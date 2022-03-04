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США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США не бачать ознак того, що Білорусь відправила або готується відправити війська для участі у війні Росії проти України.
Про це заявив у п'ятницю високопоставлений представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Немає ознак того, що вони (Білорусь - ред.) брали участь або готуються брати участь у боях", - наводить газета Stars and Stripes слова неназваного представника оборонного відомства США.
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass
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+9 ВячеславVID
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+7 Aut Ogen
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Глава Луцкой городской администрации обратился к жителям Бреста - города-побратима Луцка https://t.me/charter97_org/64925
Польские спецслужбы отчитались о поимке агента ГРУ РФ. Это гражданин Испании российского происхождения, прибывший на территорию Польши под видом журналиста.
Он несколько дней находился в городе Пшемысль (12 км от границы, через него идет поставка вооружения) и готовился к поездке на Украину.
Изъяты доказательства. Мужчина арестован на 3 месяца, ему грозит до 10 лет тюрьмы. https://t.me/charter97_org/64927
Я так розумію, що СРСР для скотобази все ближче
Ракеты летят с белоруссии пачками ,техника кацапская стоит пачками
Также источники говорят, что на ход войны серьезно повлияла неспособность российской армии с первого дня подавить украинские ПВО и завоевать превосходство в воздухе. Сегодня отсутствие воздушного превосходства российской армии может определить исход конфликта.
А вот и нет. Это от амеров последний намек Луке, что еще не поздно остановиться и пойти по программе защиты свидетелей,
https://twitter.com/bozkurt_omar/status/1499601475445694464