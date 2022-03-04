США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України

США не бачать ознак того, що Білорусь відправила або готується відправити війська для участі у війні Росії проти України.

Про це заявив у п'ятницю високопоставлений представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає ознак того, що вони (Білорусь - ред.) брали участь або готуються брати участь у боях", - наводить газета Stars and Stripes слова неназваного представника оборонного відомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія Білорусі отримала наказ наступати на Україну, але не виконує його. Наша армія обороняє Чернігів та Маріуполь. Ворог обстрілює південно-західні околиці Києва, - Генштаб ЗСУ