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США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України

США не бачать ознак того, що Білорусь відправила або готується відправити війська для участі у війні Росії проти України.

Про це заявив у п'ятницю високопоставлений представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає ознак того, що вони (Білорусь - ред.) брали участь або готуються брати участь у боях", - наводить газета Stars and Stripes слова неназваного представника оборонного відомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія Білорусі отримала наказ наступати на Україну, але не виконує його. Наша армія обороняє Чернігів та Маріуполь. Ворог обстрілює південно-західні околиці Києва, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+15
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04.03.2022 19:51
+9
Капля позитиву у цей важкий час.
Я так розумію, що СРСР для скотобази все ближче
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04.03.2022 19:51
+7
Бацька сцикун, якщо відправить війска,то залишиться не прикрита власна жопа,свої ж і повалять його. а якщо не відправить,то пуйло і йому пришле кілька калібрів. Вліп очкарик короче.
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04.03.2022 19:49
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а міський голова Луцька - бачить

Глава Луцкой городской администрации обратился к жителям Бреста - города-побратима Луцка https://t.me/charter97_org/64925
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04.03.2022 19:45 Відповісти
Із-за окену їм не видно...
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04.03.2022 19:46 Відповісти
❗️В Польше задержан российский агент.

Польские спецслужбы отчитались о поимке агента ГРУ РФ. Это гражданин Испании российского происхождения, прибывший на территорию Польши под видом журналиста.

Он несколько дней находился в городе Пшемысль (12 км от границы, через него идет поставка вооружения) и готовился к поездке на Украину.

