ***** "супер армія" "києвЗаДваЧаса".
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04.03.2022 12:41 Відповісти
бульбо дуче как пособник орков будешь повешен нашими Роханцами
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04.03.2022 12:28 Відповісти
та шо ты гавариш! а то не с белорашки нас обстеливают и колонны заходят ...
или страусу то не ведомо? ихтамнеты-бульбавши???
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04.03.2022 12:28 Відповісти
Вірити словам цього доvбоyoба - себе не поважати
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04.03.2022 12:29 Відповісти
даже и не знаешь как отнестись к такой новости с одной стороны погано удары авиация десанты ракеты с картофельной страны а с иной типа он говорит про неучастие картофельной страны в войне против нас....(при условии что такое правда??? а вот тут больше вопросов- чем ответов)...
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04.03.2022 12:29 Відповісти
Сынок луки в мацкве, в заложниках. Как то не верится его словам. Какая-то западлянка готовиться
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04.03.2022 12:29 Відповісти
Та яка вже западлянка, порівнюючи з тією ордою, що зараз знущається з нашої України тут, те його військо =крапля в морі. Та ще не факт, що буде воювати.
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04.03.2022 12:41 Відповісти
Білоруси і так воюють в рядах армії параші. Їх вже повно в прикордонних госпіталях
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04.03.2022 12:30 Відповісти
**** по кускам порвём , найдём !!!!!!!
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04.03.2022 12:31 Відповісти
Беларусь уже участница
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04.03.2022 12:31 Відповісти
Не верить. ни единому слову не верить!
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04.03.2022 12:31 Відповісти
Зачем редакция постит комментарии этого ничтожества.
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04.03.2022 12:32 Відповісти
Без цензуры
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04.03.2022 12:33 Відповісти
Бреше. Віри йому нема.
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04.03.2022 12:32 Відповісти
80 ракет, пид@р усатый, это не вмешательство в войну?
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04.03.2022 12:33 Відповісти
Пиз***дун 3%. Ты боишься что твои танки сгорят как кацапские сейчас горят и ты останешься без охраны один на один со своим народом который против войны и тебя ненавидит
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04.03.2022 12:34 Відповісти
Тебе Таракан, Путлер 2 часа як целку уламував вступити повноцінно. Але не здравий разум а страх тебе зупиняє
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04.03.2022 12:35 Відповісти
Вот и хорошо. Сидите на границе.
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04.03.2022 12:36 Відповісти
Придурок усатый, ты от Гааги уже не отвертишься.
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04.03.2022 12:36 Відповісти
Хто їх вже слухає? Що Путін, що Лукашенко вже все сказали, гидко вже їх слухати, одна брехня, брешуть як дишуть... фу...
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04.03.2022 12:45 Відповісти
Цікаве слово вибрав: - "Для них".

Виходить що цей усатий картопляний таракан стоїть у розтяжці як та гімнастка.
Однією ногою на Западі,а іншою на роССії.
Чекає.Поки йому Українські солдати ріжуть піськy і висмикують яйця - воно тЕрпить але чекає.
"Жде" в яку сторону повернешся глобус,на якому розташований увесь світ!
😡
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04.03.2022 12:45 Відповісти
бульбофюрер вже є військовим злочинцем. якщо коротко, то йому пи@дець!
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04.03.2022 12:46 Відповісти
Он правду говорит. Если бы Мардор захватил бы Украину, в Европе смогли бы продолжать делать с ним бизнес as usual. Поэтому самолеты не дают и небо не закрывают.

Но скоро и закроют и все дадут. Когда увидят, що Украина справляется сама, то никто в конце всего не захочет быть среди тех кто просто стоял сбоку и смотрел.
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04.03.2022 12:47 Відповісти
Время работает на нас, но очень тяжело. Это факт. А прошла только неделя. Придется привыкать и надеюсь Запад продолжит нас кормить.
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04.03.2022 12:49 Відповісти
Зассав
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04.03.2022 12:50 Відповісти
Багато білорусів воює в кремлівській армії під прапором Росії
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04.03.2022 12:50 Відповісти
Мав бажання вхопити собі кусок землі української ну кіна не вийшло
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04.03.2022 12:53 Відповісти
Эта усатая падла как обычно хочет проскочить между струйками.. типа а я тут ни при чем.. эта не я.. думает что ему достанется меньше чем Хутину.. Может и меньше.. если Хутина надо расстрелять, расщепить на молекулы и эту банку с молекулами отправить в дальний космос.. то вусатую колхозную сволочь можно помягче... просто расстрелять.. и всё.
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04.03.2022 12:58 Відповісти
Навпаки - заспиртувати.

Я не зрозумів, чому музей мадам Кліко Тюссо зняв фігуру Пу.
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04.03.2022 13:22 Відповісти
Якщо випровадить до неділі москалів з ракетами самольотами вертольотами і ракетами то буде як помякшуюча обставина. А так ***** вірити *************
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04.03.2022 13:00 Відповісти
можна і завтра.
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04.03.2022 13:20 Відповісти
Маю підозру, що тут треба триматися обережно. Може бути деза.
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04.03.2022 13:19 Відповісти
луке надо сбрить усы и дать по е%алу
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04.03.2022 13:37 Відповісти
Все правильно, чтобы блицкриг удался, то цыган ехал бы на первом танке и флагом размахивал, какой он героический. А так будет пытаться отсидеться в кустах и не отправлять войска в Украину. Все-таки определение "пособник" отличается от определения "соучастник". Картофельный лось очень даже чует перспективы.
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04.03.2022 13:40 Відповісти
Значить чекає просто на зручний момент, щоб вдарити в тил ЗСУ(
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04.03.2022 13:55 Відповісти
Та вони тут є, тільки переодягнені в рашинське.
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04.03.2022 14:08 Відповісти
Закрийся, гидота. Ти - співучасник і з'їхати вже не вийде.
Ти надав територію для обстрілів, від вас колони прорвали кордон на певних ділянках, тому горітимеш у пеклі, мерзота, зі своїми посіпаками.

Жаль, що наші поки не бахнули по вас чимось важким.
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04.03.2022 14:28 Відповісти
Ну що за підерас ! Йому брехати , що срати при поносі .
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04.03.2022 14:30 Відповісти
вот скотобазина колхозная, с территории Беларуси постоянно обстреливаются города и села Украины, сотни жертв украинцев, миллионы убытков.. лукашеску должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге рядом с кабаевым, шойгу и прочими фашистами, напавшими на Украину и виновными геноциде мирного украинского населения..
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04.03.2022 14:59 Відповісти
 
 