Якби Білорусь втрутилася у війну проти України, це був би подарунок для Заходу, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на телеграм-канал "Пул першого".
Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру", - запевняє білоруський диктатор.
За його словами, Білорусь самотужки прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря.
"Та гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі, особливо санкційна війна в економіці та фінансах – це надовго. Вони вчепилися залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години із президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять, поки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони штовхають нас у війну в Україні. Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок", - запевняє він.
Будь ласка, зачекайте...
Так само як й ***** "супер армія" "києвЗаДваЧаса".
или страусу то не ведомо? ихтамнеты-бульбавши???
Виходить що цей усатий картопляний таракан стоїть у розтяжці як та гімнастка.
Однією ногою на Западі,а іншою на роССії.
Чекає.Поки йому Українські солдати ріжуть піськy і висмикують яйця - воно тЕрпить але чекає.
"Жде" в яку сторону повернешся глобус,на якому розташований увесь світ!
😡
Но скоро и закроют и все дадут. Когда увидят, що Украина справляется сама, то никто в конце всего не захочет быть среди тех кто просто стоял сбоку и смотрел.
Я не зрозумів, чому музей мадам
КлікоТюссо зняв фігуру Пу.
Ти надав територію для обстрілів, від вас колони прорвали кордон на певних ділянках, тому горітимеш у пеклі, мерзота, зі своїми посіпаками.
Жаль, що наші поки не бахнули по вас чимось важким.