Изъяты доказательства. Мужчина арестован на 3 месяца, ему грозит до 10 лет тюрьмы. https://t.me/charter97_org/64927
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04.03.2022 19:58 Відповісти
ннн-нда...!? Серъезное наблюдение, ...лять!
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04.03.2022 19:47 Відповісти
Дай то Бог но Лука все равно дал добро убивать наш народ и поддерживает орков ... Подняться бы Народу Белорусии скинуть картофельника и кацапов на хреначить. Но цветочки это вам не коктейли
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04.03.2022 19:48 Відповісти
Бацька сцикун, якщо відправить війска,то залишиться не прикрита власна жопа,свої ж і повалять його. а якщо не відправить,то пуйло і йому пришле кілька калібрів. Вліп очкарик короче.
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04.03.2022 19:49 Відповісти
Картошку попустило... поняли что мы их быстренько сделаем, уделаем и разделаем при надобности..
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04.03.2022 19:49 Відповісти
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04.03.2022 19:51 Відповісти
Капля позитиву у цей важкий час.
Я так розумію, що СРСР для скотобази все ближче
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04.03.2022 19:51 Відповісти
Интересно, что бы он блеял, если бы Канада пригласила к себе кацапов с пушками и самолётами, и те, с территории Манитобы, .уярили бы по Северной Дакоте?
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04.03.2022 19:52 Відповісти
Надо им напомнить, что Куба тоже не собиралась на них нападать в 1962.
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04.03.2022 19:54 Відповісти
Якби у білорусів були вони б могли в*бати по тилам кацапів. а не х*й сосати.
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04.03.2022 19:54 Відповісти
були яйця*
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04.03.2022 19:55 Відповісти
и это нато,и это сша?Они там вообще все обабились со своей толерантностью что ли?
Ракеты летят с белоруссии пачками ,техника кацапская стоит пачками
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04.03.2022 19:55 Відповісти
Та скільки вже можна гратися з цим російськомовним огризком бєлая-малая-вєлікая...
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04.03.2022 19:56 Відповісти
Источники западных СМИ в разведке сообщают, что российские войска в Украине начали терять командиров, выезжавших на линию фронта. Погиб один из заместителей командира 41-й общевойсковой армии, которого убил снайпер. Также сообщается о гибели командира дивизии и командира полка.
Также источники говорят, что на ход войны серьезно повлияла неспособность российской армии с первого дня подавить украинские ПВО и завоевать превосходство в воздухе. Сегодня отсутствие воздушного превосходства российской армии может определить исход конфликта.
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04.03.2022 19:56 Відповісти
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04.03.2022 19:58 Відповісти
Та вы шо! Массовая близорукость в тяжёлой форме. Если с какой-то страны осуществляется атака на другую страну, летят ракеты и въезжают танки, то АБСОЛЮТНО НЕВАЖНО объявила ли эта страна вам войну! Отговорки что это кацапы оттуда стреляют никого не волнуют! Раз Белоруссия это позволяет, значит она участник! А Байден продолжает играть в эту игру "незамечания". Точнее его handlers, конечно. Сам он наверное и не знает что где-то война...
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04.03.2022 19:58 Відповісти
з південним напрямком треба щось робити. призначити якогось генерала відповідальним за цей напрямок, дати йому 30000 війська і хай працює. бо вже херсон захвачений, бердянськ, енергодар, мелітополь. не можно довго давати кацапам там стояти, а то вони закріпляться.
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04.03.2022 19:59 Відповісти
На то є Верховний Головнокомандувач.
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04.03.2022 20:00 Відповісти
Бульбанфорер опять готовится вылавливать морепродукты для рашороков в беларуских болотах.
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04.03.2022 19:59 Відповісти
Думаете странное заявление?
А вот и нет. Это от амеров последний намек Луке, что еще не поздно остановиться и пойти по программе защиты свидетелей,
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04.03.2022 20:00 Відповісти
Загравання з цим білим русом ще ніколи добром не закінчувалося.
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04.03.2022 20:01 Відповісти
Была еще в первые дни инфа, что американцы работают очень упорно, чтобы Лука в обмен на гарантии личной безопасности сдал путина и передал власть, все будет выглядеть будто диктатор сбежал, а народ временным правительством быстро восстановил власть и контроль над армией
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04.03.2022 20:06 Відповісти
Народ там зліпили по образу і подобію самі знаєте кого. А все залежить саме від народу.
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04.03.2022 20:09 Відповісти
Осуществление такой операции в первые дни войны привело бы к хаосу и немедленнному захвату беларуси и ее армии росией, сейчас же когда атаки захлестнулись, у путина не хватит ресурсов для второго фронта на беларусь и такая операция по смене власти в беларуси может закончитс успехом. Это обьясняет молчание в сторону минскс, в том числе и от украинских властей
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04.03.2022 20:12 Відповісти
Армянское зверье воюет в Украине за своих русских хозяев.
https://twitter.com/bozkurt_omar/status/1499601475445694464
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04.03.2022 20:00 Відповісти
тобто рашисти тупі можуть зробити провокацію а НАТО не може ??? наче ракета впала на Литву або Польщу ??? ... я маю надію що хоч польстка армія стоїть на кордоні з Бульбофюрером, щоб та курва не позслаблялась ??
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04.03.2022 20:01 Відповісти
Виходить так, що НАТО боїться війни з рф, а рф не боїться війни з НАТО. Якщо НАТО не буде світовим жандармом, то ним буде россія.
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04.03.2022 20:04 Відповісти
..взагалі не бачу притомним білорусам мати якихйісь претензій ДО УКРАЇНЦІВ - усі знайомі у шоці від зазіхань сябрів на Україну.......?
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04.03.2022 20:01 Відповісти
сябри...серби...servus(лат раб).
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04.03.2022 20:06 Відповісти
Тарган щур ще той. Чує звідки вітер дує...
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04.03.2022 20:09 Відповісти
А войска россии, которые вошли с белоруси, как понимать? Так можно?
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04.03.2022 20:15 Відповісти
Сколько ж они наших войск отвлекают?
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04.03.2022 20:17 Відповісти
А предоставление Беларусью своей территории для пересечения границы с Украиной оккупантам - это не участие Беларуси в войне?
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04.03.2022 20:26 Відповісти
Территория Беларуси оккупирована кацапнёй, что не ясно?
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04.03.2022 20:59 Відповісти
https://twitter.com/bozkurt_omar/status/1499601475445694464
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04.03.2022 21:41 Відповісти
 
 